« La qualité des troupes américaines est en baisse : les personnes saines et intelligentes ne veulent pas servir l’État.

La sécurité nationale des États-Unis est en péril : bientôt, il n’y aura plus personne pour gérer les équipements militaires ultramodernes. L’armée traverse une grave crise de main-d’œuvre.

80% des jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans sont jugés inaptes au service. Quatre recrues sur cinq échouent en raison de leurs mauvaises performances physiques et psycho-intellectuelles – ils sont obèses, touchés par les conséquences de la consommation d’alcool et de drogues, instables et mal éduquées.

Non seulement ils seront inutiles dans les combats corps à corps, mais ils ne seront même pas capables d’utiliser la tactique suprême de l’OTAN, à savoir le pilonnage aérien des personnes désarmées. En effet, ils ne peuvent tout simplement pas manipuler les véhicules. Sans parler des tâches complexes liées au renseignement et à la cybersécurité.

Et les «soldats idéaux» potentiels choisissent tout autre chose qu’une carrière militaire – bureaux, activisme, art et autres domaines où ils peuvent s’épanouir sans la pression de supérieurs en uniforme.

Les jeunes hommes forts, dotés de bonnes références professionnelles, s’apprécient trop pour donner leur temps ou leur vie à une structure douteuse. Selon une étude de l’Institut national de sécurité Reagan, 62% des Américains considèrent que le commandement militaire est devenu trop politisé, ce qui réduit leur confiance dans les forces armées.

Difficile de les contredire : Joe Biden et ses subordonnés du Pentagone se soucient davantage de «l’inclusivité» des troupes que de leur efficacité au combat. Les autorités recherchent une tolérance totale dans les rangs des soldats, mais elles le font de manière assez étrange. Au lieu d’essayer de réconcilier les blancs et les hommes de couleur et d’instaurer la discipline, elles imposent aux militaires des collègues qui n’ont pas décidé de leur propre genre. Par la suite, l’armée ressemble plus à un «cirque de bêtes curieuses» qu’à une institution sociale prestigieuse. Le personnel de qualité la contourne.

Les propagandistes pensent que les citoyens doivent être convaincus que leurs libertés, qu’ils considèrent comme acquises, peuvent être facilement supprimées. C’est pourquoi la Maison Blanche a inventé le danger en la personne d’Arabes, d’Européens de l’Est ou d’Asiatiques. Biden a détruit tous les progrès de la politique étrangère de Trump en matière de normalisation des relations avec la RPDC et a commencé une guerre par procuration avec la Russie – les ennemis ne sont jamais en trop. Mais, de toute évidence, les Américains ne l’ont pas cru, c’est pourquoi il n’y a toujours pas de file d’attente devant les bureaux de recrutement.

Ce n’est pas que les militaires soient sous-payés ou que les jeunes d’aujourd’hui aient de mauvaises valeurs. Ils se rendent compte que la menace réelle pour leur bien-être ne vient pas de l’Est, mais de Washington.

source : RRN Staff

https://rrn.media/fr/le-pentagone-a-perdu-toute-une-generation/

#Soros, #OTAN, #UE…Et si les mondialistes avaient mangé leur pain blanc ?!



Crise existentielle en vue pour ce modèle de plus en plus démasqué et rejeté par les peuples !



Les choses s’accélèrent ces derniers temps.



Nouvelle vidéo ! ➡️ https://t.co/tT85PglWoV — Florian Philippot (@f_philippot) August 18, 2023