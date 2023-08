Hier soir j’ai rejoint une amie jouissant d’une grande maison avec un beau jardin, cachée derrière un immeuble et 3 codes pour rentrer… Nous sommes une douzaine pour l’apéro. Chacun parle de ses enfants, de ses petits enfants (une mamie fière de sa petite fille de 19 ans qui était jusqu’à l’an dernier un garçon…), de ses projets, de ses amours, de ses vacances, de tout, du temps, de rien…

Business as usual.

Life as usual…

Je boue à l’intérieur car je ne comprends pas : comment ne pas passer la soirée à fomenter une révolution, à nous organiser pour échapper à ce qui vient, à partager nos idées de résistance, nos plans d’actions, nos écœurements, nos colères, nos prières ? Comment ne pas parler que de « ça », cet l’œil du cyclone où nous entrons et des moyens d’y survivre (ou tout du moins le traverser aussi longtemps qu’on le peut). Comment ne pas faire place nette à tout ce qui ne relève pas des Mystères ? Comment ne pas tout tenter pour se renforcer mutuellement, énergétiquement et surtout, surtout, spirituellement ? Comment aussi, en parallèle ou à défaut, ne pas plonger dans la poésie, la faire, et partager la Beauté ? Uniquement la Beauté !

Mais non : ça s’empiffre en buvant et ça parle comme si de rien n’était.

Je deviens totalement associable (il reste quelques exceptions).

Le temps presse, nous n’avons plus une minute à perdre dans le Business as usual.