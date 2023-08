Les gens, sont-ils stupides ? OUI, sans hésitation.

Ils n’ont plus de cervelle, plus de discernement, c’est vide dans la caboche.

Ils ne savent plus constater d’eux-mêmes. Ils ne savent plus réfléchir.

Ce sont des ABRUTIS.

Voilà où les a menés leur ignorance, ils gobent tout ce qui vient de la chuchoteuse.

La parole de BFMerde et des autres news est sacro-sainte. On ne peut plus avoir de discussion avec eux.

Ils se soumettront à tout. À tout, sans se révolter.

Je vous donne un exemple concret :

Dans ma commune, la poubelle au code-barres devait être expérimentale toute l’année 2023. Or, la mairie a changé d’avis, depuis le 17-06-2023, il est obligatoire d’avoir cette nouvelle poubelle sinon il n’y a pas de levée d’ordure. Alors, tous les retardataires sont partis la chercher en courant.

Nous sommes que deux sur 4 000 habitants à ne pas avoir cédés et nous avons eu ce message collé à notre bonne vieille poubelle : « Si les dépôts de sacs ou d’anciens bacs sont encore constatés, vous vous exposez à une amende forfaitaire pour l’enlèvement de ces derniers ».

Sympa ! Toujours des menaces. Et bien, vous savez quoi, je n’ai pas cédé.

Voilà un exemple de la soumission totale des froncés. Un petit coup de pression et hop ça se soumet.

Ils iront jusqu’au bout et franchement tant mieux. J’ai même hâte qu’ils courent à leur fin.

🤬LE MONDE ENTIER CRACHE

SUR MACRON

Le fantoche de l'Élysée vient d'ajouter le Niger à la liste des désastres géopolitiques qu'il a provoqués depuis 6 ans.

Ses coups de menton mussoliniens n'impressionnent plus personne. Aux yeux du monde,ce n'est qu'un minus : le «petit Macron». https://t.co/vSctoOrbBq — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 1, 2023

Incroyable !

Sur le site même du ministère de l’Économie, tout un dossier fait l’éloge du #PassCarbone !



« Carte carbone » présentée comme « juste et efficace ». Un « quota individuel d’émission » !



Leur hystérie vise à nous mettre en esclavage !

➡️ https://t.co/Rjwki8e7xb — Florian Philippot (@f_philippot) August 1, 2023