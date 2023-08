« Suite à un communiqué conjoint de la Banque Centrale d’Ethiopie et du Programme National d’identification, le plan consiste à inscrire tous les clients des banques à l’identité numérique au cours de l’exercice 2023/2024 dans une démarche visant à accélérer l’ambition d’inclusion financière du gouvernement. Les clients des banques utiliseront alors Fayda comme identifiant bancaire pour effectuer des vérifications KYC et finaliser leur inscription à distance.



Cette approche contraste quelque peu avec celle du Nigéria, où les banques peuvent émettre des cartes à la fois comme identité nationale et pour les transactions financières. L’Ethiopie met en oeuvre un projet d’identification numérique basé sur le MOSIP soutenu par la Banque Mondiale, qui vise à inscrire tous les citoyens éligibles d’ici 2025. Le pays a également récemment contracté avec IrisGuard pour soutenir les paiements de prestations aux citoyens avec la biométrie de l’iris » lire ici..

Plus près de la France, et de l’autre côté du Rhin, notre lecteur Mr Schaefer a vu que cela se propage à sa banque:

« « Le retrait d’espèces n’est pas possible jusqu’à nouvel avis. » C’est un message de la Sparkasse. Je présume que les clients de la caisse d’épargne peuvent utiliser les DAB des autres banques, mais pour combien de temps ? La dictature qui se profile me semble plus avancée en Allemagne qu’en France« . Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.quotidien.com 2008-2023

LA CARTE D’IDENTITE ET LA MONNAIE DIGITALE BANCAIRE SERA BASÉE SUR L’IRISEn toute discrétion en plein mois d’août la Wells Fargo a annoncé qu’elle allait fermer 37 agences de plus. Cette politique est parfaitement homogène avec toutes les fermetures d’agences que vous avez vues ici aussi bien en Angleterre, en France, en Allemagne qu’en Australie.

D’ailleurs, chez les Kangourous, les banques sont de + en + nombreuses à interdire à leurs clients de déposer du liquide au guichet et même dans un robot.

Place nette pour préparer l’arrivée de la monnaie digitale AVEC la carte d’identité digitale unique et dont la première expérience grandeur nature est menée en ce moment même en… Ethiopie et cela en toute discrétion !

Point central: le contrôle sera fait par l’iris !

PS: impôt carbone, 5 trilliards de dollars que les passagers avion devront payer pour nettoyer les résidus du kérosene: « Airline Passengers Will Be Forced to Pay for $5 Trillion Carbon Cleanup « , lire ici Bloomberg.

Leur unique problème c'est NOUS.



Selon un rapport publié sur le site Internet de l'ONU, la « désinformation » est considérée par l'organisme mondial de manière très alarmiste comme une menace « mortelle » et « existentielle » pour les éléments fondamentaux des sociétés modernes… pic.twitter.com/wUZPFGqupF — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 23, 2023

Quand on vous dit que l'objectif qu'ils suivent est une baisse de la population mondiale, on est traité de théoriciens du complot….



Mais quand une conseillère du WEF déclare : "la baisse des naissances en Occident est bonne pour la planète", c'est quoi ?… pic.twitter.com/S0ZJlzb197 — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 22, 2023

📉 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗗𝗘 𝗜𝗡 🇫🇷

𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗦𝗔𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗦'𝗔𝗠𝗣𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘

Déficit commercial secteur automobile

(exportations – importations)

sur les 12 mois août N-1/juillet N

2019 : -12 Mds€

2022 : -15,6 Mds€

2023 : -17 Mds€

Les Échos concluent pince-sans-rire :… pic.twitter.com/nwVlYpudNy — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 22, 2023

Dès vendredi, avec le règlement européen #DSA, ce Commissaire européen sans aucune légitimité décidera l’envoi « de patrouilles, d’audits et de descentes » dans les plateformes de réseaux sociaux si ceux-ci ne censurent pas assez !



Personne n’a accepté cette folie totalitaire ! pic.twitter.com/ER0aypZ5I1 — Florian Philippot (@f_philippot) August 23, 2023

Et Franz sur Skype :

Aujourd’hui, c’est la stupidité tout court. Je vous donne un exemple de ce qui s’échange sur « Skype » toute la journée à mon tapin et je n’exagère nullement : « 5765336 go SAV », « LIV KO REEXP VU SUP », « DDE REF EN 81 CLT SAV COMP » « AMAZON OK ». Et les échanges en paroles :

« Jérémy (beau-père, je précise) est parti chercher du ketchup parce que Ylann peut pas manger sans ketchup, c’est mort. Y kiffe trop ça. »

Sa collègue, qui a un enfant du même âge que le mien lui répond :

« Ah ouais j’avoue ! Le mien, j’lui ai donné des pâtes au ketchup et il a trop aimé ça ! »