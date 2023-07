Jenny rencontre une conne (il fait soixante degrés partout même quand il en fait quinze) : accrochez-vous, on est vraiment foutus. Et pour cette seule raison : le froncé est un C.O.N. machine à gober les infos (Céline toujours)…

Petit café avec Lana au bar du Tennis (version 93, on se calme…) ; la quarantaine, mère célibataire d’un frais bachelier qui part (pour)suivre ses études au Canada; elle roule en Porsche Cayenne sans que personne ne sache trop comment cela est arrivé…

– Ils ont dit à TFI que la planète est en ébullition !

– En ébullition… ?

– Ouais, il fait 56° aux US

– Où exactement ?

– Je sais plus ils l’ont dit aux infos, j’écoute les infos moi. Hier soir je crois. C’est en ébullition. Il y avait cette américaine interviewée qui disait que le vent, c’était comme un sèche-cheveux. Bienvenu au bled !

Je tente de la faire revenir sur terre : il fait 18°, là, toute de suite, maintenant, en ce samedi, 15h; j’ai ma veste en cuire sur une robe à manche longue…

Elle change de sujet aussitôt :

– Oui mais les moustiques ! J’en peux plus ! Par contre attention, il y a des produits qui ne marchent pas. Ils ont montré aux infos : le gars, il plongeait son bras dans une boîte remplie de moustiques et il n’y avait qu’une marque qui marchait bien. J’me souviens laquelle…

J’ai déclaré forfait.

Beam me up, scotty… Je vais rejoindre une grotte isolée en montagne et attendre la fin du monde.

Ça y est ils sortent leurs sondages, pour tester le degré de soumission des Français à la mise en place d’un #PassCarbone !



Technique classique ! On fait peur (hier un virus, aujourd’hui une canicule imaginaire), on sort une « solution » : un Pass !

➡️ Hors de question !



⤵️ pic.twitter.com/uq1PhlRrle — Florian Philippot (@f_philippot) July 31, 2023