La signification sinistre de « Look What You Made Me Do » de Taylor Swift

Publié Il y a 6 ans

sur 30 août 2017

Par Citoyen vigilant

On dit que Look What You Made Me Do de Taylor Swift se moque de ses ennemis et d’elle-même. Cependant, le symbolisme de la vidéo fait directement référence au côté sinistre de l’industrie du divertissement et à son obsession du contrôle de l’esprit.

Taylor Swift n’est pas nouveau dans le jeu. En 2009, dans l’article The 2009 VMAs: The Occult Mega-Ritual , j’expliquais comment Swift faisait partie d’un rituel télévisé. C’était «l’initiation» de Taylor Swift dans l’industrie du divertissement. Après avoir été « humiliée » par Kanye West lors d’un discours d’acceptation, Swift est réapparue, vêtue de rouge, en tant qu’artiste nouvelle et consacrée. C’est à ce moment que l’œuvre de Swift a commencé à être entachée des codes et du symbolisme de l’élite occulte.

Huit ans plus tard, aux VMA 2017, Taylor Swift a créé sa nouvelle vidéo Look What You Made Me Do (connue sous le nom de LWYMMD sur Twitter). Le message de la vidéo ne pourrait pas être plus clair : elle est maintenant une esclave de l’industrie à part entière. Qu’est-ce que cela signifie? Continuer à lire.

La plupart des sources médiatiques qui tenteront de « décoder » cette vidéo souligneront les dissensions dirigées contre Kanye West, Kim Kardashian, Katy Perry et son ex-petit ami Calvin Harris. Cependant, ce faisant, ils ignorent environ 90 % des images de la vidéo. Il se passe autre chose.

Pour ceux qui sont « au courant », la vidéo peut presque être lue comme un cours MK-Symbolism 101. En effet, la vidéo puise dans toutes les images et tous les concepts qui ont été discutés sur ce site pendant des années. Ceux qui dirigent l’industrie du divertissement doivent avoir cette culture monarque constamment au premier plan de la culture populaire. C’est maintenant au tour de Taylor Swift de l’amener en force, avec une vidéo qui bat les records de YouTube et Spotify.

LWYMMD est en effet un manifeste monarque d’une évidence flagrante. (Si vous n’avez jamais entendu parler de la programmation Monarch, une déviation du projet MKULTRA de la CIA, lisez d’abord cet article ).

L’objectif principal de Monarch est de programmer les esclaves pour qu’ils aient plusieurs personnages qui peuvent être déclenchés à volonté. La programmation bêta (également connue sous le nom de programmation Sex Kitten) est utilisée pour créer des esclaves sexuels à trafiquer dans le monde souterrain de l’élite louche.

Newsflash : L’industrie du divertissement regorge de chatons bêta. Newsflash : L’élite s’en vante dans les médias de masse en utilisant des gens comme Taylor Swift.

Ils l’ont fait faire

Pour comprendre le véritable état d’esprit de la vidéo, il n’est pas nécessaire de chercher bien plus loin que le titre : Look What You Made Me Do. Les gestionnaires de l’industrie possèdent Taylor Swift et ils lui font faire tout ce qui est nécessaire pour faire avancer leur programme.

La vidéo décrit symboliquement ce qui arrive aux stars qui sont prises dans les niveaux supérieurs de l’industrie du divertissement occulte. Bien qu’ils connaissent un succès fou, ils deviennent également esclaves de l’industrie, sans vie propre. Leur son, leur image et même leur personnalité sont façonnés à volonté par ceux qui se cachent dans les coulisses.

La vidéo ne dépeint pas seulement Swift comme une esclave de l’industrie, elle annonce également qu’elle est paradoxalement « montée » au statut de Grande Prêtresse. Cela semble ridicule ? Peut-être que ce serait ridicule… si la vidéo n’était pas si flagrante à ce sujet.

