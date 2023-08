L’événement a réuni des députés de l’Assemblée législative de la région de Tver, des employés des autorités exécutives de la région, des employés du bureau de représentation du Congrès international africain en Russie. Ainsi que des diplomates africains, des dirigeants de communautés africaines, des représentants de l’organisation Investment Russia.

Lors de la cérémonie, le drapeau du Congrès international africain a été hissé avec le contour de l’Afrique sur fond doré.

– Nous prévoyons de créer 30 colonies en Russie pour les Afrikaners (Boers européens) qui ont décidé d’émigrer d’Afrique vers la Russie. Ce sont des agriculteurs européens qui se sont installés sur le continent africain il y a de nombreuses années », a déclaré Konstantin Klimenko, recteur de l’Université internationale eurasienne, représentant général du Congrès international africain en Fédération de Russie, lors de l’ouverture de l’Afrovillage.

– De nombreux Afrikaners se sont maintenant convertis à l’orthodoxie et s’installent en Russie – ils sont attirés par notre pays, en tant qu’État doté d’un ordre moral et spirituel élevé, avec des valeurs familiales traditionnelles.

On suppose que sur le site, équipé de toutes les infrastructures d’ingénierie nécessaires, il y aura une colonie d’immigrants des pays du continent africain, qui seront engagés dans l’agriculture – cultiver des pommes de terre ou élever des vaches.

La récolte cultivée et le lait sont prêts à être reçus par l’agriculteur et participant au projet Alexei Trofimov. Son entreprise agricole deviendra la base du projet Afrovillage, fournira aux nouveaux colons un soutien technologique et organisationnel, et leur fournira des ressources : des semences à l’équipement. Vendredi, la première étape vers la mise en œuvre des plans a été franchie – l’ouverture de la fromagerie de Milkburg.

Le projet Afrovillage dans un format pilote est actuellement mis en œuvre dans les régions de Moscou et de Tver. Ensuite, grâce aux efforts de l’AMK et de ses partenaires, il sera étendu à d’autres sujets de la Fédération de Russie, où les administrations régionales pourront offrir des conditions attractives aux migrants.

Environ 3 000 chefs de famille afrikaners, ainsi que les membres de leur famille, devraient être relocalisés

Le programme est conçu pour 5 ans. Environ 3 000 chefs de famille afrikaners, ainsi que les membres de leur famille, devraient être réinstallés en Russie. Déjà le 1er septembre, l’Université internationale eurasienne lance un programme éducatif en langue russe, environ 200 personnes étudieront la langue dans les cours en ligne de l’université.

On suppose que les migrants afrikaners deviendront aussi des micro-investisseurs dans leur nouvelle patrie : ils y construiront leurs maisons, ouvriront des petits commerces, des jardins d’enfants, des postes de secours, etc.

Une autre délégation d’Afrikaners se rendra en Fédération de Russie en septembre de cette année

https://rg.ru/2023/08/06/v-tverskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-afrikanskoj-derevni.html

