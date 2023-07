Taken 1 (auteur inconnu – 2007)

Plus besoin de réalisateur. L’intelligence artificielle suffit à faire ce type de produit come son type de consommateur.

Cela date de 2008. On a envie de dire presque en se marrant : et Audiard dans tout ça ? Et Jean Gabin ? Et Mireille Darc ? Et Belmondo ? Il y a longtemps que grâce à Chirac et à Raffarin (qui n’a pas chômé, pas plus que Lagarde) la France n’est plus la France – mais alors plus du tout ; on a élu Sarkozy dont le rêve est d’être américain comme toute l’élite bourgeoise de la banlieue ouest. Un gars de la CIA donc arrive à Paris, bute qui il veut, torture tout le monde y compris de hauts fonctionnaires français dont il trucide une épouse pourtant anglophone à bout portant. Le fonctionnaire froncé est tellement corrompu qu’il ne sait plus qui il sert. Comme toujours depuis Subway (sic) on se moque de la France chez Besson, France qui est déjà descendue plus bas que le caniveau, plus bas que les enfers et qui semble être déjà dirigée par Jupiter et son escouade de pandores et de hauts fonctionnaires vendus à tous les plus offrants. Paris a disparu, plus que dans le Mission impossible de Tom Cruise (qui exécute trois ou quatre racailles multiethniques froidement sans que personne ne porte ici plainte – toute-puissance américaine oblige). Pays totalement gourbi et soumis la France est un pays de putes, d’autoroutes, de chantiers, de bidonvilles, d’hôtels de luxe, de gratte-ciels, de camps de migrants, de coupe-gorges, un centre du trafic de chair humaine (la fille de Liam Neeson qui a de beaux restes – c’est l’ancien Messire Gauvain de notre Excalibur tout de même), etc. On a compris que la mafia albanaise ou je ne sais quoi a bon dos. Etat-carpette, la république donc a abjuré toute frontière et toute police. On est loin de la discipline de Jacques Marin dans Charade. On n’est plus chez soi, mais n’est-ce pas le destin de cette république que d’être la Lumière du Monde, que d’être le Monde ? Et comme le monde est éclairé depuis New York depuis une statue d’ailleurs française…

Mais revoyez ou découvrez comme moi du Rififi à Paname de la fin des années soixante. C’est un nouveau navet de Denys de La Patellière (Tonnerre de Dieu est déjà loin : la règle des cinq ans de Thomas Frank) avec des flics-voyous et des voyous, des putes et des trafics, des décors dégueulasses et une populace bilingue et bigarrée (au sens de blanc dégénéré). On n’en est déjà pas loin de ce modèle US Stay Home… Et les OSS contemporains d’André Hunebelle sont tous américains ; les acteurs, pas seulement les personnages – donc…

Transporteur (Qui ? 2002)

C’est un film des années 2000. On est passés à l’euro, à l’Europe en mode turbo-américanisée, on a fait passer la côte d’usure de mon adolescence – pas de mon enfance ouf – de dix mille (ou cent mille) du mètre à dix mille ou cent mille euros du mètre. Et tout le monde s’en est foutu comme de l’an quarante. Le héros est britannique, il y a des putes et des mafias partout, et on est dans le clip parodique de Mozinor, sauf que le cinéma de Besson (souvenez-vous de ce héros pneumatique qui veut vivre en apnée sous l’eau) est déjà parodique en soi.

Il est parodique le cinoche à Besson mais il est depuis Subway ou le grand beuh donc parfaitement adapté à la clientèle que nous ont fabriqué les tontons Macoute du capitalisme et des médias gaullistes. Une bonne meute d’esclaves bien américanisés et bien numérisés prête à toutes les activités ludiques.

Transporteur fait bien sûr penser à l’éternel et crevant mot de Macluhan : le medium (la bagnole, le transport donc) est devenu message. Un peu de Guy Debord alors :

« La production capitaliste a unifié l’espace, qui n’est plus limité par des sociétés extérieures. Cette unification est en même temps un processus extensif et intensif de banalisation. L’accumulation des marchandises produites en série pour l’espace abstrait du marché, de même qu’elle devait briser toutes les barrières régionales et légales, et toutes les restrictions corporatives du moyen âge qui maintenaient la qualité de la production artisanale, devait aussi dissoudre l’autonomie et la qualité des lieux. Cette puissance d’homogénéisation est la grosse artillerie qui a fait tomber toutes les murailles de Chine. »

Et :

« Sous-produit de la circulation des marchandises, la circulation humaine considérée comme une consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d’aller voir ce qui est devenu banal. L’aménagement économique de la fréquentation de lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. La même modernisation qui a retiré du voyage le temps, lui a aussi retiré la réalité de l’espace. »

On y est, non ? Et comme les personnages sont souvent malheureux ou dépressifs dans ce type de feuilleton :

« Cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance, en tant que séparation spectaculaire. »

Notre dernier classique…

Voyage à deux (Donen, 1967)

Quand je suis arrivé en France (1972 donc) on avait 16610 morts par an en bagnole. Bravo les années de Gaulle et Pompidou. On n’avait pas perdu de temps. Alors on avait demandé à la population de Mazamet, bled du sud de se coucher par terre, et elle l’avait fait. 16610 cadavres au sol.

