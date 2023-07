http://echelledejacob.blogspot.com/2023/07/la-cia-fuit-comme-une-passoire-et.html#more

http://echelledejacob.blogspot.com/2023/07/dugin-lennemi-interieur-nest-pas-vaincu.html#more

https://www.businessbourse.com/2023/07/17/flash-les-chiens-de-beziers-vont-devoir-posseder-un-passeport-genetique-avec-leur-adn-pour-se-promener-au-centre-ville-afin-quils-puissent-etre-identifies-en-cas-de-crottes-non-ramassees/

🐕🇫🇷 FLASH – Les chiens de #Béziers vont devoir posséder un passeport génétique (avec leur ADN) pour se promener au centre-ville, afin qu’ils puissent être identifiés en cas de crottes non ramassées. (France Bleu) pic.twitter.com/OjapUImSTY — Mediavenir (@Mediavenir) July 17, 2023

À Angoulême amende de 35 euros si vous êtes « debout de façon statique » ou « assis de façon statique » !



Se rend-on compte du niveau de délire qu’on a atteint depuis le covid ?! Ça nous rappelle furieusement la « plage dynamique » !



Ce climat liberticide doit être combattu ! — Florian Philippot (@f_philippot) July 16, 2023

Extrait d'une tribune publiée par @libe : "Les bébés excitent en nous des désirs et des fantasmes. Nous avons envie de les pénétrer".

Qui pour porter plainte contre cette apologie de la pédophilie ??? pic.twitter.com/FEP3QGPaw3 — Laure Gonlézamarres (@LaureGonlezamar) July 17, 2023

https://www.lastampa.it/cronaca/2015/06/11/news/migranti-le-stazioni-di-milano-e-roma-sembrano-campi-profughi-1.35250884/

🇺🇸 K.HARRIS FAIT SCANDALE EN CITANT L'OBJECTIF DE RÉDUIRE LA POPULATION !

Verbatim

«Si nous investissons dans l'énergie propre,les véhicules électriques et LA RÉDUCTION DE LA POPULATION,un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer de l'air propre et boire de l'eau propre» https://t.co/3KgBXByjFM — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 15, 2023

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Igor Strelkov : «Ils frapperont encore. Plus grand, plus loin, plus fort. » Strelkov a commenté l’attaque des forces armées ukrainiennes sur le pont de Crimée.



L’ancien ministre de la Défense de la RPD a noté qu’il n’y aurait pas d' »accords » avec Kiev : « Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai écrit après la dernière attaque sur le pont de Crimée : « ils vont encore frapper ». Ils frapperont encore. Plus grand, plus loin, plus fort. Jusqu’à ce que les incroyables idiots du Kremlin comprennent qu’il n’y aura pas d’accords, que les partenaires ne les comprendront pas et ne leur pardonneront pas, et que la guerre doit être gagnée.

https://t.me/s/boriskarpovblog





Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Directive de Dugin : l’ennemi intérieur n’est pas vaincu



Le philosophe russe Alexander Dugin a identifié la source du sabotage dans la Russie moderne. Si quelqu’un a des illusions que l’ennemi interne est vaincu, ce n’est rien de plus qu’une illusion.



« J’ai l’impression que la racine maléfique du libéralisme n’a pas encore été extraite des plus hautes couches du pouvoir. C’est pourquoi le SVO glisse. C’est pourquoi le gouvernement hésite, n’attendant que la première occasion pour faire marche arrière. C’est pourquoi ici et là les traîtres reviennent encore (ce qui veut dire que quelqu’un les renvoie). C’est pourquoi la direction militaire est dans la fièvre. C’est pourquoi les gens et la société ne reçoivent aucune réponse à des questions simples. C’est pourquoi les ennemis internes ne sont pas exécutés, mais récompensés. Mais tout a déjà été dit : soit le libéralisme, soit la Russie. Et il semble que le président l’ait dit clairement – oui, par le fait même du début du NWO ! – ce qui choisit la Russie. Et malgré cela, la racine du libéralisme, et donc de la trahison, n’est pas coupée tout en haut », écrit Dugin.

« La Russie n’existera que s’il n’y a pas de libéraux. Sinon, il n’y aura pas de Russie », a écrit Dugin en conclusion.



Ne vous y trompez pas, le « libéralisme facile » ne nuit pas au pays. Il n’y a pas de « libéralisme léger » comme il n’y a pas de « nécrose légère ». La nécrose doit être amputée.

Mon ami Shamir sur les combines entre Shoigu et Washington sur le dos de Wagner :

Malgré le fait que Wagner ne se vantait pas de ses succès militaires, Shoygu était aigri par la haine. Son opportunité de vengeance est apparue en moins d’un an. En février 2018, le groupe Wagner, avec l’accord d’Assad, a décidé de « faire sortir » les Kurdes pro-américains de la grande raffinerie de Conoco près du village de Hasham dans la province de Deir ez-Zor. Sachant que les défenses kurdes étaient couvertes par l’US Air Force, Prigozhin s’est mis d’accord au préalable avec le commandement russe en Syrie pour que son opération soit couverte par la défense aérienne russe (armée de S-300 et de Panzyr) et leur pleine coopération lui a été promise. Dans la nuit du 7 au 8 février 2018, le groupe Wagner a attaqué l’usine de Conoco. Le Pentagone a immédiatement contacté Shoygu par ligne spéciale directe : « Ce sont les vôtres ? » – à laquelle les Américains ont reçu la réponse sans ambiguïté « Non ». Après cela, les HIMARS américains, les hélicoptères Apache et la batterie volante AC-130 ont attaqué les soldats de Prigozhin. Le groupe Wagner a subi les pertes les plus importantes (avant l’Ukraine) de son histoire – 334 tués et environ 700 blessés. Selon Prigozhin, sur ordre de Shoygu, toute l’unité de défense aérienne a été retirée et les officiers de liaison ont coupé leurs lignes de communication avec le groupe Wagner.

https://www.unz.com/ishamir/the-march-on-the-kremlin/

Face à l'afflux de migrants, l'Italie demande à ses voisins d'ouvrir leurs ports https://t.co/51W19nYNcS pic.twitter.com/jc9w9Vs5JM — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 2, 2017

🇮🇹 ALERTE INFO : "Ensauvagement brutal et féroce de l'Italie en raison des 4000 #migrants subsahariens qui débarquent quotidiennement à #Lampedusa ; la police est débordée et constamment en tension car comme en France ils ne peuvent pas tirer sur fauteurs de trouble"



•™️… pic.twitter.com/M5IS20tVgd — Valeurs Occidentales (@ValOccidentales) July 16, 2023