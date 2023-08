Prophétique : il y a trente et plus, le Naked Gun et Leslie Nielsen nous mettent en garde contre le 5G et la psychotronique. En parodiant tout on dépasse tout. Amal nous envoie un texte rassuré.

Est-ce que ça va marcher ?



Les décisions prises par nos gouvernants vont-elles fonctionner sur le terrain ?



Entre les tableaux Excel, les process et les bonnes pratiques (c’est comme ça qu’ils nomment les marches à suivre en entreprise), comment ça va se passer ? Comment vont-ils procéder ? Et surtout est ce que ça va marcher ?



L’accélération de l’agenda par Voldemort et DarkVapote risque de causer un sacré bordel !



Dans les faits, notre administration a du mal, en règle générale, à mettre en pratique les théories que nous sortent les énarques du gouvernement ou encore les cabinets privés qui les conseillent.



Il va y avoir des couacs, sans parler des bugs informatiques qui vont en découler.



En parlant de bug, hier à la radio, j’ai entendu dire que pour la déclaration des biens immobiliers, les propriétaires ont eu un délai de 24 heures suite à un bug informatique. Et apparemment, aujourd’hui, ça rame. Vous voyez ça se passe mal.



Super l’informatique et le numérique ! On n’est pas au top, c’est souvent un flop.



J’ai noté que depuis que nous sommes passés aux déclarations par le biais d’Internet, c’est une pagaille sans nom.



Pour exemple, faire une carte grise sur le site d’ANTS c’est une galère (heureusement que je n’ai plus de voiture).

Combien de personnes ont des problèmes ?

Dans mon patelin, le pôle France Service, a un agent qui passe la moitié de son temps de travail à régler les démêlés avec ANTS.

Autre exemple, mon fils tente de se connecter au site « mon compte formation », devinez quoi : c’est mission impossible. Voilà le message qu’il a, à chaque tentative :



Bravo, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir utiliser le site moncompteformation en même temps !

Nous vous proposons de vous reconnecter un peu plus tard pour accéder à votre espace.



On devrait gagner du temps, il me semble. Eh bien non, c’est compliqué, c’est lent et c’est long.



Mon compagnon m’a dit que Voldemort et DarkVapote veulent que tout soit dématérialisé d’ici 2025, et bien j’ai hâte de voir ça. Ça va être un sacré bourbier cette histoire.

Je sens que ça ne va pas marcher !