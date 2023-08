Raoul Volfoni

Dis donc, t’essaierais pas de nous faire porter le chapeau, des fois ? Faut le dire tout de suite, hein. Il faut dire : Monsieur Raoul vous avez buté Henri, vous avez buté les deux autres mecs ; vous avez peut être aussi buté le Mexicain, puis aussi l’archiduc d’Autriche!

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Mais il connaît pas Raoul, ce mec ! il va avoir un réveil pénible. J’ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule. Mais maintenant c’est fini, je vais le travailler en férocité, le faire marcher à coup de lattes ! À ma pogne, je veux le voir ! Et je vous promets qu’il demandera pardon, et au garde-à-vous !

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Bougez pas ! Les mains sur la table. Je vous préviens qu’on a la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours.

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Mais dis donc, on n’est quand même pas venus pour beurrer les sandwichs !

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Y’a vingt piges, le Mexicain, tout le monde l’aurait donné à cent contre un : flingué à la surprise. Mais c’t’homme là, ce qui l’a sauvé, c’est sa psychologie.

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Non mais t’as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un bourre-pif ! Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… Je vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !

Alors, il dort le gros con ? Ben il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule ! Il entendra chanter les anges, le gugusse de Montauban… Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère… au terminus des prétentieux…

« Le terminus des prétentieux » était un des titres envisagés pour le film. Audiard placera ce titre sur des frontons de cinémas dans plusieurs films auxquels il collabora, comme Flic ou Voyou

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Faut r’connaître… c’est du brutal !

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

On vous apprend quoi à l’école, mon petit chat ? Les jolies filles en savent toujours trop. Vous savez comment je l’vois votre avenir ? Vous voulez le savoir ? […] L’Égypte c’est pas commun ça l’Égypte. C’qui a d’bien c’est qu’là-bas, l’artiste est toujours gâté. […] J’disais l’Égypte comme ça! J’aurais aussi bien pu dire… le Liban.

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

Dis donc, elle est maquée à un jaloux ta nièce ? J’faisais un brin de causette, le genre réservé, tu m’connais : mousse et pampre, voilà tout d’un coup qu’un petit cave est venu me chercher… les gros mots et tout…

Bernard Blier, Les Tontons flingueurs (1963), écrit par Michel Audiard

