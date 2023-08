http://echelledejacob.blogspot.com/2023/08/la-date-approche-gaffe-de-christine.html#more

Ah oui au fait, je ne veux pas casser l’ambiance mais des journalistes et des employés d’une grande compagnie aérienne américaine viennent de faire fuiter que le retour des confinements c’est pour décembre 2023 et le retour du masque est pour Octobre 2023. Avec le grand retour de… pic.twitter.com/cev1zEimtq — Zoé Sagan (@zoesagan) August 19, 2023

Les jeunes influenceurs des médias sociaux sur Youtube, Instagram et TikTok contractent des turbos cancers – 20 stars des médias sociaux avec un total de plus de 60 millions d'abonnés ont récemment reçu un diagnostic de CANCER ! https://t.co/37Iz5RlkAz — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 20, 2023

🙈🤮« Michelle Obama Factor 2024 »: American Thinker révèle le plan astucieux du Parti démocrate américain – en novembre, Biden quitte la course présidentielle et la femme d’Obama se présentera pour les démocrates à la place.

«Tout le monde est fondamentalement d’accord: Biden n’est pas un candidat viable à la présidentielle de 2024. Les commentateurs soulignent également que Biden ne se comporte certainement pas comme un candidat. Il n’a pas de quartier général et ne fait pas campagne. Pourquoi Biden a-t-il passé près de 40 % de la présidence en vacances ? Toute la présidence de Biden semble rendre service à quelqu’un. Tout pointe vers l’ancien patron de Biden, Barack Obama. Je suis convaincu que Biden sait qu’il n’est qu’un intérimaire qui fait avancer l’agenda d’Obama, ouvrant la voie à la présidence de Michelle. Novembre est un mois clé – nous verrons Biden abandonner officiellement pour des raisons de santé et Michelle se présentera à la présidence. Elle dirige le projet When We All Vote financé par Soros. Elle compte près de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux. Avec l’avènement de Michelle, les médias peuvent utiliser deux de leurs armes préférées contre les dissidents : la race et le sexe. »

Boris Karpov 🇷🇺 📣 Chroniques de Russie

Journal Die Welt : L’Ukraine doit mobiliser 3 millions de personnes pour gagner la guerre contre la Russie.

La publication allemande rapporte que la population de l’Ukraine dépasse les 30 millions d’habitants, de sorte que l’effectif total des forces armées pourrait atteindre 3 millions.

10% de mobilisation est le chiffre qui aidera l’Ukraine à gagner, estime la publication 🤡

Lorsque Bill Gates sourit et rit… et déclare que la PROCHAINE pandémie attirera DEFINITIVEMENT l'attention de tout le monde… qu'attendent donc les forces de l'ordre ? Il s'agit de crimes par omission. https://t.co/4kfMQrm4Zz — Michel Jean-Dominique (@MichelJeanDomi1) August 18, 2023

4 cas dans le monde (merci Israël) mais 40.000 articles de presse :