L’heure des pros sur CNews:



Marie-Estelle Dupont : «Selon l’agence technique de l’information de l’hospitalisation (ATIH), seulement 2% des hospitalisés avaient le Covid en 2020! Et 5% en réanimation

On a fermé des écoles, et la peur a été disproportionnée…Les chiffres sortent» pic.twitter.com/SA6EXWnAVZ