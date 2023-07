Larry Fink, Black Rock et le programme ESG – Terre et Peuple

Extrait :

Fink est également l’un des maîtres du marché immobilier américain et mondial. Le Wall Street Journal affirme que Black Rock fausse le secteur, dépensant des sommes colossales pour acheter des maisons, des complexes entiers, des morceaux de ville. Son objectif ? Faire monter les prix, rendre l’accession à la propriété extrêmement difficile, créer une génération de locataires. Le champion de la justice sociale expulse les classes populaires de nombreux quartiers.

L’argent avec lequel le gouvernement ukrainien paie des services de consultance à Black Rock – qui n’a aucune œuvre caritative dans son portefeuille – provient des impôts des États occidentaux et, surtout, des contribuables américains, contraints de payer treize milliards de dollars en 2022 pour l’effort de guerre, qui – selon le mot de Biden – se poursuivra « aussi longtemps qu’il le faudra ». En d’autres termes, nous finançons tous Black Rock à travers le gouvernement Zelenski, en même temps que, ignorant le sort ultime de notre épargne, nous fournissons aux maîtres des fonds les liquidités nécessaires à des investissements dont le but est de nous exproprier de tout, à commencer par nos maisons. Un suicide par ignorance, possible grâce à la malveillance des gouvernements et des médias, complices de l’agenda mondialiste qui profite à quelques-uns au détriment de tous, comme Black Rock lui-même l’a admis dans ses prévisions pour 2023.

C’est l’agenda de Davos et de l’ONU : une grande réinitialisation équivaut à une grande dépossession. Vous n’aurez rien et vous serez malheureux. Consolez-vous avec l’inclusion, la résilience et la fluidité sexuelle.

http://www.terreetpeuple.com/mondialisme-reflexion-71/6422-larry-fink-black-rock-et-le-programme-esg.html

Larry Fink, Black Rock et le programme ESG

Le culte de Mammon a pour dieu l’argent, ou plutôt le profit à des fins de domination. Il a de nombreux démiurges, ceux qui ressortent de l’hyperclasse mondialiste qui possède tout, y compris nos vies. Un dôme ennemi que nous avons le devoir d’identifier par des visages, des noms et des prénoms : c’est un besoin humain essentiel de connaître et de reconnaître pour décider qui est un ami et qui ne l’est pas. Le pouvoir est réticulaire dans sa structure – c’est pourquoi il est si difficile de l’attaquer – mais pyramidal dans la chaîne de commandement.

Il est bon de revenir aux sources, à la « loi d’airain » de Roberto Michels: toutes les structures humaines évoluent vers l’oligarchie. Le pouvoir appartient à ceux qui savent le mieux s’organiser, comme l’expliquait Gaetano Mosca. « Dans toutes les sociétés régulièrement constituées, dans lesquelles il existe ce qu’on appelle un gouvernement, […], il est très constant que les gouvernants, c’est-à-dire ceux qui détiennent et exercent entre leurs mains les pouvoirs publics, sont toujours une minorité, et qu’au-dessous d’eux, il y a une classe nombreuse de personnes, qui ne participent jamais vraiment d’aucune manière au gouvernement, et le subissent seulement ; on peut les appeler les gouvernés. »

Avec tout le respect dû aux principes et procédures « démocratiques », c’est effectivement le cas. La différence avec le passé est que le pouvoir des classes politiques, qui a toujours été exercé sur la base d’un mandat fiduciaire des élites économiques et financières, est désormais directement exercé par ces dernières. Il est donc crucial d’analyser les personnalités qui composent, pour reprendre le lexique marxien, la « structure », c’est-à-dire le plus haut niveau de pouvoir.

L’un de ces hyper-pouvoirs est incarné par Larry Fink, un californien de confession mosaïque et de soixante-dix ans, fondateur et dominus de Black Rock, le plus grand fonds d’investissement de la planète, dont le portefeuille vaut environ dix mille milliards de dollars, soit le PIB annuel de l’Allemagne, de la France et de l’Italie réunies. Fink est membre du conseil d’administration du Forum économique mondial de Davos, la face visible du pouvoir mondialiste ; il est membre depuis un siècle du CFR (Council on Foreign Relations), le cercle secret le plus influent d’Amérique ; et il est un partisan du parti démocrate, comme la plupart des hauts dirigeants de l’industrie financière et technologique. Un curriculum redoutable pour l’un des hommes les plus puissants du monde, qui détermine les investissements milliardaires de Black Rocket, en cascade, des autres fonds maîtres du marché, c’est-à-dire de l’économie, de la finance, des Etats, des organisations transnationales.

Les actions, les opinions, les préférences et les idiosyncrasies de Larry Fink deviennent en un instant le programme obligatoire à suivre du monde occidental, pour la raison ô combien évidente de la prévalence de Mammon sur toutes les valeurs et tous les principes. Ses ordres sont donnés sous forme de lettres périodiques aux investisseurs. Black Rock est désormais le maître de l’Ukraine déshonorée, dont il a acheté les terres et les biens à prix cassés, s’assurant ainsi le monopole de la reconstruction d’après-guerre.

