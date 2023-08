Photo prise de la vidéo de l'atterrissage du module indien sur la Lune… C'est à mourir de rire !!!

La vidéo en entier si cela vous tente : https://t.co/kwjc4hEfSD pic.twitter.com/butbLMUrJQ — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 23, 2023

Rt.com :

L’Inde publie la première photo de l’alunissage

La mission Chandrayaan-3 a franchi une étape historique près du pôle sud lunaire

L’atterrisseur indien Chandrayaan-3, Vikram, s’approche de la surface du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. © YouTube / ISRO Official

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a publié mercredi la première photo de sa sonde lunaire, qui est devenue plus tôt dans la journée la première à atterrir avec succès dans la région polaire sud de la Lune.

L’image en noir et blanc, estampillée du filigrane ISRO, montre « une partie du site d’atterrissage de Chandrayaan-3 », l’une des jambes de l’atterrisseur Vikram, et l’ombre qu’elle projette sur la surface lunaire, selon l’espace indien. agence.

« Journée historique pour le secteur spatial indien », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi après avoir regardé en direct l’atterrissage réussi depuis l’Afrique du Sud, où il participe au sommet des BRICS.

La première sonde lunaire indienne, Chandrayaan-1, a réussi à orbiter autour de la Lune en 2008. La première tentative d’atterrissage polaire a eu lieu en 2019, avec Chandrayaan-2, mais l’atterrisseur Vikram a perdu le contact avec le contrôle de mission juste avant l’atterrissage et s’est écrasé sur la surface lunaire . . Chandrayaan-3 a été lancé le 14 juillet.

L’atterrisseur mesure environ 2 mètres de haut et pèse un peu plus de 1 700 kg. Il transporte un rover lunaire, baptisé Pragyan, et est destiné à étudier la région polaire sud. Les scientifiques espèrent confirmer les découvertes antérieures d’instruments montrant de la glace sur la Lune, qui pourrait être utilisée comme air, eau et carburant pour la future exploration spatiale.

L’alunissage de mercredi a fait de l’Inde le quatrième pays à réussir un atterrissage en douceur sur la surface lunaire – après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine – et le premier à le faire dans la région polaire accidentée du sud.

https://www.rt.com/news/581746-sarkozy-west-ukraine-escalation-nato/

https://www.rt.com/india/581733-india-lands-on-the-moon/

https://www.ouest-france.fr/politique/nicolas-sarkozy/nicolas-sarkozy-sattire-la-foudre-de-politiques-apres-ses-propos-sur-lukraine-b7be71b8-3cfb-11ee-96f7-905515ebb819

https://rmc.bfmtv.com/actualites/politique/honteux-les-propos-de-nicolas-sarkozy-sur-l-ukraine-font-grincer-des-dents-meme-dans-la-majorite_AV-202308180205.html

https://www.rt.com/russia/581422-ukraine-sarkozy-complicity-genocide-war/

https://www.rt.com/news/578099-lepen-crimea-russia-ukraine/

"As Maui Burns, Biden Demands Another $24 Billion For Ukraine"



– Ron Paul 🚨🚨🚨



🔊 pic.twitter.com/dePF9dVXpe — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 16, 2023

Révolution géopolitique mondiale ! Au Sommet des BRICS, vient d’être annoncée l’arrivée le 01/07/2024 de 6 nouveaux pays membres : Argentine, Égypte, Éthiopie, Iran, Arabie saoudite et Émirats arabes unis !



USA affaiblis et 6 des 9 + gros producteurs de pétrole désormais BRICS ! — Florian Philippot (@f_philippot) August 24, 2023