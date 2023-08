Je regarde un peu ce qui se passe ça et là dans le monde : Macron n’a pas plus de compétences pour le fric que pour l’Afrique. Pour rien d’ailleurs. Mais quand même, en ce qui concerne l’Afrique, on se demande s’il ne le fait pas exprès. C’est vrai que ça tombe super vachement bien à pic que le Niger arrête toute exportation d’uranium, en pleine crise énergétique fabriquée de toutes pièces.

Encore un argument pour Al Carbone et ses sbires dans le rationnement des froncés qui de toute façon seront d’accord car le politiquement correct est à présent obligatoire (surtout pour les boomers que j’ai croisés hier à la plage). Mais c’est pas grave, on continue avec Amal et ses poubelles à code-barres que les froncés adorent (comment peut-on encore s’en étonner), ils adoreront le revenu universel distribué par la banque centrale même s’il faut se faire injecter un petit grain de riz dans la main droite (merci Jean dans ton apocalypse de nous avoir prévenus, mais on dirait que les cathos ont perdu la mémoire), ils adoreront le pass d’Al Carbone et les picouses obligatoires à la rentrée, bref, le tableau est complet.

Sans oublier les coupures d’internet en cas de « menace » ou « d’incitation à la haine » (la menace qui pèse sur nos geôliers parce que les menaces qui pèsent sur le bas peuple, ce sont eux qui les fabriquent, quand à la haine elle a bon dos). On en rajoute une couche avec les écoles alternatives qui ferment les unes après les autres (j’ai des infos fraîches)– pour obliger nos bambins à se masturber en cours de travaux pratiques. Le tableau est très noir Nicolas, tellement noir que personne n’y croit, c’est trop laid tout de même, « mais qu’est-ce que tu es pessimiste ma pauvre… »Et en plus, c’est les vacances, comme disait Gainsbourg « sea, sex and sun »…Ne plus avoir d’espoir, moi je trouve ça vachement bien, ça nous permet de faire la prise de conscience nécessaire.

Moi je regarde des films en ce moment, ceux que vous m’envoyez et ceux que m’envoie mon ami V. Il y a plus de Vérité dans le cinéma que dans la vraie fausse vie que l’on nous raconte et qui devient la nôtre par inadvertance…Bref, ça part en cacahuète total, et c’est que l’apéro. Quand on sera à l’entrée, on va s’en reprendre encore une, et le plat de résistance s’annonce salé. Quand je vais nager à la plage, je me dis que c’est la dernière fois, que ça ne peut plus durer. Mais ça dure. « Ils » aimeraient qu’on les déteste pour cette mort lente. Je leur laisse leur haine. Je me concentre sur mon positionnement par rapport à tout ça. Et pour ne rien vous cacher, ça fait plaisir de vous écrire, on se sent écouté, et c’est pas du luxe. Si en fait c’est du luxe. N’en déplaise à Bernard Arnault…Pour en finir en ce jour de canicule symptomatique où j’ai dû mettre une petite laine ce matin, je ne vois qu’une chose à faire au lieu de critiquer le système : arrêter de payer les impôts, ne plus avoir de carte vitale ni de mutuelle (en ce qui me concerne c’est fait) et ensuite accepter de se faire dépouiller de tous nos biens que de toute façon nous ne possédons pas car ce sont eux qui nous possèdent. Etre résistant est un positionnement individuel, l’apocalypse qui s’en vient est individuelle, et dénoncer les maux par des mots ne sert plus à rien. » La messe est dite. » AMEN

Jenny

Au boulot on s’inquiète.

A cause du Niger.

A cause des coupures internet au Sénégal, d’où l’on attend un virement de 80K€ depuis 2 mois.

A cause des chantiers à l’arrêt chez les clients.

A cause de l’alarme à l’entrepôt qui sonne 16 fois par nuit et réveille le patron par téléphone.

A cause du cours de l’euros qui nous défavorise.

A cause des camions que l’on n’arrive pas à trouver pour livrer le 33.

On s’inquiète quand même un peu de la météo aussi, on trouve qu’il fait bien moche et bien froid. Mais sinon ça va : Gérard a pris un mois de vacances, Mathieu aussi et Mélanie part 3 semaines (après ses 2 semaines en juillet… la joie des RTT ancienne version…). A son retour, elle a rendez-vous pour un check-up, au rayon Cardiologie de l’hôpital : « ils ont dit dans un reportage à la télé que depuis quelque temps les risques étaient accrus« , alors elle veut savoir, pour elle et ses ados…

– Savoir quoi ?

– Ben si on est à risque !

Je retourne à mes poèmes, c’est plus réel.