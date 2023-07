Votre bref référence à l’Éthiopie ce mâtin, sur l’obligation à venir de l’identification digitale biométrique, avec lecture de l’iris, m’a grandement intéressée.

Un autre détail, peut-être plus important encore : depuis trois mois, la seule façon d’acheter du pétrole dans la capitale éthiopienne est par l’intermédiaire d’une plateforme digitale sur un téléphone portable, (https://addisstandard.com/news-analysis-govt-insists-on-digital-payment-despite-complaints-over-chaotic-long-queues-at-gas-stations-in-addis-abeba/). Et cette mesure doit être étendue prochainement au pays entier…

Je vous invite à jeter un coup d’oeil sur cet article (l’Éthiopie va rendre l’identification digitale obligatoire pour les services bancares),

https://www.biometricupdate.com/202307/ethiopia-to-make-digital-id-obligatory-for-banking-operations (si vous regardez dans la colonne de droite, vous verrez toute une suite d’articles sur les nouvelles identifications digitales, au Rwanda, au Ghana, en Tanzanie…etc.)

Et ici, sur le site de Irisguard, la compagnie qui offre cette technologie en Éthiopie : https://www.irisguard.com/newsroom/posts/2023/june/irisguard-and-arifpay-unlock-potential-for-financial-inclusion-for-all-ethiopians/ (vous y verrez aussi que la plateforme de paiement en ligne dans le pays est dirigé par un Français).

Tout comme pour les vaccins (voir à ce sujet, sur les expérimentations médicales en Afrique, l’excellent livre de J.F Kennedy, Le Vrai Anthony Fauci), le continent africain et plus généralement, les pays du sud, comme on dit maintenant, servent de labo pour les nouveaux systèmes de surveillance.

Ce que vous avez, avec ces mesures, c’est à la fois le contrôle et la déglingue (lors d’une visite récente à l’administration pour le renouvellement de son permis, un ami éthiopien à dû s’y reprendre à quatre fois, par faute d’électricité, de mal fonctionnement du système informatique, et de la simple incompétence des bureaucratiques qui, souvent, ne savent pas se servir des nouveaux systèmes)

Et n’oublions pas non plus, que le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom, est un Éthiopien (à qui on reproche parfois, plus ou moins fallacieusement, son passé « communiste ». Moi, je me rappelle surtout de son tour de passe-passe lorsqu’il était Ministre de la santé, et qu’il avait fait recataloguer la choléra comme une nouvelle maladie, pour éviter de déclarer une épidémie…les vieilles ficelles d’obfuscation plus les nouvelles boîtes à outils digitaux, en somme (en Éthiopie, comme ailleurs).

Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à (re)lire mon Galop en Éthiopie.

Très cordialement,

Yves-Marie Stranger

Des gens font volontairement la queue à travers le monde pour se faire scanner leur iris afin d'obtenir un passeport numérique suite au lancement de la nouvelle cryptomonnaie Worldcoinpic.twitter.com/kmvS0lriyF — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 27, 2023

Et oui @morandiniblog mais encore faut-il se poser la question de savoir pourquoi les réseaux sociaux ont été bloqués pendant des mois en Ethiopie. Tout simplement pour que les gens restent des moutons dociles. En Éthiopie, à l'avenir, seuls ceux qui ont la "carte d'identité… https://t.co/L5ghN0Pl4w pic.twitter.com/a26YWlV7Uk — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) July 27, 2023