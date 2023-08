Le temps hibou. On se caille plus. Merle alors on est dans le pétrel. C’est pourtant chouette la vie. Message de Marie : enfer niçois et paradis bébête. Vos gueules les mouettes et bonsoir mésanges.

Merci Nicolas…comment savez vous que j’aime les oiseaux ? J’en ai toujours eu mais à présent, je ne veux plus les mettre cage, donc je n’en ai plus…

Mon rêve est une grande volière et la pratique du vol libre…

J’ai rencontré une fille géniale dans ma région, Sophie : https://www.facebook.com/larchedesophieandco/

Je dois bientôt aller la voir dans son « arche ».

Je pense à changer de vie, déménager en pleine nature, avec des poules, des canards, des oiseaux, des chats…j’ai toujours eu des animaux…j’avais des poules, des oies, des chèvres…(dans ma maison à entre Genève et Lyon)

Je suis triste de ne pas avoir de terrain à Seborga…

Mais bon, vu les évènements qui s’annoncent, je ne sais pas si j’aurai le temps de changer de vie…

Pour tout vous dire, plus je vois ce qui se passe, plus j’ai envie de me rapprocher de la nature et de « débrancher »…

Mais ma situation ne me le permet pas pour l’instant.

Alors j’attends la suite, on dirait qu’il va vraiment se passer un gros truc…alors tant mieux…ou bien alors ce sera une lente descente aux enfers…

J’étais à Nice il y a deux jours, je suis allée chercher mon fils à la gare…

J’ai croisé des trans…j’étais perdue dans cette ville où tout est laid, en travaux, dans une fournaise humaine…

J’étais tellement mal…que je me suis jurée de ne jamais y retourner. Je ne comprends plus ce monde, je rêve de me retirer très loin des humains…

Mais ce soir dans mon petit village, j’ai discuté avec deux personnages extras, un anglais et un suisse, je sentais qu’il y avait quelque chose de sain, deux originaux réveillés qui aiment encore la vie…ça m’a fait du bien…

Voilà, c’était ma petite réflexion du soir,

Bonne soirée,

Marie