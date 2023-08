KOLOSSALE…

4 Août 2023 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Actualités, #Chronique de l’effondrement, #Politique, #Polémique

Différence de pertes, VVP nous dit, entre Ukraine et Russie. En gros, 350 000 morts d’un côté, 35 000 de l’autre, et rien d’étonnant.

On connait le ratio de 1914/1918 (1919 si on compte la signature de la paix à Versailles), jusqu’à 90 % des pertes sont causées par l’artillerie. Celui qui tire dix fois plus, tue donc, dix fois plus.

Cerise sur le Gâteau, beaucoup de tués russes sont des wagnériens. Etrangers ou ex-taulards que personne ne pleure. Un peu comme nos abrutis qui passaient de la prison à la Syrie. Le seul regret, là, étant les 10 % qui peuvent revenir.

Certains disent qu’on ne gagne pas une guerre, comme la Russie, en restant sur la défensive. La preuve, les USaméricains ont conquis l’Irak et l’Afghanistan, et ont gagné la guerre… J’ai juste là ???

En plus, VVP n’est guère vantard et ne se gargarise que rarement de ses succès. La démographie Ukrainienne est détruite, ses armées aussi, les stocks de l’OTAN, vidés, les pertes des dits pays de l’OTAN commencent à devenir visibles…

PUBLICITÉ

L’échiquier politique global joue contre l’empire US, son arsenal vidé, ses armes, peu efficaces, ses armées de plus en plus squelettiques font qu’il fait de moins en moins peur.

A l’intérieur, la détérioration est de plus en plus visible, les « bidenomics », sont tellement mauvais, que le mobil-home est un marché en pleine croissance. Le logements est largement, trop cher, et cela ne fait qu’augmenter.

Marque de la détérioration des conditions de vie en occident, les mariages deviennent, comme dans le 1/3 monde, ruineux. En même temps, le bougisme fait aussi flamber les coûts. On ne se marie plus dans le coin. Là aussi, l’indispensable voyage, devient la norme.

Les nuisances touristiques sont de plus en plus pesantes, alors qu’il y a peu, c’était, comme dans « la soupe aux choux », la panacée. Signe que, là aussi, on atteint des limites physiques. Aujourd’hui, au Puy en Velay, j’ai vu des habitants qui les haïssaient littéralement, ces touristes naguère si bienvenus…

Limite physique atteint aussi, à Panama. Là aussi, on nous chante le richofemenclimatic, mais il n’y a, tout simplement, pas assez d’eau pour le canal, même avec 3.5 mètres de précipitations au m2.

L’ouest collectif, a, visiblement, atteint ses limites, industrielles, avec un strip tease de 40 ans, ses limites aussi économiques, financières et physiques.

Une position russe, défensive, semble très efficace et lui évite d’avoir à se disperser. L’ouest, visiblement, considère son train de vie, totalement non négociable.

ÇA RECOMMENCE !

🌧 L'été pourri mettant à mal le narratif du réchauffement climatique, tous les médias dont dans les starting-blocks pour nous refaire le coup de la canicule jamais vue depuis les dinosaures.

Avec un nouveau code couleur soigné aux petits oignons, pour terroriser. https://t.co/I4L4mee8az — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 4, 2023

🇦🇹 Pire que Sodome et Gomorrhe.

Au festival de Salzbourg, le le plus important festival d'opéra, de musique et de théâtre au monde.

Des enfants morts partout, un bébé servi au dîner et des applaudissements du public. 🤮 pic.twitter.com/FEiACq3jsd — WS 10121 (@10121Ws) August 4, 2023

On vous le dit depuis des mois, en se faisant taper dessus pour vous informer. Maintenant c'est lancé, lui c'est le ministre autrichien de la Santé et des Affaires sociales Johannes Rauch.



Il dit qu'il voudra les mêmes confinements pour lutter contre le "réchauffement… pic.twitter.com/0EdjfI2ffX — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 4, 2023

https://edition.cnn.com/2023/08/04/politics/cnn-poll-ukraine/index.html

http://lachute.over-blog.com/2023/08/kolossale.html