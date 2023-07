Aymeric nous écrit :

Aymeric m’écrit : « Je passe quelques jours à Belle-Isle, j’y vais depuis 40 ans.

La population a vieilli d’un coup de manière incroyable. Je suis présentement au Super U : je suis entouré de vieillards ultra vieux. Je n’ai jamais vu ça. Ils n’en ont plus pour longtemps. Bien à vous ». Autre message : « Au café du minuscule hameau où je suis : – toujours des vieux et des jeunes : gauchistes et punks à chien. Il y a même une banderole Justice pour Nahel. Véridique. Feu la Bretagne. Bien à vous… »

Le #ConseilConstitutionnel décide qu’un « squatteur pourra attaquer un propriétaire si son bien est mal entretenu » ! 🤦



On est vraiment dirigé par des dingues !

Dehors, tous ! pic.twitter.com/rO5uoJQ1U9 — Florian Philippot (@f_philippot) July 28, 2023