Dans sa dernière communication aux entreprises, il a dicté la ligne suivante : « toutes les entreprises et industries seront transformées par la transition vers un monde net-zéro. La question est la suivante : serez-vous un leader ou serez-vous dirigé ? » En bref, soit vous êtes dans le coup, soit nous allons vous détruire. Nous savons désormais qui est le moteur de l’idéologie climatique.

🇺🇸 K.HARRIS FAIT SCANDALE EN CITANT L'OBJECTIF DE RÉDUIRE LA POPULATION !

Verbatim

«Si nous investissons dans l'énergie propre,les véhicules électriques et LA RÉDUCTION DE LA POPULATION,un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer de l'air propre et boire de l'eau propre» https://t.co/3KgBXByjFM — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 15, 2023

Lors du récent Festival d’idées d’Aspen (Aspen dit-il quelque chose au président du gouvernement italien ?), M. Fink a ouvert un autre front, très délicat. « Je n’utiliserai pas le mot ESG parce qu’il a été mal utilisé par l’extrême droite » (la bête noire, l’ennemi absolu du dôme). Fink est l’un des grands sponsors du monstre connu sous le nom de « Environmental Social Governance (ESG) », le dogme de l’environnementalisme extrême et du woke appliqué à la gestion des grandes entreprises. Les critères ESG déterminent les investissements, les lois, les politiques publiques, les changements de produits, et même le choix de la chaîne de commandement des entreprises. Ils sont devenus la bible obligatoire de l’entreprise inclusive et résiliente, dont Larry est le grand prêtre.

Dans le passé, l’ESG a porté des noms tels que « investissement à impact social » ou « investissement durable ». Le concept vise à imposer la nouvelle morale, en forçant l’acceptation de bénéfices moindres à court et à moyen terme par le chantage de priorités idéologiques, climatiques, « inclusives », sexospécifiques et « antiracistes ». BlackRock a explicitement adopté les idées du radicalisme en guerre, en opérant un « changement transformationnel vers la durabilité » dans ses stratégies, en incluant « des considérations de durabilité et de climat dans ses processus d’investissement ». La perspective d’un désinvestissement de Black Rock, avec de graves conséquences sur les marchés et les agences de notation toutes puissantes (détenues par les habituels figures bien connues), contraint les entreprises à accepter le programme ESG.

Fink gère des participations dans les plus grandes entreprises du monde, notamment Amazon, Apple, MasterCard, Johnson & Johnson, Walmart et Walt Disney. Depuis 2021, Black Rock a pris des mesures de désinvestissement à l’encontre de cinquante-trois entreprises pour imposer son idéologie et a placé cent quatre-vingt-onze autres entreprises sous surveillance, coupables de ne pas suivre les ordres de Fink. Le vote par procuration est le moyen par lequel Black Rock prend des décisions au nom des autres, les entités financières, les entreprises et les investisseurs privés dont elle gère les actifs. Cela lui permet d’exercer une influence considérable sur la direction de l’entreprise. En 2021, elle a imposé des défenseurs du climat au conseil d’administration d’Exxon Mobil pour pousser la compagnie pétrolière à investir dans l’énergie éolienne et solaire plutôt que dans les combustibles fossiles. Le géant pharmaceutique Abbott Labs a été contraint d’adopter un plan de promotion de la « justice raciale » ; Black Rock a « exhorté » UPS (transport international) à réduire plus rapidement ses émissions de carbone et a incité Home Depot, une multinationale de produits ménagers, à ouvrir une enquête interne sur l’habituelle équité raciale.

La croissance des critères ESG est due à l’impulsion par l’ONU de l’Agenda 2030, confirmant que les organisations transnationales sont des outils aux mains de la coupole des maîtres universels, à travers les grandes donations défiscalisées des fondations de milliardaires (nous ne finançons pas ceux qui travaillent contre nos intérêts et nos principes !) visant à imposer des changements sociaux, politiques et structurels utiles à leurs intérêts de domination par le chantage et l’argent. Larry Fink n’est que le plus brutal et le plus sincère. Le programme ESG, manipulé par Black Rock, est capable d’imposer un contrôle politique et social ; dans une vidéo de 2017, Larry Fink l’a admis dans un forum organisé par le New York Times. « Les comportements devront changer. C’est ce que nous demandons aux entreprises. Vous devez forcer les comportements. Black Rock est en train de forcer les comportements. »

Mais tout n’est pas rose: de nombreuses entreprises ont vu leurs bénéfices diminuer à cause de campagnes publicitaires peu agréables pour les consommateurs, d’autres sont dirigées de manière inexperte par des managers et des conseils d’administration formés de quotas ethniques et de « genre ». Aux États-Unis, en particulier dans les États républicains, on assiste à un désinvestissement prudent et progressif de Black Rock. Si les activités de Fink entrent dans le débat politique, une réaction politique est logique. L’État de Floride a désinvesti au moins cinq milliards d’actifs contrôlés par Black Rock.

