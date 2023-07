Bonjour Nicolas,

J’ai passé une journée sympathique…longtemps que ça ne m’était pas arrivé de rencontrer un être qui se pose des questions…et qui trouve des réponses…

Voyez-vous, j’ai dû faire faire les diagnostiques d’un appartement pour location (je suis gérante d’une SCI).

Je m’attendais au pire, ce bien se situant dans la vielle ville de M., donc classé en monument historique, sans trop d’isolation moderne (le vieux M. Date du XIIeme siècle) et la cage d’escalier qui monte à l’appartement date en gros de l’époque de Godefroy de Montmirail dit Cousin Hub…



Donc je m’attendais au pire, vu les nouvelles normes de diagnostique énergétique mises en place par les bien aimés geôliers des froncés.

Mais bonne surprise, bien classé D…





La prise de rendez-vous par téléphone avait été fort sympathique et pendant que ce monsieur faisait son œuvre, c’est à dire prenait des mesures dans tous les sens pour les rentrer dans un logiciel « qui ne correspond à rien et que nos « élites » nous pondent dans un bureau « -ce sont ses mots- nous avons commencé une discussion très intéressante sur la chute organisée des prix de l’immobilier grâce aux taux directeurs des banques qui « s’inflationnent », les normes énergétiques pour « sauver la planète » (pour qui se prennent les êtres humains pour vouloir sauver la planète, pour le démiurge sans aucun doute), le plan de dépossession de la propriété privée, les coûts de l’énergie qui n’ont rien à voir avec la guerre en Ukraine…et la vente de la France par Macroncescu, banquier de Rothschild aux ordres de ses maîtres à blackrock et compagnie.



Et pour finir, ce sempiternel réchauffement climatique qui sert d’alibi pour être en place leur dictature…sans oublier nos pauvres enfants qui doivent absolument faire l’expérience d’une masturbation forcée avant leurs 4 ans…



Bref je résume ses propos : « ils veulent nous empêcher d’avoir une opinion personnelle, et tout ce que nous devons faire c’est pour notre bien et le bien des autres, le problème c’est qu’ils ne nous demandent pas notre avis »



Bref, le gars super réveillé, qui m’a dit textuellement : « je vais changer de métier car je ne veux plus cautionner ce système mafieux ».





Donc RESPECT.



Alors si au bout du compte, nous ne sommes que 5% à nous être vraiment réveillés, je me suis dit que cela était peut être salvateur…il y aura toujours des êtres libres qui n’obéiront pas aveuglément au système diabolique…juste par bon sens, et parce que leur âme est venue dans ce monde pour vivre la prise de conscience nécessaire à la libération de leur Âme.



Nous ne sommes donc pas seuls, cher Nicolas…



Bref…ce fut bonne journée…Et comme nous dit notre bon Charles Sannat « il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu… »



A bientôt,

Marie

Je vais regarder le château de Thierry Breton sur votre blog, quel bande d’enfoirés…pendant qu’ils font faire des diagnostics à des petites gens qui ont juste un peu préparé leur retraite (et d’autres gros enfoirés de propriétaires qui profitent du système, mais eux aussi ils vont ramasser haha, ça va bien me faire marrer), » ils » se paient des châteaux dits « passoire thermique » dans leur jargon, ou « bouilloire thermique » (oui, oui j’ai entendu ça pour les logements où ils fait trop chaud l’été).

Rions, ceci est un sketch. Ils seront démasqués, c’est inéluctable.

Le château de Gargilesse-Dampierre, dans l'Indre, racheté par le commissaire européen Thierry Breton, vous savez le type élu par personne, qui veut contrôler nos vies et censurer internet… https://t.co/xSwjRh4AnO pic.twitter.com/6lKB34JcpE — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) July 28, 2023