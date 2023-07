Fronde historique de la police : l’Élysée craint d’être lâché !

Or la macronie ne tient plus que par la force physique !

Voyons ce qu’ils sont prêts à dire et à donner pour ne pas sombrer !



Nouvelle vidéo ➡️ https://t.co/k66v2hT5KE — Florian Philippot (@f_philippot) July 25, 2023

🎥 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲́𝗼 𝗨𝗣𝗥𝗧𝗩

Je réagis (24 juillet 2023-16h),aux déclarations anti-républicaines du DGPN et au début de révolte des policiers à travers toute la🇫🇷.

La situation est très grave et Macron en est l'un des principaux responsables.https://t.co/t2XbEgWqey pic.twitter.com/zAkXHhWOAv — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 25, 2023

Tedros et Schwab insistent lourdement sur la prochaine pandémie "imminente"…

Ca veut dire qu'elle est prête dans les labos et qu'ils vont bientôt la lâcher dans la nature.

En France Macron a prévu tout l'arsenal juridique pour nous enfermer et nous faire taire.

On va rire… pic.twitter.com/Wn2aFZS36e — AuBonTouiteFrançais 🍾🍾🍾 (@VictorSinclair3) July 24, 2023

19. Injections et tittytainment dans la termitière

Poursuivons notre analogie. Chez les termites aussi on a VACCINS ET INJECTIONS destinés à dépeupler :

« Une famille de termites, les Eutermes, a des soldats qui sont encore plus fantastiques, on les appelle nasutés, nasicornes ou termites à trompe ou à seringue. Ils ne possèdent pas de mandibules et leur tête est remplacée par un appareil énorme et bizarre qui ressemble exactement aux poires à injections que vendent les pharmaciens ou les marchands d’objets en caoutchouc et qui est aussi volumineuse que le reste de leur corps. À l’aide de cette poire, ou de cette ampoule cervicale, au jugé, étant dépourvus d’yeux, ils projettent sur leurs adversaires, à deux centimètres de distance, un liquide gluant qui les paralyse et que la fourmi, l’ennemi millénaire, redoute beaucoup plus que les mandibules des autres soldats. »

La cécité (comme je dis, elle n’est pas homérique, plutôt platonicienne), reste essentielle :

« Les soldats des autres espèces ne quittent jamais la forteresse qu’ils sont chargés de défendre. Ils y sont retenus par une cécité totale. Le génie de l’espèce a trouvé ce moyen pratique et radical de les fixer à leur poste. Au surplus, ils n’ont d’efficace qu’à leurs créneaux et lorsqu’ils peuvent faire front. Qu’on les tourne, les voilà perdus, le buste seul est armé et cuirassé et l’arrière-train, mou comme un ver, est offert à toutes les morsures. »

Passons au Tittytainment. On a tous (enfin, presque) été effarés dans notre jeunesse par la civilisation de la discothèque et des Rave parties. Mais les termites les connaissent :

« N’oublions pas, avant de clore ces chapitres consacrés aux milices de la ville sans lumière, de mentionner d’assez bizarres aptitudes plus ou moins musicales qu’elles manifestent fréquemment. Elles paraissent être, en effet, sinon les mélomanes, du moins ce que les « futuristes » appelleraient les « bruiteuses » de la colonie. Ces bruits qui sont tantôt un signal d’alarme, un appel à l’aide, une sorte de lamentation, des crépitements divers, presque toujours rythmés, auxquels répondent des murmures de la foule, font croire à plusieurs entomologistes qu’ils communiquent entre eux, non seulement par les antennes, comme les fourmis, mais encore à l’aide d’un langage plus ou moins articulé. »

Et Maeterlinck poursuit :

« C’est une sorte de danse convulsive où, sur les tarses immobiles, le corps agité de tremblements se balance d’avant en arrière avec une légère oscillation latérale. Elle se prolonge durant des heures, coupée de courts intervalles de repos. Elle précède notamment le vol nuptial et prélude comme une prière ou une cérémonie sacrée au plus grand sacrifice que la nation puisse s’imposer. Fritz Müller, en cette occurrence, y voit ce qu’il appelle les « Love Passages ».

C’est comme d’assister à un concert de Beyonce. Comme ils coûtent trois mille dollars aux USA, on vole en Europe continentale pour y assister. C’est rentable, et on y adore l’idole.

Avec les poètes on comprend mieux la science et les hommes – et les sciences humaines.

Edouard Philippe ?



C'est pas l'homme des 80Km/h (test de soumission)?

Celui qui a autorisé l'éborgnement des gilets jaunes ?

Qui a validé le plus dévastateur enfermement de sa population de l'histoire ?

Autorisé la dépopulation au Rivotril ?



A Nuremberg, ça valait la pendaison. https://t.co/DinZUyDTM4 — phil.bechade (@pittbull_grrr) July 25, 2023