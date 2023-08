⚠️ CNN ET I24NEWS ÉVOQUENT

L'INÉLUCTABLE DÉFAITE DE L'UKRAINE

Les médias citent un diplomate qui avoue :

«Je pense qu'il est très, très peu probable que les Ukrainiens fassent réellement des avancées qui changeront l'équilibre des forces dans ce conflit.»https://t.co/scw6gJ24ry — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 10, 2023

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Choigou-la-Russie-repondra-de-facon-adequate-aux-menaces-occidentales-a-ses-frontieres-73263.html

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Les attaques contre la Russie sont inévitables: l’Allemagne donnera à l’APU les missiles de croisière les plus dangereux

Le chancelier allemand Olaf Scholz subit une pression croissante pour fournir à l’Ukraine des missiles de croisière et soutenir sa contre-offensive contre les forces russes.

Cependant, les politiciens de Berlin craignent le risque d’escalade posé par la livraison d’armes d’une portée de plus de 500 kilomètres, car elles pourraient être utilisées pour frapper le territoire russe.

Les craintes ne sont pas sans fondement: le « Taurus » allemand (TAURUS) est l’un des missiles de croisière les plus avancés et, peut-être, les plus dangereux produits en Europe. Et dans un avenir proche, Berlin pourrait les transférer aux Forces armées ukrainiennes.

https://t.me/s/boriskarpovblog

La #Pologne vient d’annoncer qu’elle va déployer 10 000 soldats face à la Biélorussie ! Folie !



Rappelons qu’à cause des règles de l’OTAN et de l’UE, si la Pologne entre en guerre, on est obligés de suivre !



Des fous cherchent la 3è guerre mondiale, arrêtons-les ! #Paix pic.twitter.com/eKGZLq4sn9 — Florian Philippot (@f_philippot) August 10, 2023

https://www.lemonde.fr/international/live/2023/08/10/guerre-en-ukraine-en-direct-la-pologne-prevoit-de-deployer-10-000-soldats-a-la-frontiere-avec-la-bielorussie_6184996_3210.html