La vidéo

Les médias de masse ont eu du mal à « décoder » la vidéo. Cependant, la plupart des critiques manquent complètement le fil conducteur sous-jacent de la vidéo.

«La vidéo est très amusante, bien qu’un peu folle; c’est certainement le clip pop le plus audacieux et le plus ambitieux depuis que Beyoncé a sorti Lemonade au printemps de l’année dernière, rempli de pièces pyrotechniques et de dizaines de changements de costumes. Mais ce n’est rien de plus qu’une succession d’images déconnectées.- The Guardian, Look what you made her do : décryptage des disses du nouveau clip de Taylor Swift

La vidéo n’est pas une « succession d’images décousues ». C’est en fait très linéaire et cohérent. Cependant, afin de comprendre le récit à portée de main, il faut une chose ou deux sur la programmation Monarch.

La vidéo commence par un zombie Taylor Swift ressuscitant d’entre les morts.

Zombie Swift sort de sa tombe et commence à chanter à propos de quelqu’un qu’elle n’aime vraiment pas.

Je n’aime pas tes petits jeuxJe n’aime pas ta scène inclinéeLe rôle que tu m’as fait jouerD’idiot, non, je ne t’aime pasJe n’aime pas ton crime parfaitComment tu ris quand tu mensTu as dit le l’arme était à moi

On dit que le premier couplet fait allusion à Kanye West et/ou Katy Perry parce qu’ils ont tous deux joué sur des scènes inclinées. Cependant, si l’on considère le contexte de la vidéo, elle peut aussi chanter pour ses maîtres qui « jouent à des petits jeux » pour la programmer et qui la poussent dans « les rôles qu’ils lui font jouer ».

Nous voyons ensuite le zombie Taylor enterrer l’ancien Taylor.

L’ancienne Taylor Swift est morte et enterrée par une nouvelle Taylor Swift. Il s’agit d’images monarques classiques représentant la création d’un nouveau personnage.

Cette image du cadavre de Swift est juxtaposée au nouveau personnage allongé dans des diamants.

Taylor baigne dans les diamants et les bijoux, à côté d’un seul billet d’un dollar.

Dans la programmation MK, les diamants sont utilisés pour identifier les esclaves Sex Kitten qui ont atteint un niveau «supérieur» et devenir des «modèles présidentiels».

« Pour les signaux de bonne foi et de reconnaissance, les esclaves monarques portent des diamants pour signifier qu’ils sont des modèles présidentiels, des rubis pour signifier leur programmation Oz pour la prostitution et des émeraudes pour signifier leur programmation pour faire du commerce de la drogue. »- Fritz Springmeier, Le symbolisme Illuminati pour créer des esclaves de contrôle mental

Dans la scène suivante, Taylor est couronnée « grande prêtresse » de l’industrie. Comment? En recréant la carte de tarot Grande Prêtresse.

Swift est assis entre deux piliers alors que des serpents montent les escaliers.

La carte de tarot de la Grande Prêtresse représente une femme entre les piliers maçonniques Joachin et Boaz.

Dans des articles précédents, j’ai déclaré que Madonna était considérée comme une grande prêtresse de l’industrie. Il semble que Taylor Swift ait également atteint ce statut.

Mais pourquoi cette Grande Prêtresse est-elle entourée de serpents ?

Des serpents partout.

Les serpents représentent-ils Swift reconnaissant qu’elle est traitée de serpent par Kim Kardashian sur les réseaux sociaux ? A un niveau, oui. Cependant, compte tenu du contexte occulte de cette scène, les serpents représentent également un concept plus profond. En effet, dans les écoles de Mystère, le serpent est associé à Lucifer – le porteur de lumière – le « sauveur » qui a apporté la connaissance à Adam et Eve en les convainquant de mordre la pomme proverbiale. C’est une grande prêtresse dans le système de l’élite occulte.