La bagnole (une Mercedes 230SL propriété du réalisateur) est la grande star (avec le monteur) de ce film de Donen conçu avec un montage brisé et léché comme le cinoche de Resnais. Un couple se déchire sur la route, etc. On pense au Weekend de Godard, aux Choses de la vie de Sautet (film le plus ennuyeux du monde malgré toutes ses cascades à la Rémy Julienne), à ces petites promenades en bagnole au bord des routes, etc. Donen passe en revue une cinquantaine de sites français plus ou moins chouettes, mais ce n’est plus la même chose. On y vient en bagnole ; on tire une photo, on mange mal, on s’engueule et on se casse. Audrey Hepburn est moyenne, l’acteur anglais Finney catastrophique. Mais c’est quand même un film important : pour toutes ces raisons. Donen qui est mon réalisateur-génie juif préféré après Kubrick et Pollack (mais avant Mankiewicz ou Billy Wilder) a montré que la France s’efface. Il l’a adorée dans Drôle de frimousse la France Stanley-bis. La France on la parcourt, on ne la vit et on ne la ressent plus. Cent millions de touristes par an…

Un peu de Céline pour comprendre :

« Qui plantureusement soupe et dîne, deux fois par jour, trouve à digérer tel malaise, tel aria de ventre que tout son esprit disloque, astreinte de pancréas, bile de feu, chyle et boyasse distendus, muqueuses dévorées de chloride ! Pauvre sagouin tout saccagé d’expulsions de gaz, tympanique partout, tambour brimé de convenances, surpasse un moteur en péteries, d’où l’innommable promenade, de sites en bosquets du dimanche, des affolés du transit, à toutes allures d’échappements, de Lieux-dits en Châteaux d’Histoire. Ça va mal ! »

Des châteaux il y en a dans ce mauvais film pas comme les autres. Mon Dieu les châteaux… Wikipédia donne la liste des trente ou quarante lieux de tournage.

Marie-Francine (Lemercier, 2017)

Ne jamais sous-estimer Valérie Lemercier. C’est un drôle d’auteur même si on l’évite. Une chômeuse donc aux racines bourgeoises se lance dans des activités mécano-cigarettées et des amours compliquées. Les parents ont du pognon (et ne meurent plus), les rejetons moins, ils sont mal éduqués et pas adaptés à la vie en société. On est comme dans Tanguy, on tangue un peu et on est plus âgé et on restera sans enfants (jusque-là on se reconnaît tous ou presque). Le film montre un Paris abstrait, postmoderne, déshumanisé, mais pas au sens des années 70. Tout y est brillant, fluo, artificiel, fabriqué, plus rien n’y est réel avec tous ces espaces piquants (qui bâtissent une paranoïa disait un urbaniste américain), ces façades relookées, ces surfaces habitables minables et minuscules, ces gens qui se cachent pour fumer ou fument de l’électricité, et ces passants sans bagnoles et sans direction. Bref on est chez les bobos fabriqués à 100% par le système technétronique, et on est donc tout près du Reset et de la numérisation et du confinement car on n’est plus tellement vivant. En fait on est dans un roman de Philip K. Dick et on ne sait plus pourquoi une nana devrait chercher un mec ou vice (sic) versa puisque cette humanité malthusienne et technicienne, servile et artificielle n’a plus de raison d’être et qu’elle le sait très bien ou confusément, comme le chien Ran-Tan-Plan. Il faut persévérer dans son être et retirer à la SF son décor de science-fiction Ridley Scott pour faire un outil d’analyse réaliste et naturaliste.

Et puis on en a assez dit comme ça sur ce film bobo et catho un rien réac aussi sur le non-être, film qui semble inspiré par Parménide revu et corrigé par la SF en panne d’inspiration. Il est passé par hasard un jour sur un poste espagnol de télé par hasard allumé.

Le grand secret (1974, Enrico)

Film gauchiste et antigouvernemental dans l’esprit vaguement anar des seventies (après Jack Lang et Canal+ ont acheté le silence de tout le monde). On poursuit un fuyard échappé et on le trucide avec ses hôtes (Noiret et Marlène) pendant qu’on enferme à l’asile un beau-frère. C’est tout. Les sociétés modernes sont dangereuses. Cela on le savait déjà. Pourquoi ces films – surtout les français – n’atteignent jamais leur cible c’est une énigme. Peut-être parce qu’ils sont mal faits comme celui-là ou parce que les sociétés modernes ne sont pas dangereuses. C’est aussi simple que cela peut-être ?

