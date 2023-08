https://www.bfmtv.com/economie/international/le-nombre-de-millionnaires-baisse-dans-le-monde-mais-pas-en-france_AN-202308150328.html

Franz :

Évidemment. Dans un pays peuplé d’indignes et monstrueuses chèvres larbines, consentantes et volontaires pour bien tapiner et enrichir le maître patron, comment pourrait-il en être autrement ?

Plusieurs fois, j’ai failli frapper des « collègues ». Et bien, j’aurais dû le faire.

Le nouveau ministre de la Santé, le covidiste Rousseau, appelle les Français à « se responsabiliser » car les urgences sont saturées !



C’est bien un macroniste : faire porter sur les Français sa propre faute ! Car pendant qu’il dit ça, il continue de fermer des lits !

Honteux ! — Florian Philippot (@f_philippot) August 15, 2023

Il demande aussi aux femmes enceintes de repousser les naissances à une date ultérieure pour la même raison!! Du foutage de gueule !! — Marge Simpson (@MargeSi67095417) August 15, 2023

Les ordures génocidaires de BFM écrivent :

LE NOMBRE DE MILLIONNAIRES BAISSE DANS LE MONDE MAIS PAS EN FRANCE

Paul Louis

Le 15/08/2023 à 16:21

Un billet de 100 dollars américains (Photo d’illustration). – 401(k) 2012 – Flickr

Selon le Global Wealth Report d’UBS, la France comptait plus de 2,8 millions de millionnaires en 2022. L’Hexagone se classe ainsi troisième et passe pour la première fois devant le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

C’est une première depuis la crise financière de 2008. En 2022, 3,5 millions de personnes ont perdu leur statut de « millionnaires en dollars« , selon le Global Weath Report d’UBS publié ce mardi et relayé par Les Echos.

Au total, le nombre de personnes disposant d’un patrimoine immobilier et financier d’au moins un million de dollars s’élevait l’an passé à 59,4 millions, contre 62,9 millions en 2021. Un recul qui s’explique principalement par un contexte économique dégradé sur fond d’inflation et de hausses des taux d’intérêt, mais aussi par des effets de change avec la chute de certaines devises face au dollar, note UBS.

Dans le détail, les Etats-Unis comptaient 1,8 million de millionnaires en moins en 2022 (22,7 millions de personnes), tandis que le Japon en a perdu 466.000, le Royaume-Uni 439.000, l’Australie 363.000, l’Allemagne 253.000… A rebours de la tendance mondiale, la France se distingue par une légère hausse avec 25 millionnaires de plus en 2022, à 2,8 millions de personnes. D’autres pays comme la Norvège (+104.000), l’Iran (+104.000) ou le Brésil (+120.000) ont vu leur nombre de millionnaires croître encore davantage.

La France sur le podium

En représentant 4,8% des 59,4 millions de millionnaires dans le monde, l’Hexagone se hisse sur la troisième marche du podium mondial derrière les Etats-Unis (38,2%) et la Chine (10,5%) et devance pour la première fois le Japon (4,6%), l’Allemagne (4,4%) et le Royaume-Uni (4,3%).

UBS s’est également penché sur le nombre de personnes possédant plus de 50 millions de dollars d’actifs. En 2022, ils étaient 243.060 (-22.490 par rapport à 2021), dont plus de la moitié étaient Américains (123.870), la Chine (32.910) et l’Allemagne (9100) complétant le podium. Venaient ensuite l’Inde (5480, le Canada (4560), la Russie (4490), le Royaume-Uni (3980), le Japon (3930) et la France (3890).

A noter par ailleurs que la proportion de la richesse mondiale détenue par les 1% les plus riches (plus de 1,081 million de dollars d’actifs) a légèrement diminué, à 44,5%.Play Video

La richesse mondiale des ménages en baisse

Au-delà des seuls millionnaires, le patrimoine net des ménages a chuté de 11,3 milliards de dollars en 2022 pour atteindre 454 milliards de dollars (-2,4%), tandis que la richesse moyenne par adulte a baissé de 3200 dollars, à 84.718 dollars.

Un résultat qui « représente une rupture dans l’augmentation presque ininterrompue de la richesse des ménages au cours de ce siècle », souligne UBS.

Pour autant, la banque suisse estime que la richesse mondiale augmentera de 38% dans les prochaines années, pour atteindre 629.000 milliards de dollars en 2027. La richesse par adulte s’élèverait à cette date à 110.270 dollars tandis que le nombre de millionnaires aura également progressé pour s’établir à 86 millions, essentiellement grâce au rebond des marchés actions.

