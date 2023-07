https://www.rt.com/news/580573-nuclear-war-blinken/

Courrier de mon ami le contre-amiral Gaucherand :

C’est le Canard Enchaîné qui ose le dire ! …

Wikipédia.

Le Felicity-Ace est un Cargo Porte Conteneurs – roulier panaméen appartenant

à la compagnie Mitsui O.S.K. Lines, mis en service en 2005-

Il subit un important incendie en février 2022 dans l’Océan Atlantique, avant son Naufrage au large des Açores le 1er mars 2022.

Le Navire reliait l’ Allemagne aux États-Unis, il contenait notamment des Véhicules de Luxe.

L’incendie s’est déclaré le 16 février 2022 et se serait déclenché sur des Batteries au Lithium-Ion présentes sur les Véhicules.

Les 22 Membres d’ Équipage sont évacués du Navire Sains & Saufs.

La Procédure de Remorquage débute le 24 février, cependant le Navire subit une Gîte importante

Il coule le 1er mars 2022, et repose à environ

3000 m de profondeur

Le Canard Enchaîné, sous la plume de Jean-Luc Porquet, publie un article au Vitriol sur l’ absurdité des Directions Écologiques …. dans lesquelles s’est engagée la France. Il ne faut pas oublier en ligne de mire :

La Voiture Électrique Censée être la Solution d’ Avenir Pour Sauver la Planète.

On ne cesse de Nous Rabâcher que la Voiture Électrique, …. c’est la Solution d’ Avenir, …. et Surtout la Seule Voie Pour Sauver la Planète.

À cette fin, la France s’est Engouffrée Tête Baissée dans le Tout Électrique, mais sans aucun discernement. Pourtant, nos Gouvernants ont Enjoint les Constructeurs Automobiles de Tout Miser Sur l’ Électrique.

ENCORE UN PRIX NOBEL CENSURÉ PAR LES MONDIALISTES

Le Dr Clauser,Nobel de physique 2022,devait intervenir sur le climat au FMI.

Sa venue a été annulée car il voulait montrer que la théorie du réchauffement climatique dû à la hausse du C0² est une foutaise

https://t.co/37M99CGy5e — François Asselineau (@UPR_Asselineau) July 30, 2023

Soit ! …

Mais qu’est-ce que cela signifie ? …

D’abord, l’ Installation de Multiples Bornes de Recharge le Long de nos Routes, car les Véhicules les Plus Performants à l’ Heure Actuelle, ne Peuvent Prétendre à une Autonomie Supérieure à 500 km.

Et encore Sans Faire Usage des Phares, … du Chauffage, … des Essuie-Glaces, … du Dégivrage … ou … de la Climatisation ! …

Ensuite, cela implique la Conception de Batteries Capables de Stocker cette Énergie.

Et là, il faut s’attarder un instant.

À l’ Heure Actuelle, … les Batteries Équipant les Véhicules sont Très Lourdes, … Très Coûteuses, … et … Bourrées de Métaux Rares.

Dans Celle de la Tesla Model S par exemple, la Plus Performante du Marché, … on ne trouve pas Moins de 16 kg de Nickel.

Or le Nickel est Plutôt Rare sur Notre Terre.

Ce qui fait dire au Patron de Tesla France que « le Goulet d’ Étranglement de la Transition Énergétique se fera Sur le Nickel » Extraction du Nickel à Goro …. en Nouvelle Calédonie.

Il sait parfaitement que le Nickel est Très Difficile à Trouver.

Il faut Aller le Chercher en Indonésie …. ou …. en Nouvelle Calédonie, …. et son Extraction est une Vraie Galère, car on ne le Trouve Jamais à l’ État Pur. Dans les Minerais, il n’existe qu’en Très Faible Proportion.

Par conséquent, il Faut Creuser et Creuser, encore, Broyer, Cribler, Hyrocycloner pour un Résultat tout juste à la Hauteur des Besoins.

Or tout cela Entraîne de Colossales Montagnes de Résidus que l’on Déverse la Plupart du Temps Dans la Mer ! …

Mais qu’importe la Biodiversité pour les Khmers Verts qui ne jurent que par la « Mobilité Verte », laquelle n’a Pas de Prix pour Eux.

Il n’y a pas que le Nickel en Jeu, ….

Il y a aussi le Lithium.

Extraction du Lithium en Bolivie.

Il en faut 15 kg par Batterie ( toujours pour la Tesla Model S. )

Celui-ci provient des Hauts Plateaux des Andes.

Pour l’ Extraire, on Pompe Sous les Salars ( les Lacs Salés Asséchés,) …. ce qui entraîne une Migration de l’ Eau Douce vers les Profondeurs.