Ceci dit il règne parfois grâce à Trintignant une grande inquiétude dans ce film. Alors encore du Debord sur nos élites visibles et invisibles :

« Pour tout service de renseignements, sur ce point en accord avec la juste théorie clausewitzienne de la guerre, un savoir doit devenir un pouvoir. De là ce service tire à présent son prestige, son espèce de poésie spéciale. Tandis que l’intelligence a été si absolument chassée du spectacle, qui ne permet pas d’agir et ne dit pas grand-chose de vrai sur l’action des autres, elle semble presque s’être réfugiée parmi ceux qui analysent des réalités, et agissent secrètement sur des réalités. Récemment, des révélations que Margaret Thatcher a tout fait pour étouffer, mais en vain, les authentifiant de la sorte, ont montré qu’en Angleterre ces services avaient déjà été capables d’amener la chute d’un ministère dont ils jugeaient la politique dangereuse. Le mépris général que suscite le spectacle redonne ainsi, pour de nouvelles raisons, une attirance à ce qui a pu être appelé, au temps de Kipling, « le grand jeu ».

Et dans ce film on ne dit rien de la surveillance informatique (il y avait le dossier 51 du binôme Perrault-Deville et on était encore dans un monde de papier-carton). Voir Urban Wolf nous dit-on avec Vincent Szé (2011). Happy Ending hélas. En réalité il ne reste plus qu’une seule ville dans ce foutu monde, celle que j’ai décrite dans mes Territoires protocolaires et qui fait le tour continu du globe (nid de frelons, en latin).

La crise (Serreau, 1993)

C’est le film où un banlieusard crado joué par Patrick Timsit nous dit que les gars de Saint-Denis ont dû plus se serrer que ceux de Neuilly (ça rime) pour accueillir toute la misère du monde. C’est rare de dénoncer l’immigration alors on en parle. Ce qui est marrant c’est que la misère continue de se déverser, et qu’on s’en fout ou qu’on s’acclimate. Et il n’y a pas que la misère qui se déverse à Paris, loin s’en faut même comme dirait Thierry Roland. La preuve c’est que dans l’immeuble de Jean Raspail que je venais voir entre deux estancias latino-américaines il n’y avait plus que de riches étrangers – on était loin du Camp des Saints. Les riches étrangers investissent et ils se foutent du merdeux chaos français il les motiverait même. A dix ou vingt mille du mètre taré ou du maître carré ils se précipitent de tous les coins d’Europe et du monde pour investir et acheter – à en crever sous le poids de leurs maîtres carrés (voyez mon beau roman). Comme dit Dostoïevski dans ses Souvenirs de la maison des morts :

« Dans une seule chambre on parquait plus de trente hommes. C’était surtout en hiver qu’on nous enfermait de bonne heure ; il fallait attendre quatre heures au moins avant que tout le monde 43 fût endormi, aussi était-ce un tumulte, un vacarme de rires, de jurons, de chaînes qui sonnaient, une vapeur infecte, une fumée épaisse, un brouhaha de têtes rasées, de fronts stigmatisés, d’habits en lambeaux, tout cela encanaillé, dégoûtant ; oui, l’homme est un animal vivace ! On pourrait le définir : un être qui s’habitue à tout, et ce serait peut-être là la meilleure définition qu’on en ait donnée. »

Phrase bourgeoise et abjecte du film : – les philippines, c’est vraiment ce qu’il y a de mieux !

Phrase prolo et sympathique du film : – Djemila ce n’est pas pareil ! C’est elle qui m’a élevé !

On se demande en effet comment une population aussi bigarrée et créolisée médiatiquement pourrait réagir. Les bourgeois font seuls semblant encore de se croire en France – comme leurs hommes politiques – tous des bourgeois depuis des lustres. Cette illusion est coûteuse mais depuis que le capital boursier ou immobilier rapporte dix fois plus que le turbin…

« Non seulement on fait croire aux assujettis qu’ils sont encore, pour l’essentiel, dans un monde que l’on a fait disparaître, mais les gouvernants eux-mêmes souffrent parfois de l’inconséquence de s’y croire encore par quelques côtés. Il leur arrive de penser à une part de ce qu’ils ont supprimé, comme si c’était demeuré une réalité, et qui devrait rester présente dans leurs calculs. Ce retard ne se prolongera pas beaucoup. Qui a pu en faire tant sans peine ira forcément plus loin. On ne doit pas croire que puissent se maintenir durablement, comme un archaïsme, dans les environs du pouvoir réel, ceux qui n’auraient pas assez vite compris toute la plasticité des nouvelles règles de leur jeu, et son espèce de grandeur barbare. Le destin du spectacle n’est certainement pas de finir en despotisme éclairé. »

Voilà : et n'oubliez pas de lire et relire la postface de mon ami urbaniste et philosophe Le Vigan. Non seulement elle est élogieuse, mais elle apporte beaucoup de pépites informatives.