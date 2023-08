41% « d’Europhobes » et 23% « d’Eurocritiques » en France pour seulement 21% « d’Europhiles » !



On comprend pourquoi les macronistes et les grands médias ne veulent surtout pas de débats ni de référendum sur l'UE et le #Frexit !



➡️ Forçons le débat !

A un an des élections au Parlement européen de juin 2024, cette étude identifie dans la population française quatre groupes distincts, au-delà du traditionnel clivage entre pro- et anti-Européens :

• Les Europhiles (21%), jugeant positivement l’action de l’UE et peu critiques quant à son caractère démocratique, ont été renforcés dans leur fierté d’être Européens par la guerre en Ukraine.

• Les Eurocritiques (23%), foncièrement attachés à l’appartenance à l’Union européenne mais très exigeants à son égard, sont sceptiques quant à son caractère démocratique, sensibles aux risques de corruption, et interrogent sa capacité à produire de réels changements dans la vie des citoyens.

• Les Europhobes (41%) expriment une défiance profonde à l’égard des institutions européennes et de leur personnel politique, qu’ils jugent corrompu, bureaucratique et déconnecté. Si la sortie de la France l’UE ne leur apparait plus vraiment comme une option après le chaos du Brexit, ils rendent néanmoins l’Union européenne responsable de la plupart des maux dont souffre notre pays.

• Les Euro-indifférents (15%) ne ressentent pas les effets de l’appartenance à l’UE dans leur vie, mais ne s’en préoccupent que très peu. Dans les enquêtes sur ce sujet, ils n’expriment pas d’opinion. Les élections sont pour eux un enjeu lointain et non prioritaire. Bien que le groupe des Europhobes soit le plus nombreux, il n’existe pas de majorité nette dans l’opinion, et cette typologie ouvre plusieurs options de stratégies électorales à un an du scrutin.

Bureaucratie (71% des Français), déconnexion (60%) et corruption (57%) sont les trois principales critiques adressées à l’Union européenne. L’étude démontre la très forte corrélation entre le reproche de corruption et le sentiment que l’UE n’apporte rien de concret dans la vie des citoyens. Cette correspondance est parfaite dans le groupe de valeurs des Identitaires, très marqués par le sentiment de manipulation et de mensonge, qu’il s’agisse du personnel politique français ou européen.

L’opinion des Français à l’égard du caractère démocratique de l’Union européenne dévoile en filigrane chez nos concitoyens un relativisme alarmant vis-à-vis du modèle démocratique : les Attentistes et les Laissés pour compte, critiques de la démocratie européenne, expriment par ailleurs un profond dépit à l’égard de la démocratie en général. La guerre en Ukraine est un amplificateur de tendances : c’est essentiellement chez les Européens convaincus qu’elle renforce le sentiment que l’UE est une protection dans un monde dangereux, et la fierté d’être Européen au regard du soutien apporté à l’Ukraine. Enfin, la crise climatique est prise entre deux feux dans l’opinion des Français à l’égard de l’UE, les Eurocritiques considérant l’agenda vert comme insuffisamment rapide et ambitieux, et les Europhobes le jugeant trop contraignant. Faire du Green Deal un projet non seulement climatique mais aussi social et démocratique est un des enjeux clés de la revitalisation du sentiment européen à l’occasion des élections de 2024.

Grand Londres : le 29 août le #créditsocial partout, « ville 15 minutes », déplacements réservés aux plus riches. Pour les gueux : fini la mobilité !



Bravo aux Anglais qui sabotent en masse les 2750 caméras installées pour traquer, taxer et imposer ce crédit social infect !

