Déjà deux adresses mails supprimées.

Encore quelques efforts pour instaurer le Kulte de la Vérité Autorisée de nos Kommissars preneurs et preneuses de Choux de Brussel, et je fais sauter mon 06 avec les comptes et adresses mails qui me restent.

Pour moi la ligne rouge, ce sera : plus d’accès possible à Odysée et ses chroniques de Campagnol ou de Ben Garneau, ni aux traductions politiquement très très incorrectes de Valérie Devon ( prison directe en Fronce pour la dame si elle repointait le bout de son nez chez nous en cette belle démocrassie), et plus d’accès aux abjects blogs de Bonnal, de H16, ou d’Echelle de Jacob et autres mal pensants infréquentables.

A ce stade, je ferai – je fais toujours ce que je dis , mais pas toujours ce que je pense heureusement – un barbecue avec mon téléphone et mon ordi.

En plus, c’est bon pour la Terre plate, enfin je veux dire la PLA-nète (plat net).

Avant cela il y a juste un indispensable dernier mail à adresser collectivement à la banque, aux impôts sataniques, à la compagnie des eaux plombées et fluorées, à l’électricité verte bientôt rationnée et hors de prix, en leur expliquant qu’un pigeon voyageur (pucé peut être bien lui aussi, après tout c’est le lot de tous les pigeons… ) sera désormais requis pour toute réclamation faite à l’abonné-esclave-vache-à-lait-qui-pète-royaliste-d’extrème-droite,

Après avoir découpé ma vraie carte vitale il y a quelques mois (y en a combien de fausses en circulation déjà ?) et enterré ma mutuelle – avec l’argent mis de côté je peux déjà refaire plusieurs paires de lunettes pour regarder Pujadas sans le confondre avec Yves Calvi Haha ! Enfin si j’avais une téloche … Enfin si je pouvais regarder Yves Calvi – je pourrai alors recevoir l’assaut du GIGéhenne ou du Raid (c’était pas un insecticide ça? Punaise on est vraiment des nuisibles…) à tête reposée..

Si famille ( quasi zéro en ce qui me concerne ) ou ami.es toujours en lien, leur faire part de notre intention de nous suicider électroniquement peut être judicieux, surtout pour leur dire qu’on ne boude pas, non, mais que passer par la matrice, son œil , ses oreilles, ses agents et tous leurs Zoutils sKrutateurs pour communiquer n’est juste plus possible quand on aspire à juste respirer, merde à la fin.

En parlant de famille, ma tante (70 ans et quelques boosters) qui consent encore à me parler à moi l’infâme incarnation de la folie complotiste, me répondait que non, elle n’avait « jamais vu Soleil Vert », (purée ça existe???) après lui avoir parlé du Cinéma de Science-fiction qui annonçait et disait tout pour notre consentement obligatoire même si et surtout inconscient, en précisant quand même qu’elle « sentait confusément quelque chose » et que ça ne lui semblait pas de bon augure.

Le problème c’est que ses références sont tristement et uniquement toujours Pujadas et Calvi… qu’elle trompe hardiment peut être parfois avec Arte. Ceci après cinquante mails hasardeux de ma part ces trois dernières années truffés de liens, liens interdits et supprimés au mois d’août prochain peut être, et auxquels elle n’avait rien compris évidemment, et malheureusement…

25 août 2023 : le jour où l’UE a prévu la grande bascule vers la censure sur les réseaux sociaux via le règlement DSA !



Honteux!

Des problèmes techniques semblent retarder la chose, profitons-en !



1 mois pour se battre pour la liberté !

Nouvelle vidéo➡️ https://t.co/LlOJYFtk0O — Florian Philippot (@f_philippot) July 26, 2023

La conversation avec cette très aimée et gentille tante pourtant m’épuise alors rapidement comme à chaque fois, rencontrant toujours le même problème de fuite d’énergie psychique. J’ai beau me jurer à chaque fois que je tomberai plus dans le piège d’apporter modestement à quiconque ne me le demande pas des éléments d’éclairage et de compréhension du monde présent et de ce qui va lui arriver, je tombe dans le panneau, et je me fais vampiriser..

Comment aborder tout cela avec une survivante boostée de la première phase de l’holocauste covidien qui n’a jamais vu Soleil Vert, et qui évidemment n’en revient pas de m’entendre dire que l’objectif est la dépopulation, pour commencer…

« Mais ils sont fous ! » me répond elle

Oui Tata, mais qui est le plus fou, ceux qui déroulent le plan en l’annonçant à l’avance ? Ou ceux qui n’y croient pas du tout et font tout pour « qu’il se déroule sans accroc » comme disait Hannibal dans « l’Agence tous risques » ?

Fin de la parenthèse familiale…

Un de mes derniers messages Nicolas, cette fois la messe et dite, les carottes confites.

Je ne parviens pas à terminer ce message en lui donnant une conclusion logique un tant soit peu travaillée, comme si tout allait se terminer, de toutes façons et quoi qu’on fasse, de manière abrupte,

Alors je souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël (oui je sais on est en juillet mais le temps passe à une vitesse…)

Caroline :

Étrange comme ce message ressemble complètement à ce qui me taraude actuellement, et de plus en plus je l’admet… Continuer à prêcher dans un désert fait d’adeptes de TV débilitante a fini de muser, que les personnes lisent les articles c’est très bien, mais qu’ils n’osent pas les partager sur les réseaux sociaux afin de faire bouger les choses démontre que la lâcheté a largement dépassé l’envie de liberté, je le regrette énormément, mais je suis totalement désabusée par celà…et fatiguée moralement également ..depuis 2016, ou ou j’ai commencé, j’espère avoir participé humblement au réveil de certains, mais aujourd’hui c’est me semble si peu, trop peu pour faire bouger les lignes… Ça me fend le cœur mais j’ai fait ma part de colibri comme disait que Pierre Rhabi… Et » on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif », donc …je lève le pied, mais continue encore quelques jours pour toutes celles et ceux qui me lisent, sait on jamais si un miracle se produisait, toujours mon éternel et naïf optimisme , avant l’arrêt final probablement incontournable… A mon très grand regret, Merci à tous mes abonnés, d’ici, d’overblog et des réseaux sociaux, notamment de Tweeter, qui eux relaient vite et bien les articles, ce qui est le but de toute information.. et puis ensuite, et bien on verra… bonne chance à vous tous, » inch’Allah »…