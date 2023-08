La psychotronique ancienne version, celle qui est capable de modifier le comportement de presque n’importe qui afin d’en faire un agent du système temporaire, dans un but précis, nécessite de déployer un dispositif important en matériel et en hommes.

En effet, il est plus difficile de programmer un individu en particulier avec pour objectif de lui faire exécuter une mission, que de se contenter de créer un état d’esprit particulier (peur, colère, éphorie, …) dans un groupe d’individus. Dans ce dernier cas, une simple antenne émettant un signal adéquat suffit, dans le premier, un travail plus spécifique et plus long s’avère nécessaire. Tout cela est bien contraignant, car il faut aller sur le terrain, ce qui limite le nombre d’individus que les agents sont capables de prendre en charge simultanément, de plus, tous les agents participant à l’opération sont des témoins qui pourraient devenir gênants un jour ou l’autre. Mais ça, c’était avant… La technologie ayant fait des progrès, maintenant on a mieux.

La majorité des gouvernements mondiaux étant devenus illégitimes pour diverses raisons, le seul moyen pour eux de rester au pouvoir est de contrôler les populations. La psychotronique nouvelle version va réaliser leurs désirs. En plus d’être soumis, chaque individu sera un agent SMITH potentiel, traquant les récalcitrants et les contestataires (cf. Matrix).

L’agent SMITH est partout et nulle part à la fois, il est tout le monde et personne en même temps, l’IA peut le commander, elle est rapide, capable d’actions simultanées et son emploi réduit considérablement le nombre de témoins. Pour que tout ceci devienne réalité, il suffit d’équiper l’ensemble de la population d’une interface électronique. Et c’est là que le vaccin entre en jeu.

Il aura suffi d’une pseudo-pandémie et d’un fake vaccin pour équiper en interfaces un maximum de monde ; au passage, ce même fake vaccin sert aussi à éliminer les mangeurs inutiles, dépopulation oblige, car la nouvelle société voulue par nos gouvernants psychopathes aura besoin de serviteurs obéissants et dociles, mais en nombre limité. De nombreux articles en ligne permettront aux sceptiques de se renseigner davantage sur la psychotronique en général, mais surtout sur les interfaces nanotechnologiques injectables et les adresses informatiques émises par les vaccinés.

Place maintenant aux constatations dans mon environnement direct.

Depuis fin 2020, nous avons comme ailleurs nos antennes 5G, deux précisément. J’avais expliqué dans mon texte précédent traitant de la psychotronique, que le soir d’assez bonne heure, la ville était quasi morte. L’hiver dernier, j’avais compté en moyenne neuf maisons sur dix sans vie vers 21 heures. La population de notre commune étant vaccinée à 90%, j’avais tout de suite fait le rapprochement, et me suis demandé s’ils n’étaient pas tous en « téléchargement » simultanément. Il est logique que les individus équipés doivent être conditionnés, et quoi de mieux qu’une mise à jour quotidienne pendant son sommeil ?

Dernièrement, j’ai remarqué des états d’humeur généralisés. Un jour les personnes que je croise ou observe sont déprimées, le lendemain énervées ou encore joyeuses. Elle sont toutes de la même humeur, en même temps, bizarre non ? On serait en droit de s’attendre à des états moins homogènes et avec des changements moins radicaux, mais non, ce n’est pas ce que je vois. Je pense qu’ils sont en phase de test, on regarde s’ils répondent comme attendu aux instructions.

J’ai aussi repéré mes agents SMITH attitrés, ils sont trois. Qu’importe le jour ou l’heure de ma sortie, sauf la nuit quand ils sont en téléchargement, je vais forcément en croiser un des trois, même au milieu des champs quand je cherche un peu de tranquillité, c’est incroyable.

Pour conclure, j’ajouterai que je trouve la population locale extrêmement réceptive (trop) à toutes les imbécillités qu’on veut nous faire croire, et on ne peut plus se promener sans manquer de se faire renverser par une trottinette, vélo ou voiture électrique, il y en a de plus en plus. Et ceci n’est qu’un exemple, ces trois dernières années, ils ont tout gobé : la pandémie, le masque, les vaccins, le pass, la 5e dose, la 7e vague, la guerre, le climat, la sécheresse, la chaleur, l’inflation, la crise énergétique, les retraites, le CO2, l’identité numérique, etc, etc, etc …

Bien entendu dans ce dernier cas, la psychotronique n’est pas l’unique responsable, mais elle rend les individus plus réceptifs à la propagande. Devenus des robots, ils agissent de façon mécanique, sans réfléchir. Heureusement pour nous, cela les rend prévisibles.

La programmation est en cours, et elle fonctionne. Les restrictions à venir seront acceptées sans problèmes, et peut être même réclamées.

Mes conseils aux récalcitrants sont les suivants : observez votre environnement dès à présent, identifiez vos agents SMITH, et préparez vous au jour où ils se mettront à vos trousses… C’est pour bientôt.