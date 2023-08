90 euros la nuit cet été, 1 363 euros l’été prochain… le prix des hôtels s’envole pendant les JO de Paris

D’après le relevé que nous avons effectué auprès de douze établissements sélectionnés aléatoirement, en Île-de-France et en région près des lieux de compétition, les tarifs entre cet été et août prochain sont multipliés en moyenne par plus de six.

À l’instar des locations entre particuliers, les tarifs hôteliers pour la période des JO à l’été 2024 connaissent déjà de très fortes hausses (illustration). LP/Olivier Lejeune

10

Par Aurélie Lebelle, avec Charlotte Robinet

Le 8 août 2023 à 06h00

Les particuliers qui envisagent de mettre leur logement en location pendant les Jeux olympiques ne sont pas les seuls à vouloir profiter de l’aubaine. À un an de la compétition, les professionnels du secteur espèrent eux aussi tirer profit au maximum de l’événement qui doit accueillir entre 15 et 20 millions de touristes. Cela se voit dans les prix proposés pour louer une chambre double.

D’après les offres que nous avons relevées dans différents hôtels, en comparant les tarifs pratiqués la nuit du 5 au 6 août 2023, et à la même date en 2024, la différence est colossale. Sur les douze établissements que nous avons sélectionnés aléatoirement à Paris, en petite et moyenne couronne ainsi qu’en province (parfois à d’autres dates en fonction des dates de compétition), le prix proposé pour la même chambre est en moyenne multiplié par 6,6. Le plus spectaculaire ? L’hôtel Paris Vaugirard, un établissement trois étoiles situé dans le XVe arrondissement de la capitale, qui propose une chambre à 90 euros cet été, contre 1 363 euros l’été prochain. Soit un tarif multiplié par plus de quinze !

« Chacun est libre de ses tarifs »

« Il est certain que lorsque l’on propose des prix multipliés par 8, c’est excessif, estime Frank Delvau, le président de l’Umih (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) Paris Île-de-France. Ce n’est même pas entendable. Après, il est normal de payer plus cher pendant une période comme les Jeux olympiques car c’est évidemment une période très inflationniste. »

Quelle serait donc l’augmentation raisonnable ? « Je ne donnerais pas de prix, poursuit-il. Chacun est libre de ses tarifs même si des règles de bonne conduite doivent s’appliquer. Mais tout comme avec Airbnb, où les prix proposés par les particuliers explosent, la politique du yield management (qui consiste à faire varier les prix en fonction de la demande des consommateurs) s’applique ! Et il me semble que les hôteliers augmentent moins leurs prix que les particuliers sur les plates-formes. »

https://f49420152d4630f4b6bacebb3eef379c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Impossible de le vérifier mais la hausse moyenne de notre sélection hôtelière (X 6,6) correspond à peu près à celle qu’a comptabilisée le courtier en assurances Réassurez-moi. Il a en effet comparé les prix des locations sur Airbnb pendant les JO, du 26 juillet au 11 août 2024, avec la même période en 2023 en Île-de-France : certains logements voient leurs tarifs multipliés par trois, quatre, voire six.

https://www.leparisien.fr/economie/90-euros-la-nuit-cet-ete-1-363-euros-lete-prochain-le-prix-des-hotels-senvole-pendant-les-jo-de-paris-08-08-2023-7S3ZGADNYVF5HEW7LE2R3RTJG4.php

https://www.francetvinfo.fr/economie/pouvoir-achat/logement/paris-2024-le-prix-des-hotels-a-explose_5996240.html

https://www.lepoint.fr/societe/jo-2024-a-paris-les-tarifs-des-nuits-d-hotel-s-envolent-deja-09-08-2023-2531024_23.php

Au cours des trois dernières années, les journalistes ont évoqué de nombreuses raisons expliquant l'augmentation des lésions cardiaques (par exemple, la douche). Cependant, personne ne l'a imputé à la thérapie génique expérimentale administrée à des milliards de personnes dans le… https://t.co/SUOehveiRL — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 9, 2023