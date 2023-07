Publié le juillet 24, 2023 par hervek

Par Brandon Smith − Le 7 juillet 2023 − Source Alt-Market

J’ai reçu une éducation chrétienne relativement marginale pendant mon enfance et je n’ai commencé à m’intéresser aux questions de nature métaphysique que plus tard dans ma vie. Ma relation avec la religion organisée a toujours été empreinte de scepticisme. J’apprécie les messages moraux fondamentaux et les aspirations à prendre soin de son prochain, mais je me demande souvent si un système théocratique ne finirait pas par devenir une autre forme de tyrannie. Il y a tant d’éléments de la religion organisée qui peuvent être exploités par des personnes malveillantes qui veulent l’utiliser à leurs propres fins. Le collectivisme est le collectivisme, n’est-ce pas ?

Je ne pense pas m’être vraiment immergé dans le concept d’un univers conçu de manière créative avant d’avoir commencé à étudier la physique quantique et la psychologie jungienne – j’ai alors réalisé qu’il y avait BEAUCOUP trop de synchronicité dans le monde, beaucoup trop de preuves qu’il existe une sorte de conception, de plan de vie. Je ne comprends peut-être pas ce plan, mais je peux voir les empreintes mathématiques et psychologiques de ce que l’on pourrait appeler “Dieu”.

C’est la raison pour laquelle je ne pourrais jamais prendre l’athéisme au sérieux. L’athéisme prétend depuis longtemps que sa philosophie n’a rien à voir avec la foi et tout à voir avec les preuves. Pourtant, chaque fois que je vois un athée confronté à des preuves de conception créative, il les rejette aveuglément. Ce type d’ignorance m’a toujours horrifié plus que toute autre chose – la notion de “culte scientifique” et de tyrannie se cachant derrière de fausses prétentions de logique et de rationalisme.

J’explique ma position sur cette question pour faire comprendre que je n’ai aucune affiliation à une église ou à un groupe religieux particulier. Je défendrai le christianisme lorsque j’estimerai qu’il mérite d’être défendu, et je critiquerai le christianisme lorsque j’estimerai que certains groupes ou dirigeants d’église se sont égarés. Par exemple, tous ceux qui me lisent savent que j’ai exposé les preuves que le pape est un imposteur et une marionnette des globalistes. Il y a des loups déguisés en brebis dans chaque système de croyance.

Ainsi, lorsque je dis que j’entends un silence assourdissant parmi les églises chrétiennes lorsqu’il s’agit du climat politique et social d’aujourd’hui, cela vient de quelqu’un qui n’est PAS prompt à appeler à une intervention théocratique. Même moi, je trouve ce manque de foi… inquiétant.

Mais peut-être dois-je nuancer un peu plus mes inquiétudes ? Que dire de la montée soudaine des groupes unitaires et progressistes qui se moquent des églises et cooptent les cérémonies chrétiennes pour y inclure de la propagande homosexuelle, du marxisme LGBT et du relativisme moral ? Où est la réaction organisée des chrétiens face à cette évolution ?

Il ne s’agit pas d’incidents isolés – la secte wokiste est en train de créer sa propre religion en détournant les religions des autres. Non pas parce qu’ils veulent trouver la paix intérieure, mais parce qu’ils considèrent l’Église comme un centre de pouvoir et qu’ils veulent avoir leur part du gâteau.

Pourquoi n’y a-t-il pas un appel massif aux églises chrétiennes pour qu’elles rejettent l’invasion woke ? Pourquoi n’y a-t-il pas un consortium de dirigeants chrétiens pour dénoncer ces fausses églises et s’assurer que le public sait qu’ils ne s’associent pas à ces groupes ? Où est l’appel à l’action ? S’il existe, je ne le vois nulle part. Et soyons clairs : s’il y a un moment où la communauté chrétienne doit élargir ses rangs, c’est bien maintenant, alors que le monde entre dans un état de chaos perpétuel. Pourtant, leur réponse est muette et dispersée.

Considérez un instant la prolifération dans le monde occidental d’idéaux que je ne peux que qualifier de lucifériens par nature : l’idée que l’orgueil et le narcissisme sont des vertus et que les êtres humains sont censés être des dieux. L’idée que le corps des enfants est un laboratoire où le sexe est fluide pour des praticiens médicaux fous qui nient les lois inattaquables de la biologie et pratiquent la stérilisation de masse. L’idée que l’humanité doit un jour être remplacée par une pensée machinale qui fait fi de la raison et du sens moral au profit d’une “efficacité” froide et sociopathique.

