Pascal :

Rejouant de la musique depuis quelques années j’ai renoué avec d’anciens amis et m’en suis fait de nouveaux. Les anciens n’ont pas changé, Rock ou Jazz la musique conserve, les nouveaux ressemblent passablement aux précédents. Entre deux pauses ou autour de la table nous évoquons des sujets, cette semaine c’était nos peurs et je me suis empressé de dire qu’il s’agissait peut-être de nos âges si nous ne comprenions plus la société, mon but étant d’éviter une discussion sur la politique qui s’achève toujours par des divergences insolubles avec mes amis musiciens. Mon analyse est la bonne puisque la première peur citée fut… celle de Marine Lepen. La deuxième, la montée de l’extrême-Droite en Europe, en trois le réchauffement climatique et en quatre, actualité oblige, les JMJ, rassemblement Catho à Lisbonne autour du Bergoglio organisé par une O.N.G romaine. J’ai failli m’étouffer avec mon café. Devant mon étonnement lusitanien, me fut brandi les hordes anti-avortement de la Manif pour tous et je me suis senti obligé de défendre les cathos avec lesquels je partage pourtant peu de choses… La plupart de mes interlocuteurs sont des personnes cultivées, OK pas tous, j’ai du ramer pendant une heure pour les ramener à un début de raison, comparant les JMJ de Lisbonne-Babylone à la Braderie de Lille pour l’affluence, et en finissant par un cours d’Histoire de l’Antiquité au Berlin des années trente, avec un détour géographique via Niamey où j’ai séjourné, pendant ces années où mes copains semblent être demeurés à l’Ouest complet.

Céline :

Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit.

http://www.lepetitcelinien.com/2011/07/les-quatre-verites-de-louis-ferdinand.html

Monseigneur Gaume et l’hébétude :

…Le premier effet d’un pareil désordre, c’est l’affaiblissement de l’intelligence, hebetudo. L’âme et le corps sont entre eux comme les deux plateaux d’une balance : quand l’un monte, l’autre descend. Par l’excès du boire et du manger, l’organisme se développe, et l’esprit s’émousse, s’épaissit, devient pesant, paresseux, inhabile à l’étude et aux fonctions purement intellectuelles : ce résultat est forcé. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En contact intime, habituel et coupable avec la matière, avec l’animalité, l’homme devient matière, il devient bête, animalis homo. De là ce vieil adage : « Celui qui mange une fois le jour est un Dieu ; homme, celui qui mange deux fois ; bête, celui qui mange trois fois ».

https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Gaume/Tome2.htm

https://lesakerfrancophone.fr/monseigneur-gaume-et-le-caractere-demoniaque-de-la-technologie-moderne