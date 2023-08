Marie nous écrit. « Pour tout vous dire, je regarde les infos de très loin, m’intéressant plus aux mathématiques ou géographie sacrées ces derniers temps (l’adjectif qualificatif étant à prendre précautionneusement) qu’à l’actualité mortifère et sans aucun intérêt, car celui qui a commencé à ouvrir les yeux connaît très bien l’épilogue de ce que nous vivons en ce moment… »

Bonjour Nicolas,

Pour tout vous dire, je regarde les infos de très loin, m’intéressant plus aux mathématiques ou géographie sacrées ces derniers temps (l’adjectif qualificatif étant à prendre précautionneusement) qu’à l’actualité mortifère et sans aucun intérêt, car celui qui a commencé à ouvrir les yeux connaît très bien l’épilogue de ce que nous vivons en ce moment.

Il faut lever progressivement les voiles successifs, la liste est longue, le chemin est évident, si évident qu’il semble inaccessible. » Que celui qui a des oreilles entende »disait le Christ. Serions nous sourds ? Aveugles ? Certes pas muets, le brouhaha est à son comble…

Tout est là, devant nos yeux. Celui qui a assez de recul pour « être passant » (parole du Christ dans les Evangiles Apocryphes) laissera s’ouvrir en lui la porte de l’Energie Christique seule salvatrice. Accepter son incarnation, la dualité qui est au coeur de notre être, est la seule voie pour entamer le long chemin vers La Lumière. Refuser la vilénie et vouloir se connecter directement au DIVIN n’est qu’une illusion…La dualité fait partie de notre être, c’est le pacte de notre incarnation, c’est la voie vers La Libération…

Je lis toujours votre blog, car il est rempli de textes et références qui me parlent; Mais plus que jamais, chacun de nous doit rentrer en lui-même et ouvrir une voie si intime qu’elle seule pourra mener à la libération individuelle.

Je lis ça et là les vilénies de la sexualisation des enfants, de la vaccination, de la monnaie numérique, du crédit social, du transhumanisme…tiens le transhumanisme…ce sera la race de l’humain qui a perdu sa parcelle d’amour divin… ne resteront que les humains qui pour survivre devront accéder à une conscience supérieure afin de ne pas se faire rattraper par la matrice; Ils seront traqués, rejetés, calomniés, peut être même emprisonnés ou guillotinés. En ferons nous partie? Je m’y attends peut être, mais à vrai dire, je m’en moque…rester en harmonie avec ce qui m’anime, sans jamais renier mes convictions et ressentis, continuer à avancer vers l’inconnu…tout cela est le plus précieux pour moi. Être mis à mort soicalement serait une bénédiction…une souffrance pour l’égo, une libération pour l’âme…Bon je retourne à mes videos de mon ami V. Avec qui je partage mes questionnements, mes doutes, mes ressentis…

Je ne suis plus sure de rien, la vie m’appelle à douter. Car sans le doute, la foi n’existe pas.

Bonne journée,

Marie