Une Catastrophe Écologique, …. selon les Autochtones qui souffrent déjà du Manque d’ Eau.

Et puis, il y a le Cobalt : 10 kg par Batterie qu’on va chercher au Congo.

Et là, on Touche au Travail des Enfants qui Creusent à Mains Nues dans des Mines Artisanales pour seulement 2 / € par jour ( Les Échos du 23/09/2020. )

Ça Gêne un Peu aux Entournures nos Constructeurs qui, néanmoins, Veulent à Tout Prix Rattraper la Chine, déjà Championne du Monde dans ce Secteur.

Alors, le Travail des Enfants, ça reste un détail ! ….

Pour Couronner le Tout, …. les Batteries étant Terriblement Lourdes ( 1/4 du Poids de la Tesla Model S, ) il Faut alléger au Maximum le Véhicule.

On fait donc des Carrosseries en Aluminium dont l’ Extraction Génère ces Terribles Boues Rouges, …. Déchets Insolubles, issus du Traitement de l’ Alumine Avec de la Soude, … et …. qui sont Composées de Plusieurs Métaux Lourds, ….tels que l’ Arsenic, … le Fer, … le Mercure, … la Silice, …. et …. le Titane, …. que l’on déverse aussi, dans la Mer, ….

au Mépris des Questions d’ Environnement, …. comme à Gardanne dans Bouches-du-Rhône.

Voilà ce qu’est le Développement « Durable » selon nos Écologistes.

La guerre nucléaire pas pire que le changement climatique – Blinken

Les températures plus chaudes sont la «menace existentielle» numéro un pour le monde, a affirmé le chef de la diplomatie américaine

Antony Blinken s’adresse aux journalistes du département d’État à Washington DC, le 17 juillet 2023 © AP / Manuel Balce Ceneta

La menace d’anéantissement nucléaire n’est pas plus grave que la menace du changement climatique, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Les détracteurs de Blinken soutiennent que Washington risque une guerre nucléaire en armant l’Ukraine.

Lors d’une apparition sur 60 Minutes Australia dimanche, on a demandé à Blinken si la guerre nucléaire ou le changement climatique représentaient « la plus grande menace pour l’humanité ».

« Eh bien, vous ne pouvez pas, je pense, avoir une hiérarchie », a-t-il répondu. « Il y a certaines choses qui sont au premier plan… y compris les conflits potentiels, mais il ne fait aucun doute que le climat représente un défi existentiel pour nous tous. »

« Donc, pour nous, c’est le défi existentiel de notre époque », a-t-il poursuivi, ajoutant que cela « ne signifie pas qu’entre-temps, il n’y a pas de graves défis à l’ordre international comme l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

Alors que juillet devrait devenir le mois le plus chaud de l’histoire, l’ONU a appelé à une « action accélérée » pour réduire les émissions de carbone, y compris la fin mondiale de l’utilisation du charbon d’ici 2040. Plus tôt cet été, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a exigé une refonte du système agricole mondial pour réduire les émissions de carbone de l’agriculture dans le but d’éviter « un demi-degré de réchauffement d’ici le milieu du siècle ».

En savoir plus

Des experts russes lancent une réprimande collective pour appeler à une frappe nucléaire préventive

En Ukraine, cependant, l’administration du président Joe Biden poursuit sa politique de soutien illimité à l’armée de Kiev. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont armé l’Ukraine de missiles à longue portée et discutent actuellement de la fourniture d’avions de combat de fabrication américaine à Kiev, au milieu des avertissements répétés de Moscou selon lesquels de telles armes augmentent considérablement les chances d’une guerre totale entre la Russie et l’ouest.

Les forces de Kiev ont également tenté à plusieurs reprises de cibler les centrales nucléaires russes, a averti le Kremlin au début du mois, accusant l’Ukraine et ses sponsors de « terrorisme nucléaire ».

Aux États-Unis, les avertissements concernant la menace imminente d’un conflit nucléaire sont principalement venus de l’aile isolationniste du Parti républicain. L’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson et l’ancien président Donald Trump ont été deux des voix les plus fortes appelant à la fin du soutien des États-Unis à Kiev, Trump déclarant en avril que le monde faisait face à « la période la plus dangereuse » de l’histoire à cause de armes nucléaires et dirigeants «incompétents» à Washington.

« Chaque jour, cette bataille par procuration se poursuit, nous risquons une guerre mondiale », a déclaré Trump en mars, affirmant que « nous devrions soutenir le changement de régime aux États-Unis » pour éviter ce risque.

