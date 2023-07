PAR TYLER DURDEN

LUNDI 17 JUIL. 2023 – 17:40

Le New York Times, dans un article du week-end, a admis que les chances de contre-offensive de l’Ukraine semblaient sombres, reconnaissant que le président Zelensky avait été contraint de la mettre en « pause » à un moment donné.

L’article, intitulé « Après avoir subi de lourdes pertes, les Ukrainiens se sont arrêtés pour repenser leur stratégie », cherchait toujours à donner une tournure positive à la situation désastreuse de Kiev :

Une partie de l’amélioration est due au fait que l’Ukraine a changé de tactique, se concentrant davantage sur l’usure des forces russes avec de l’artillerie et des missiles à longue portée que sur la charge dans les champs de mines et les tirs ennemis.

Mais cette bonne nouvelle masque certaines sombres réalités. Les pertes ont également ralenti parce que la contre-offensive elle-même a ralenti – et même s’est arrêtée par endroits – alors que les soldats ukrainiens luttent contre les formidables défenses de la Russie. Et malgré les pertes, les Ukrainiens n’ont pour l’instant parcouru que cinq des 60 milles qu’ils espèrent parcourir pour rejoindre la mer au sud et scinder les forces russes en deux.

Ceci après avoir admis que seulement au cours des deux premières semaines de la contre-offensive, les forces ukrainiennes ont perdu environ 20 % de l’armement nouvellement fourni par l’Occident , y compris des chars et des véhicules blindés. L’offensive tant vantée avait débuté en mai, mais ne s’est pas traduite par des gains majeurs.

Lors de la conférence Beyond Growth 2023, Von Der Leyen dit ouvertement, et que leur #AGENDA a été fixé par "quelqu'un au-dessus" afin de créer le "Nouvel Ordre Mondial".

pic.twitter.com/RNkAHIGEJX — Ⓓⓨⓢⓣⓞ®️ (@dystoman) July 17, 2023

« Cette semaine, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a reconnu qu’il y avait eu une brève pause dans les opérations il y a quelques semaines, mais l’a imputée au manque d’équipement et de munitions, et a appelé les alliés occidentaux à accélérer le rythme des livraisons », écrit le Times . .

Le rapport souligne que le Pentagone a depuis reconnu publiquement la «pause» , mais a ensuite ajouté: «Les responsables américains ont reconnu la pause et ont déclaré que les Ukrainiens avaient recommencé à bouger, mais plus délibérément, plus aptes à naviguer dans les champs de mines et conscients de la victime. des risques. »

Les cartes de la honte

Prévisions météorologiques mardi 18 juillet

23 degrés à Rennes : rouge

27 degrés à Bordeaux : rouge vif

30 degrés chez moi (entre Lyon et Genève) : rouge écarlate, la nuit et le matin le thermomètre est en-dessous des 20 degrés

Ont-ils perdu la raison ? pic.twitter.com/71eatKM9xk — Carėne Tardy (@Carene1984) July 17, 2023

Quant à Zelensky, il a déclaré vendredi à la nation que « nous devons tous comprendre très clairement, aussi clairement que possible, que les forces russes dans nos terres du sud et de l’est font tout ce qu’elles peuvent pour arrêter nos soldats ». Il a ajouté : « Et chaque millier de mètres que nous avançons, chaque succès de chaque brigade de combat mérite notre gratitude. »

Très rapidement après le coup d’envoi de la contre-offensive le mois dernier, il a admis un rythme « plus lent que prévu » tout en se plaignant que davantage d’armes et d’artillerie occidentales étaient absolument nécessaires.

Le début de la contre-offensive il y a environ deux mois s’est accompagné de récits élogieux des médias grand public occidentaux sur les succès rapides qui seraient obtenus. Même avant cela, la plupart des récits de la situation sur le champ de bataille étaient fortement faussés pour correspondre à un récit pro-Kiev et pro-Occident – mais la réalité s’est avérée beaucoup plus compliquée et finalement illusoire.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-pentagon-belatedly-acknowledged-counteroffensive-had-be-paused-amid-losses

https://www.zerohedge.com/military/pentagon-intel-chief-admits-no-weapon-will-be-holy-grail-ukrainian-breakthrough

https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-russia-hold-major-naval-drills-mirroring-recent-us-japan-activity

Quelle catastrophe ! En 2 semaines de « contre-offensive », les Ukrainiens ont déjà détruit « plus de 20% des armes envoyées par les pays occidentaux » ! 🤦



Et cette contre-offensive est un échec total !



On arrête quand de se ruiner pour rien ?!

Lire ⤵️https://t.co/hroLWIhy4e — Florian Philippot (@f_philippot) July 17, 2023

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-alternative-du-17-juillet-2023

🚨MANŒUVRES CHINOISES RECORD AUTOUR DE TAÏWAN

▪️Sur les 3 derniers jours

73 avions militaires

9 navires de guerre

de l'APL🇨🇳(Armée Pop.Libé)

ont pénétré l'espace aérien ou militaire de Taïwan🇹🇼

▪️les dernières 24h

16 navires de guerre

⚠️C'EST DU JAMAIS VU

https://t.co/aATHVhcR6G — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 17, 2023

https://www.rt.com/news/579873-israel-us-closest-ally-lapid/

https://www.rt.com/news/579867-un-debt-developing-world/

https://t.me/s/boriskarpovblog

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

⚡️ Il y a presque autant de troupes près de Kupyansk et Liman qu’il y en avait en Afghanistan – plus de 150 000 personnes Maintenant, un groupe russe très puissant est concentré dans la direction Liman-Kupyansk. Plus de 150 000 personnes, plus de 1200 chars…

💢 La chaîne de télévision française LCI affirme que la Pologne et les pays baltes se préparent à envoyer leurs troupes en Ukraine.

🗣 Des sources anonymes du gouvernement polonais rapportent que les Polonais attendent maintenant le résultat final de la contre-offensive ukrainienne et des actions offensives des troupes russes. S’il devient clair que la Russie est en train de gagner la guerre en Ukraine, les Polonais pourraient introduire la première division cette année, qui comprendra des Polonais, des Baltes, un certain nombre d’Ukrainiens – rapport LCI.