Sur chaque pilier est inscrit ET TU BRUTE, locution latine signifiant « Et toi, Brutus ? ». Ces mots ont été rendus célèbres dans la pièce Jules César de William Shakespeare, prononcée par César alors qu’il était poignardé à mort par son ami et protégé Brutus.

Qu’est-ce que cela signifie dans le contexte de Taylor Swift ? Est-elle la Jules César de l’industrie qui continue d’être poignardée par des individus inférieurs ? Peu importe. Car, dans la scène suivante, on comprend que, bien qu’elle soit une grande prêtresse et apparentée à Jules César, elle est toujours soumise à la volonté de ses maîtres.

Alors que Swift répète le mantra de la chanson « Regarde ce que tu m’as fait faire », elle plante sa voiture.

Taylor a l’air si élégante alors qu’elle plante sa voiture. L’autodestruction est si chaude en ce moment.

Pourquoi Taylor Swift chante-t-elle « Look what you made me do » alors qu’elle plante sa voiture ? Qui lui a fait faire ça ? Alors que Swift sort de la voiture, les choses sont symboliquement claires.

Taylor est vêtu d’un manteau à imprimé félin – la façon dont l’élite occulte identifie les chatons bêta. Pour rendre les choses plus évidentes, il y a un gros chat à côté d’elle. Elle tient son trophée Grammy, nous rappelant le véritable coût d’être sous ces feux de la rampe doux et doux.

Quand Swift chante « regarde ce que tu m’as fait faire », elle chante en fait pour l’industrie qui la possède. Il contrôle son ascension vers le succès et ses chutes, la poussant à l’autodestruction (et même à la mort) si nécessaire.

La scène suivante décrit clairement ce que signifie vraiment être une star d’élite.

Swift est assis sur une balançoire dans une cage à oiseaux.

Les humains coincés dans des cages à oiseaux sont un symbole récurrent pour identifier les esclaves MK dans la culture populaire. Ce symbole spécifique a été identifié plusieurs fois sur Vigilant Citizen.

Dans la cage, Swift chante :

Je n’aime pas les clés de ton royaume,elles m’appartenaient autrefois

C’est le vocabulaire flagrant de MKULTRA. Les gestionnaires de la programmation MK obtiennent les « clés du royaume » d’un esclave en prenant le contrôle de leur personnage principal – leur vrai moi.

Bien qu’elle boive du champagne et mange du homard (représentant la vie somptueuse), Taylor est coincée derrière les barreaux alors qu’un groupe de gardes la surveillent à chaque mouvement. Elle n’est pas libre.

Les scènes suivantes dépeignent Swift comme un chaton bêta qui dirige un groupe d’autres chatons.

Ici, Swift porte un masque de chat tout en portant une chemise Gucci ornée d’une tête de félin. Sur la chemise sont les mots « aveugle pour l’amour ». Les esclaves MK sont en effet aveugles à leur situation et à ceux qui les contrôlent.

Dans la scène ci-dessus, Swift et ses partisans tirent de l’argent d’une société de streaming. Est-ce vraiment ce qui s’est passé ?

Dans une autre scène, Swift est à la tête d’une armée de robots féminins.

Swift parle à une foule de jeunes filles alors que des minous hypnotiques clignotent sur les écrans.

Selon les médias, cette scène se moque de « l’équipe » de mannequins de Swift avec qui elle aime traîner. Cela pourrait être correct à un niveau. Cependant, l’imagerie va beaucoup plus loin que cela.

Les filles dans la foule sont des robots en plastique sans vie. Futurs chatons bêta.

En tant que grande prêtresse, Swift a du pouvoir et de l’influence sur la prochaine génération de robots de l’industrie.

Ici, les bots sont à terre, sans vie et démembrés. Encore une fois, c’est une manière classique de représenter les esclaves MK qui sont fracturés et impuissants. Bien que Swift se trouve au-dessus d’eux en position de pouvoir, elle porte un énorme tour de cou / collier, nous rappelant qu’elle reste également une esclave bêta. #squadgoals

Le vieux Taylor est mort

La fin de la vidéo dépeint la mort du « vieux Taylor » et la naissance d’un autre personnage.

