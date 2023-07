NDLR : il n’a jamais fait plus de 35 en Espagne sauf dans les zones (bassin du Guadalquivir) et il fait 28 en Chine. Mais ils regardent la météo à la télé…

Marie donc comique et désespérée :

Arrivée à l’aéroport, V. m’avait réservé un taxi pour me rendre chez lui. Voiture électrique, ou plutôt 4X4, (oui, oui un 4×4 électrique), chauffeur charmant, fier de me faire l’éloge de son bolide silencieux et très confortable. « Et en plus, c’est bon pour la planète »… Pas très motivée pour rentrer dans le débat, j’étais fatiguée, mon vol easy jet avait 2h15 de retard (et oui, quand on achète du low cost, c’est de la merde).

Puis je change de sujet, et je lui dis : »dis donc ça fait du bien, qu’est-ce qu’il fait frais chez vous, 19 degrés…chez moi dans le sud, je suis partie avec un 38°, -et de rajouter -« en même temps c’est normal…c’est un peu l’été »…

Réponse de mon chauffeur extrêmement sympathique : « oh la la, la planète va mal, en chine il fait 48 degrés »

Un peu interloquée, ne voyant pas le rapport entre Brest à 19 et la Chine à 48, je me suis tue jusqu’à l’arrivée chez mon hôte… Je n’essaie plus de convaincre quiconque sur cette terre, et je n’ai pratiquement plus d’amis, la famille, c’est fini depuis longtemps…mais finalement, les situations que nous vivons font le tri, pas besoin de se battre, on est des sales complotistes, des paranos…des paranos ? Comme me disait mon cher et tendre mari, « c’est normal d’être parano, nous sommes en enfer… »d’où la « paranoïa positive », ce terme me plaît beaucoup. Finalement, la paranoïa est une qualité vitale pour un être normalement constitué…

https://www.eltiempo.es/shanghai.html

Vincent rajoute :

Après avoir rendu les vieilles pétoires de pépé et les Luger ou P38 du tonton ( ça c’était la phase DEFCONNE 1 ), va falloir se faire à l’idée de restituer nos thermomètres de jardin rouillés et sortir les grenouilles du bocal, des fois qu’on en vienne à dégainer des températures en deçà de 38°C parabellum en plein hiver ou inférieures à des 60°C doumdoum en été, afin de décourager ceux qui auraient des projets d’attentats contre la fable climatique. Ce sera sûrement pour cet automne, la phase DEFCONNE 2 donc.

Ensuite c’est la phase DEFCONNE 3 : apprêtez vous à restituer vos cerveaux en 2024.