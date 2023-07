https://www.rt.com/news/579988-eu-slavery-reparations-statement-caribbean/

Texte de Verhaeghe sur les délices de la rentrée…

De non-remaniements en scandales financiers toujours plus éclaboussants (le dernier en date, celui de la BPI, est d’ailleurs révélé dans une passivité qui fait peur), on perd le fil de la véritable actualité, celle d’un nouvel ordre mondial dont les bénéficiaires allongent le pas autant qu’ils peuvent, avec que l’édifice ne s’effondre. Le mois de septembre pourrait être (très) agité, et l’on sait déjà pourquoi. Nous détaillerons avant les vacances ces périls que nous listons aujourd’hui, et qui contiennent tout entier les ferments des conflits et des révoltes de demain.



Derrière les polémiques stériles, ou illusoires, ou enfumantes, qui occupent les unes des publications proposées par le cartel des médias subventionnés, des craquements inquiétants se produisent, qui ne sont relayés que de loin en loin, mais qui constitueront l’actualité brûlante des prochaines semaines et des prochains mois. Il est important de les comprendre dès maintenant, en amont, car ce sont elles qui vont rythmer votre vie quotidienne dans un futur proche.



Nous les passons ici en revue.



La Chine au bord du marasme financier ?



L’information est passée hier. Nous l’avions déjà relayée il y a près de deux ans : le ralentissement de la croissance chinoise met les promoteurs immobiliers en difficulté. C’est par exemple le cas d’Evergrande, en difficulté chronique depuis la survenue du COVID. Hier, le promoteur a reconnu des pertes de 81 milliards $ pour 2021 et 2022. Nul ne connaît la stratégie de l’État chinois pour endiguer le problème. Mais une certitude se fait jour : économiquement, la situation chinoise est tendue.



Ce facteur est à prendre en compte dans les relations internationales. L’activité économique du pays est fragilisée et la croissance globale patine. Les Chinois ont-ils mangé leur pain blanc et doivent-ils désormais mener une politique étrangère plus conciliante avec les États-Unis pour des raisons financières ? Il faudra en tout cas utiliser le prisme de la tension économique chinoise pour décoder les évolutions internationales dans les prochaines semaines.



Les BRICS vont-ils saboter le dollar au mois d’août ?



Les difficultés chinoises constituent une sorte de cerise sur le gâteau que les BRICS préparent pour le mois d’août. Selon les informations qui circulent, donc, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, qui se rencontrent en août en Afrique du Sud… lanceraient une nouvelle monnaie internationale convertible en or. La date de lancement est encore imprécise. Certains parlent du 15 août, d’autres du 23. Dans tous les cas, si elle se confirme, elle fera grand bruit.



On voit bien, dans tous les cas, la stratégie qui prend forme : le conflit entre l’Est (élargi aux BRICS) et l’Ouest qui se dessine sera moins militaire que financier et économique. L’axe sino-russe semble bien décider à miner la domination monétaire américaine, ce qui pourrait se révéler redoutable à long terme pour l’ensemble des places boursières… et pour l’ordre mondial actuel. Nous suivrons cette affaire de près.



L’Europe prépare les pénuries alimentaires



De son côté, l’Union Européenne prépare un puissant arsenal pour “restaurer la nature” d’ici à 2030, ce qui réduira la superficie agricole utilisable et obligera donc à de sévères baisses de production. L’Union prépare donc un règlement sur la restauration de la nature qui emportera de lourdes contraintes pour nos agricultures. Et encore, ces mesures ne sont qu’un début, car l’opération doit se poursuivre jusqu’en 2030.



Elles visent à fixer un objectif contraignant au niveau de l’UE, ce qui obligerait les États membres à mettre en place des mesures de restauration efficaces pour couvrir au moins 20 % des superficies terrestre et maritime de l’UE d’ici à 2030. D’ici à 2050, des mesures devraient être mises en place pour tous les écosystèmes nécessitant une restauration. Commission Européenne



Ce projet de règlement s’est trouvé au centre d’une confrontation entre les groupes parlementaires au Parlement européen. Son application devrait finir de crisper les agriculteurs déjà remontés aux Pays-Bas et en Irlande contre les mesures autoritaires destinées à réduire l’utilisation de pesticides ou la production de lait.



La France prépare le passe carbone



Plus discrètement encore, Emmanuel Macron a repoussé à septembre la tenue du conseil de la planification écologique, qui doit énumérer les mesures concrètes destinées à baisser la production de gaz à effet de serre dans les prochaines années en France. Ce moment sera crucial, car il permettra de savoir quelles mesures contraignantes sont prises pour rendre notre mode de vie compatible avec les objectifs écologiques.



Comme ces mesures visent à préciser la stratégie pour diminuer très fortement la production de CO2 d’ici à 2030, nous risquons de découvrir aux premiers jours de septembre une batterie de nouvelles contraintes extrêmement douloureuses qui constitueront, pour le quinquennat de Macron, la véritable épreuve à franchir, bien plus dure que la réforme des retraites.



La crainte que la caste nourrit vis-à-vis des réactions populaires face à ces mesures contraignantes explique d’ailleurs que le G7 ait décidé de traiter les “fake news” en matière d’environnement comme les fake news en matière de COVID : censure des réseaux sociaux, stigmatisation des opposants et autres mesures d’intimidation.



La rentrée sera chaude, je vous le dis !

Source : https://lecourrierdesstrateges.fr/2023/07/18/on-connait-deja-les-etapes-du-chaos-qui-se-prepare-pour-septembre/