« Les critères ESG sont une forme de communisme qui vise à nous rendre tous esclaves », a déclaré Anson Frericks, ancien dirigeant d’Anehuser-Busch (boissons gazeuses et bière), qui a critiqué M. Fink pour avoir engagé « l’argent des citoyens ordinaires » dans des investissements ESG en les forçant à abandonner les bonnes affaires dans le domaine des combustibles fossiles. L’arrogance et l’omnipotence de Fink en ont irrité plus d’un ; la fureur dans l’application de l’idéologie woke dans le monde des affaires est devenue insoutenable, produisant des environnements de travail querelleurs, un climat irrespirable et des performances médiocres.

Néanmoins, Larry continue sans se décourager à faire chanter les entreprises et à les plier à son point de vue idéologique. La politique de Blackrock, répète-t-il, ne changera pas, et d’ici 2030 (l’année magique de Davos et de l’ONU), au moins trois quarts des investissements viseront à réduire drastiquement les émissions de CO2 et à réaliser son programme politico-idéologique. Avec l’arrogance de celui qui se sent tout-puissant, il a fait remarquer que les pertes de milliards de dollars dues à l’imposition de critères ESG ne représentaient rien par rapport à l’immensité des actifs sous gestion. Cette déclaration démontre que le profit financier n’est plus l’objectif premier des seigneurs, ce que le public a du mal à comprendre. Pour ceux qui ont déjà tout, l’argent n’est qu’un moyen : ils aspirent à une domination totalitaire sur le monde et les hommes.

Des grincements se font sentir, notamment chez ceux qui ont investi dans des fonds de pension, dont les rendements ont chuté de manière significative, également à cause de la folie ESG. Certains commencent à quitter le navire. Vanguard, le deuxième fonds mondial en termes d’actifs gérés – sept mille milliards de dollars – s’est retiré de l’initiative Net Zero Asset Managers parrainée par l’ONU, abandonnée par la moitié de ses membres. « L’initiative Net Zero Asset Managers est un groupe international de gestionnaires d’actifs qui s’engagent à soutenir l’objectif d’émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou plus tôt, conformément aux efforts déployés au niveau mondial pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, et à soutenir des investissements conformes à l’objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050 ou plus tôt. » (https://www.netzeroassetmanagers.org/).

Les règles ESG aux États-Unis sont au cœur d’une guerre politique d’une intensité sans précédent. On entrevoit déjà la possibilité d’une bulle financière autour du marché des énergies alternatives, un marché dans lequel les apôtres de l’ESG dirigent les investissements. Larry Fink déplore la politisation contre les critères ESG, comme s’ils n’étaient pas eux-mêmes des critères politiques : il jette la pierre, il cache sa main, il joue la victime. C’est une idéologie très « woke », très folle.

Pendant ce temps, M. Fink se concentre sur le rôle de Black Rock en Ukraine et sur son influence auprès du gouvernement américain. Un cadre supérieur en qui il a toute confiance, délégué à l’investissement durable et aux stratégies multi-actifs, a rejoint le département du Trésor, devenant responsable de la surveillance fédérale des finances et des banques, et conseiller principal sur les questions économiques liées à la Russie et à l’Ukraine.

Fink est également l’un des maîtres du marché immobilier américain et mondial. Le Wall Street Journal affirme que Black Rock fausse le secteur, dépensant des sommes colossales pour acheter des maisons, des complexes entiers, des morceaux de ville. Son objectif ? Faire monter les prix, rendre l’accession à la propriété extrêmement difficile, créer une génération de locataires. Le champion de la justice sociale expulse les classes populaires de nombreux quartiers.

L’argent avec lequel le gouvernement ukrainien paie des services de consultance à Black Rock – qui n’a aucune œuvre caritative dans son portefeuille – provient des impôts des États occidentaux et, surtout, des contribuables américains, contraints de payer treize milliards de dollars en 2022 pour l’effort de guerre, qui – selon le mot de Biden – se poursuivra « aussi longtemps qu’il le faudra ». En d’autres termes, nous finançons tous Black Rock à travers le gouvernement Zelenski, en même temps que, ignorant le sort ultime de notre épargne, nous fournissons aux maîtres des fonds les liquidités nécessaires à des investissements dont le but est de nous exproprier de tout, à commencer par nos maisons. Un suicide par ignorance, possible grâce à la malveillance des gouvernements et des médias, complices de l’agenda mondialiste qui profite à quelques-uns au détriment de tous, comme Black Rock lui-même l’a admis dans ses prévisions pour 2023.

C’est l’agenda de Davos et de l’ONU : une grande réinitialisation équivaut à une grande dépossession. Vous n’aurez rien et vous serez malheureux. Consolez-vous avec l’inclusion, la résilience et la fluidité sexuelle.

Roberto Pecchioli

Source : EreticaMente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/larry-fink-black-rock-e-l-agenda-esg