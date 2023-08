Publié le 2 août 2023 par maximetandonnet

L’autre jour, avec ma femme, nous étions invités à dîner avec plusieurs couples que nous ne connaissions pas. En face de nous, un avocat d’affaire retraité d’environ 70 ans, grande fortune revendiquée, drôle, chaleureux, séducteur… Mes anecdotes sont strictement authentiques, je n’ai pas le droit de « jurer », mais je vous en donne ma parole d’honneur. La conversation s’engage, il parle sur un ton sec et autoritaire, qui admet mal la contradiction. Moi, j’ai horreur de parler des sujets qui fâchent à table. D’autres s’en délectent. Ce Monsieur vient de la « droite dure », « électeur RPR » comme il dit, mais depuis 2017, a toujours « voté Macron ».

Alors, pensez-vous qu’on va réussir?

Réussir quoi?

Bien, évidemment, à changer la Constitution pour permettre de Le réélire une troisième fois !

J’espère que non!

Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? A votre âge? Avec vos études et votre expérience?

Ben… Je dis ce que je pense…

Vous n’avez rien compris, c’est incroyable…

Qu’est-ce que je n’ai pas compris?

[Enervement] Depuis six ans, cet Homme tient seul le pays, à bout de bras. Il nous a sauvés des Gilets Jaunes, de la CGT et des casseurs de banlieues. Il nous a sauvés du pillage. Oui, oui, vous aussi! Il nous protège.

Moi, je trouve plutôt qu’il répand le chaos!

Et le covid, vous n’allez quand même pas nier qu’il a sauvé des centaines de milliers de vie, la mienne, peut-être la vôtre!

Il a surtout livré la France à l’Absurdistan…

[Le ton monte] Vous ne voulez pas voter le Pen ou Mélenchon tant que vous y êtes?

Je vote toujours comme je veux. Et je ne choisis pas entre la peste et le choléra.

[Le ton monte encore d’un cran] Mais enfin, vous avez vu sur les retraites? Il est resté ferme, il a tenu comme aucun politique de droite n’a jamais tenu!

Cette réforme est nulle, inexistante, de la pure provocation pour déchirer le pays [J’explique pourquoi: l’inutilité avérée des 64 ans compte tenu de la règle des 43 annuités, le chômage des seniors, visiblement mon avocat d’affaire à la retraite n’écoute même pas]

Vous n’avez pas encore compris qu’il va falloir travailler plus longtemps? 64 ans n’est qu’un début!

Je n’ai jamais compris qu’on fasse une réforme – absurde, je le répète – contre l’avis de 90% des travailleurs, sans consulter personne, sans vote du Parlement!

[Il s’énerve vraiment] Les travailleurs! les travailleurs! Les travailleurs! Ca veut dire quoi « les travailleurs »? Vous me faites marrer… Plus personne ne fout rien dans ce pays ! Et Macron essaye de remettre les fainéants au travail! Il fait ce que la droite n’a jamais osé faire!

Tout est dans le spectacle vaniteux, le Grand-guignol tragi-comique pour couvrir l’effondrement d’une politique dans tous les domaines, l’échec et l’impuissance (niveau scolaire, violence, dette, pauvreté, économie, services publics, etc.)

Il protège nos maisons, il protège notre argent! Moi j’attends les salauds qui veulent rétablir l’ISF! Et qu’est-ce qu’on va devenir sans Lui, en 2027? Vous avez une idée? [Il tremble de rage, ou de frousse, je ne sais]

Non.

« Et si on parlait d’autre chose » suggère la maîtresse de maison.

Heureusement, le carpaccio de langoustines et le Sancerre blanc sont délicieux.

