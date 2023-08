Laurence :

Une vidéo m’a extrêmement inquiétée, ce matin, au réveil. C’est un procureur, une femme visiblement sincère, furieuse et compétente, qui prend à partie le gouvernement russe, au cours d’une réunion avec celui-ci, au sujet de l’introduction du rouble numérique qui conduit au crédit social à la chinoise, donc plus ou moins ce qu’installent les pays occidentaux, contre lesquels la Russie est en guerre, sous l’étendard de la Tradition, des valeurs humaines et chrétiennes éternelles. Xavier Moreau, qui pèche souvent par excès d’optimisme, avait une fois expliqué que ce rouble numérique serait destiné aux transactions internationales, mais que l’on conserverait le rouble papier. C’est une question importante. Déjà, le fait que la Russie ait emboité le pas aux mesures Covid et à la vaccination quasi obligatoire m’avait plongée dans le désarroi. Maintenant, cette même Russie envoie tout un rapport à l’ONU dénonçant les labos d’armes biologiques en Ukraine et le caractère voulu et délibéré de la plandémie dont on essaie de refaire le coup aux populations occidentales, j’ose espérer qu’elle ne retombera pas dans l’ornière de la couche-culotte sur le nez et de la piquouse douteuse… L’intervention du procureur est courageuse, claire et convaincante, si cela est installé, il ne fera guère meilleur ici que partout ailleurs, à quoi bon envoyer alors au front les braves jeunes gens de Russie ? Ce qui me manque, dans l’affaire, est cependant la réponse du gouvernement incriminé, il est bon d’avoir les deux sons de la cloche. Le site qui diffuse l’intervention diffuse aussi une interview du poète et compositeur Alexandre Rosenberg comme si après « s’être tu » sur la guerre en Ukaine, il avait compris et déploré, mais cette interview, je l’ai vue, et elle n’est pas du tout dans cet esprit, elle est ici présentée sous un faux jour. Bien sûr qu’il déplore, qui ne déplorerait pas ? Moi aussi je déplore. Mais il soutient la Russie et cela fait une grosse différence. Alexandre Rosenberg est un honnête homme, un juif qui est exactement le contraire de Zelenski, Soros, Harari, BHL, Glucksmann et autres nazisionistes sournois, et il a très bien compris ce qu’ils sont en train de faire : détruire fondamentalement la civilisation à laquelle il appartient, comme nous autres, et qu’il aime, la détruire moralement, spirituellement, culturellement et physiquement. Il serait évidemment très consternant de s’apercevoir que le gouvernement russe, au fond, va exactement dans le même sens que toute cette bande maléfique et ses suppôts ou comparses. Malheureusement, rares sont les gouvernements qui n’adoptent pas des technologies utilisées par les autres, d’abord pour ne pas etre dépassés par le concurrent et ennemi potentiel, ensuite parce que les hommes de pouvoir ne résistent pas à ce qui peut leur en donner davantage. De nos jours, ils ont tous été formés par des visions du monde matérialistes et plus ou moins cyniques, que ce soit à l’est ou à l’ouest, à tout le moins, une conception des choses brutalement utilitaire. Ici, on n’a pas l’impression d’avoir affaire à des psychopathes délirants, comme en occident, et l’on reste dans la couleur locale, comme me l’ont dit mes cosaques quand j’ai emménagé à Pereslavl : «Tu as bien choisi ton endroit, au moins, à Pereslavl, les bandits sont russes ». Mais enfin bon…. je ne me donnerai pas le ridicule de discuter de ce qui est du ressort de politologues entraînés, je fais part de mon inquiétude par acquis de conscience. J’accueille volontiers les éclaircissements éventuels. Tout cela pour dire que, même si je soutiens la Russie et, à priori, son gouvernement, souvenons-nous du psalmiste, lui-même roi :« Ne mettez pas votre espoir dans les princes et les fils des hommes, en eux il n’est point de salut ».

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/2023/08/un-hommage-de-prix.html

Lecteur d’E&R :

Malheureusement, je crains que les USA (NDLR : les mondialiste) aient trop de coups d’avances. Je m’explique, ce que j’écris est vérifiable sur internet. Prenons l’ordre du sigle BRICS. Brésil : Bolsonaro était trop pro-Trump, les démocrates ont choisis via la CIA très active en Amérique latine de laisser Lula revenir à condition que l’aire d’influence du Brésil se restreigne à l’Amérique Latine et jamais en dépit des intérêts américains. Russie : pas besoin d’en rajouter tt le monde chez ER est conscient que la guerre via l’Ukraine sert à couper Moscou de l’Europe afin d’affaiblir la Russie. Inde : l’Inde est clairement la taupe du groupe, son seul intérêt est Son développement contre la Chine, l’Inde n’est dans les BRICS QUE pour son développement économique. Chine : les chinois ne veulent pas casser l’ordre établi, ils veulent juste une route de la soie version moderne. South Africa : clairement Le maillon faible, censé être le représentant de l’Afrique, ce pays sombre dans un nouvel apartheid, économiquement dépasser par le Nigeria et l’Égypte, industriellement par le Maroc, obliger d’être appuyé par l’Algérie pour pouvoir peser hors de sa zone australe. Un gros coup de pression des ricains a poussé le ministre de l’économie à dire publiquement que NON les Brics et la SA ne veulent pas d’un système sans dollar alors que c’est le but 1er des Brics à la base. Les US sont loin d’être à genoux, j’y ai cru un moment mais force est de constater que amerloques ont du répondant…