Le Wokisme est un véhicule, un masque pour un monstre plus grand, et il est en train d’être imposé dans la conscience publique. Il y a eu une tentative active et violente de conditionner la population à l’idéologie d’extrême gauche, et cette idéologie est profondément hostile au christianisme. On pourrait penser qu’il y a un effort national de prise de position de la part des différentes confessions pour s’assurer que cette secte ne continue pas à gagner du terrain.

Je serai le premier à affirmer que le mouvement pour la liberté (comme nous l’appelons parfois) est un ensemble de mouvements différents unis par une valeur singulière : la liberté fondamentale.

Il ne s’agit pas de la liberté hédoniste prônée par la gauche politique, qui affirme que la conscience et la réalité sont subjectives, ce qui rend tous les comportements acceptables, aussi mauvais soient-ils. Non, ce sont les libertés naturelles que nous valorisons, ainsi que le principe de non-agression, qui stipule que vous ne pouvez pas me faire de mal ou me priver de mes libertés, sauf si mon comportement porte directement atteinte à la vie et à la liberté d’autres personnes.

Mais que se passe-t-il si l’amour de la liberté ne suffit pas à rassembler l’humanité pour lutter contre les ténèbres auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui ? Qu’en est-il de l’amour des générations futures ? Et si vous et moi devions nous battre et mourir pour une liberté dont nous ne jouirons jamais personnellement ? Et si ce que nous faisons aujourd’hui ne nous profite pas, mais profite à la génération suivante ? Qu’en est-il de l’acte de lutte et de sacrifice pour une cause plus grande, voire une cause divine ? Peut-être le mouvement pour la liberté a-t-il besoin d’un guide – peut-être avons-nous besoin de plus de groupes chrétiens pour entrer dans la mêlée ?

Soyons honnêtes, les chrétiens n’ont jamais été les “cool kids”, mais il est difficile de nier que les chrétiens et les conservateurs sont en train de devenir le nouveau punk rock face à une vague d’autoritarisme gauchiste qui cherche à contrôler notre façon de penser, nos sentiments, ce que nous pouvons dire, avec qui nous pouvons nous associer, où nous pouvons travailler et comment nous participons à l’économie. Il y a quelques années à peine, ces gens essayaient de nous dire qu’ils avaient le droit de nous détruire si nous refusions de prendre un vaccin inutile qui n’arrête pas la transmission ou l’infection d’un virus auquel 99,8 % des gens survivront facilement.

À mes yeux, les millions de personnes qui se sont opposées à ce programme sont des héros rebelles. Cependant, nous devons faire plus, beaucoup plus, et cela demande de l’organisation. Les églises chrétiennes disposent déjà des structures fondamentales pour y parvenir, mais elles ne travaillent pas ensemble. Je vois plus d’actions organisées de la part de groupes musulmans aux États-Unis que de la part de chrétiens, et ils ne représentent que 1 % de la population.

L’éléphant dans la pièce est, bien sûr, le statut 501C3 que les églises utilisent pour rester exemptes de taxes fédérales, mais c’est un marché du diable. Plus précisément, le statut 501C3 concerne la défense des intérêts politiques et les églises risquent de perdre leur statut tant convoité d’exonération fiscale s’il est établi qu’elles “influencent” la législation ou les élections d’une manière partisane. Qui est habilité à déterminer si une église agit de manière partisane ? L’IRS, bien sûr. En d’autres termes, l’IRS peut agir arbitrairement pour punir les églises qu’il considère comme une menace politique pour l’agenda dominant.

La seule véritable solution est que les églises abandonnent massivement le statut 501C3 ou qu’elles forment éventuellement une organisation périphérique en dehors de leurs lieux de culte respectifs, à laquelle elles encouragent leurs membres à adhérer – une organisation qui peut agir politiquement et qui ne dépend pas de l’exonération fiscale pour fonctionner.

Pour les chrétiens, c’est l’heure de vérité ou de rupture, je le sais. Et même parmi ceux qui sont évangéliques ou enclins aux notions d’apocalypse, ceux qui soutiennent qu’ils seront emportés par la main de Dieu dans un enlèvement avant que le conflit ne les atteigne, considérez ceci –

Éphésiens 6:10-15

Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa puissance. Revêtez l’armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n’est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. C’est pourquoi vous devez revêtir l’armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du malheur viendra, vous puissiez tenir bon et, après avoir tout fait, rester debout. Tenez-vous donc fermes, la ceinture de la vérité bouclée autour de la taille, la cuirasse de la justice en place, et les pieds chaussés de l’empressement que donne l’Évangile de paix.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

https://lesakerfrancophone.fr/les-eglises-americaines-sont-etrangement-silencieuses-lorsque-le-pays-en-a-le-plus-besoin