Vêtue de noir, la nouvelle Taylor se démarque de ses précédentes personnalités.

Alors qu’elle chante « Look what you made me do », Swift danse fiévreusement. Oui, ils la font danser comme ça. Et oui, ils lui font faire ce signe subtil d’un œil. Il y a une histoire derrière les chemises « I heart TS » portées par les danseurs, mais ce sont des conneries dont je m’en fous.

La scène suivante est un autre classique du symbolisme monarque.

Swift s’éloigne d’une voiture qui explose tout en portant l’uniforme Beta Kitten.

Cette scène est encore un autre cliché de l’industrie Monarch. Besoin d’un exemple ? Bon, voici la scène finale de la vidéo Change Your Life d’Iggy Azalea .

Iggy Azalea s’éloigne d’une voiture en feu alors qu’elle porte un haut avec un grand œil qui voit tout (symbole de l’esclave de l’industrie). Le club de strip-tease s’appelle Cheetahs – une référence à la programmation Beta Kitten. Lisez mon article complet sur cette vidéo ici .

Puis Taylor dit :

« Je suis désolé, l’ancien Taylor ne peut pas répondre au téléphone pour le moment. » « Pourquoi? Oh parce qu’elle est morte !

La vidéo se termine avec les multiples personnalités de Taylor Swift qui se disputent.

Au fil des années et à chaque album, Swift a changé de style et de personnalité. Dans cette scène, ils se disputent tous, soulignant à quel point ils sont différents et créés artificiellement.

À un moment donné, le zombie dit au Swift aux yeux étoilés et constamment surpris des premiers jours :

« Arrêtez de jouer, vous êtes tous gentils. Tu es tellement faux.

C’est le but de tout. Tout chez elle est faux. Elle est constamment remodelée et remodelée pour s’adapter à la volonté de ses maîtres. Lequel est le vrai Swift ? Qui sait? Oh, ses maîtres savent.

À un niveau plus viscéral, LWYMMD parle de mort, d’orgueil, de cupidité, de vengeance, de méchanceté, de haine, de moquerie, de pouvoir, de contrôle, d’exploitation et d’une cargaison d’égoïsme. Il s’agit de négativité, de destruction et de basses vibrations. Bref, c’est un produit typique de la culture populaire toxique d’aujourd’hui.

En conclusion

Certains pourraient dire : « Mon frère, tu arrives à mon frère. Il s’agit de Taylor Swift dissident Kanye, Kim, Katy, Calvin et d’autres. C’est ça. Je l’ai lu sur E! En ligne, alors j’ai eu le vrai 411 bro » . Mais, frère, réfléchis-y une seconde. Kanye a complètement craqué l’année dernière et a été envoyé de force à l’hôpital . Il aurait subi des pertes de mémoire et n’a toujours pas refait surface. Toute la famille Kardashian / Jenner a été, pendant des années, tout au sujet de la programmation Beta Kitten. Katy Perry est un outil de l’élite depuis des années . Bref, on assiste à des marionnettes insultant d’autres marionnettes. Dans les coulisses, les marionnettistes sont les mêmes. Il n’y a pas de vrai boeuf, juste un drame ridicule et fabriqué par des personnes vivant dans un nuage toxique.

Comme dans tout le reste de l’histoire, la vérité sur LWYMMD réside dans le symbolisme. Grâce à des images fortes, la vidéo montre Taylor Swift gravissant les échelons à l’intérieur d’un système sinistre axé sur le contrôle et l’exploitation. Des stars comme Swift sont à la merci des personnes qui les contrôlent. Et quand on leur ordonne de faire quelque chose, que ce soit constructif ou autodestructeur, ils le font ou ils s’effondrent. Et quand ils le font, tout ce qu’ils peuvent dire c’est : « Regarde ce que tu m’as fait faire. »

