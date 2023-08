un petit message pour vous, Marie et Jenny, merci de le leur transmettre:

Jenny, Marie et Mister Bonnal,

Chaque jour, je remercie le ciel de vous lire.

Chaque jour, vos mots pansent mes maux.

Chaque jour, le verbe qui vous anime, m’anime.

Chaque jour, vos textes me comblent.

Chaque jour, c’est l’espoir que vous faites vivre.

Chaque jour, c’est le sourire que vous faites surgir.

Amal.

Et Mgr Vigano encore :

Jenny :

Amal,

Ce blog est pessimiste, dépressif, noir, you-name-it. Mais on y revient ! J’ajoute donc addictif…

C’est qu’on aime sans doute y lire l’écho de nos âmes et de nos vies.

Lisons, lisons ici; mais surtout, surtout, vivons ces instants de vraie vie qu’il nous reste (et restera jusqu’au bout).

On se tient par la main sur un fond d’écran couleur du Soleil !!!

Pour Amal un petit poème de circonstance écrit pendant le pass nazitaire :

Bientôt ils effaceront mon nom

Mais je n’ai plus besoin de nom

Ni de sac

Juste mes yeux du dedans

Alors je partirai

En rasant les cités

Et les rêves

Direction les hauteurs

Et dans mes mains

Deux reflets bleus

En souvenir des corbeaux

Que je saluais à l’aube

https://vigile.quebec/articles/arthur-rimbaud-et-la-mondialisation-en-1875

https://www.dedefensa.org/article/rimbaud-et-la-mondialisation-en-1875