Phrase de Giamatti (p. 87:

If you don’t have money at my age, you’re not even in the game. You’re just a

pasture animal waiting for the abattoir.

12 août 2023

Le gouvernement américain intensifie sa guerre ouverte contre le peuple américain avec l’attaque DEW contre Maui, qui fait partie du canular sur le changement climatique, qui a remplacé le canular COVID

Le feu de forêt n’aurait de sens que si une forêt d’arbres entourait la ville de Lahaina. C’est le premier problème de l’histoire. Il n’y a pas de forêt à proximité de la ville.

Maui Directed Energy Weapon Assault, Like 9/11, Paradise, CA., Malibu and Boulder Fires -Michael Jaco

Lahaina a été détruite par une arme à énergie dirigée



L’énergie dirigée n’est pas une nouvelle technologie. Des armes à énergie dirigée ont été utilisées lors des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center. Le livre 9/11-Enemies Foreign and Domestic détaille les preuves que des armes à énergie dirigée ont été utilisées le 11 septembre.

Extrait de notre livre sur les objectifs de dépopulation :

(…) Douglas S. Robertson (auteur de The New Renaissance) est un utopiste dans la lignée totalitaire de Campanella. Il rêve d’un minimum de population terrestre qu’il estime à quelques dizaines de millions. Ce petit nombre d’élus est rendu nécessaire du fait des options écologiques actuelles : quelques dizaines de millions de personnes pourraient dépendre de l’énergie

solaire et une technologie qui recyclerait les ressources. Quelques dizaines de

millions de personnes signifient que 99 % des humains survivant plus ou moins

sont ici des intrus.

Dans ce monde écologique et technoscientifique parfait, qui rappelle des scénarios de science-fiction fantaisistes, l’animal est bien sûr préféré à l’homme : « Je ne pourrais pas vivre dans un monde qui manquerait de forêts, de tigres, de loriots oude dauphins. »

D’une certaine manière, c’est un rêve post-fordien ou post-taylorien qui se

manifeste ici : Ford et Taylor invitaient les ingénieurs à penser, les ouvriers à

travailler. Dans le néo-monde, on n’a plus besoin des travailleurs pour travailler ni

pour consommer : car consommer pollue. Il faut donc préserver une élite de

business angels ou technochamanes qui se chargera d’assurer la survie de l’espèce.

On pense à ces bombardements du Kosovo effectués à dix mille mètres d’altitude, qui ne détruisent pas leurs objectifs militaires mais anéantissent des civils albanais ou autres, pour la seule raison qu’un piloteinformaticien et un avion ont une valeur inestimable.

Un technochamane est évalué en fonction du coût de sa formation. Un homme

moyen ne vaut rien. À part le généticien Axel Kahn, personne n’avait remarqué cette infamie.

Robertson cite un autre de ses maîtres, Arthur C.

Clarke, pour qui « il est temps de se débarrasser des débats triviaux de la politique et de l’économie, tout aussi dépassés que les débats théologiques qui épuisaient les meilleurs esprits du Moyen Âge ». Et, tout en se moquant de Platon et de ses « philosophes-rois », auxquels il veut substituer sa propre élite de mathématiciens, de scientifiques et d’artistes du computer, il annonce une ère qui fera de notre terre – enfin, de la sienne – « un endroit merveilleux où vivre ».

L’utopie déraille toujours, et toujours vite : mais il s’agit ici d’un paradigme officiel : la zoophilie, la planification de la dépopulation, le règne des ingénieurs et des cliqueurs, tout cela ne procède pas d’un cerveau malade mais d’une réalité objective. Celle où l’on voudrait ne garder vivants que les mutants capables de dialoguer avec les machines.

