Valeurs occidentales: Récemment, plusieurs productions de l’artiste suédoise Lena Birgitta Cronqvist Tunström ont été exposées à Bruxelles, dans le bâtiment du Parlement européen. Ces œuvres se caractérisent par une violence inouïe à l’égard des enfants, qui sont représentés en train d’être violés ou tués de la manière la plus horrible qui soit.



La vue de ces peintures suscite une profonde indignation et une grande consternation face à la banalité du mal qui les caractérise.



Peut-être l’Union européenne a-t-elle également voulu nous montrer de manière plastique son mépris des enfants, qui est une haine de l’avenir et donc un pur instinct suicidaire ?



Ou s’agit-il simplement de la stratégie habituelle de la fenêtre d’Overton pour normaliser la violence contre ses citoyens les plus petits, les plus faibles et les plus innocents ? Cette violence dont l’Union européenne ne cesse de faire preuve en promouvant l’avortement, l’idéologie du genre et le vaccinisme ?

La Suisse 🇨🇭 reconnait l'inefficacité des piquouzes antiCovid.

Fini de rire, les décideurs politiques, les télétoubibs, les vaxxinators fous et autres defakeurs.

Il va falloir passer à la caisse, maintenant. pic.twitter.com/5npCkkdzIH — Loridan Erik (@ErikLoridan) August 21, 2023

Fou ! Un grand studio de cinéma américain, Lionsgate, rétablit dès aujourd’hui « le masque obligatoire pour ses employés » et un test obligatoire chaque jour, un Pass sanitaire !



Idem pour l’université d’Atlanta !



Attention : retour mondial du narratif ! https://t.co/jABSUsjOu7 — Florian Philippot (@f_philippot) August 22, 2023

Le président-zombie #Biden vient de s’endormir en pleine cérémonie de rencontre avec les survivants des feux de #Maui !



« Le chef du monde libre » comme disent nos médias aux ordres ! 🤦 pic.twitter.com/zgnYRkLpXx — Florian Philippot (@f_philippot) August 22, 2023

14 villes américaines signent le traité du FEM visant à bannir la viande, les produits laitiers et les voitures particulières d'ici 2030 – The People's Voice



Voici les villes concernées.

Austin

Boston (en anglais)

Chicago (en anglais)

Houston

Los Angeles

Miami

La… — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 22, 2023

Selon le FMI (qui n'est pas spécialement une officine gauchiste) la première cause de l'inflation dans la zone euro est la hausse des profits.



Vous avez du mal à remplir votre frigo ? Rassurez-vous, pendant ce temps, certaines entreprises se gavent.



Graphique @humanite_fr pic.twitter.com/U6SvcEN6ou — Attac France (@attac_fr) August 18, 2023

https://t.me/jimcanal/60070