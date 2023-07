Bêtise du troupeau démocratique grec – lisez aussi nos textes sur Platon et son livre VIII.

Théophraste (quatrième siècle avant JC) écrit à Athènes : Il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères. De là il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville ; il dit qu’au printemps, où commencent les Bacchanales, la mer devient navigable ; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre, et ferait espérer une bonne récolte ; qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur ; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre…

Texte de Modeste Schwartz :

Issue comme Pap Ndiaye du circuit des grandes universités US, Manon Aubry, quand elle décide de lancer une mode consistant à rebaptiser des vagues de canicule du nom d’un grand pollueur, commence – du fait d’un hasard comparable à celui des « AVC climatiques » fortuitement contemporains de la diffusion du sérum Pfizer – par s’en prendre à une grande entreprise européenne : Total.

Rappelant l’étrange nocivité de Sandrine Ruisseau pour l’agriculture française, l’épisode est, à vrai dire, d’une si grande banalité qu’on perdrait son temps à déterminer quelle fondation basée aux USA a pu, via quel système de bourses, etc.. Car le problème a une dimension systémique : c’est l’ensemble de la culture écolo-woke qui contribue à l’extinction – entre autres, par désindustrialisation – des peuples européens, et dont les organes actifs dépendent entièrement d’une société civile à financement oligarchique, en grande partie américain.

Mais, à vrai dire, ces mêmes nuisibles exerçant aussi leurs talents en Amérique du Nord, si l’Amérique souffre un peu moins des conséquences de cette culture du suicide collectif, c’est avant tout parce qu’une partie de l’opinion américaine ne veut pas entendre parler du prêche climatiste – devenu, en Europe, hégémonique. La question est donc bien, comme toujours, celle de la réception :

Pourquoi les Européens tiennent-ils tant à mourir ?

Car enfin, des femmes conciliant, comme Manon Aubry (LFI), une grande intelligence pratique à une profonde beauté intérieure, et choisissant par conséquent la voie royale du parasitisme xénocrate, ça se trouve sous tous les… justement : climats. Et des agences d’influence – allant de la bonne vieille barbouzerie au soft power le plus davosoïde –, la Russie et la Turquie en ont, autant que les Etats-Unis (juste un peu moins efficaces).

Qu’il s’agisse de la réinterprétation mythologique, via une expertise systématiquement corrompue, de phénomènes climatiques dont les géologues savent bien qu’ils sont aussi anciens que la Planète elle-même, ou de la nouvelle normalité pseudo-sanitaire, la seule question qui vaille est : pourquoi existe-t-il, au Parlement européen, tant de députés écosocialistes ? Et d’ailleurs, tant qu’on y est : pourquoi avons-nous « besoin » d’un Parlement européen – alors que la nation européenne a le même type d’existence que de changement climatique anthropique : abstrait et invérifiable ?

Ce qu’il est urgent de comprendre, c’est cette disparition – en Europe, et presque uniquement en Europe – de l’égoïsme collectif nécessaire à la survie collective.

https://t.co/Ir0wG8vhRv — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 18, 2023

