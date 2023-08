On est condamné à assister à la mascarade que nous vivons.

On regarde le temps filer, on se prépare du mieux qu’on peut et on attend. Il en est ainsi.

On attend de voir la chute de ce monde en espérant s’en sortir.

On observe tous les signes, on les décode, on réfléchit, on étudie, on s’organise et on attend. A chaque attaque, on esquive.

Alors, entre nous, on parle, on dialogue, on dénonce, on annonce, on écrit.

Parfois, on maudit les aveugles qui nous entourent, ceux qui par leur servitude nous mènent à notre fin ; on râle, on rouspète, on marmonne et on attend. Dieu que c’est long !

Le temps passe et il est difficile de supporter ce monde abject. Il a perdu son essence. Il a perdu des âmes. Il a basculé dans le côté obscur. Il est nauséabond. Il est pervers. Il est perfide.

On est piégé dans ce dôme d’horreur. On nous garde prisonnier et l’étau se resserre sur nous.

On survit dans ce monde houleux, dégoulinant de puanteur, ce monde chargé d’êtres habités, diaboliques, malsains, vaniteux et sordides.

On n’est pas en panique, on est dans l’expectative.

On n’a pas peur de ce qui va arriver, on a juste hâte que ça arrive.

Espérant que ça ne va pas tarder car nous suffoquons dans cet ère maléfique.

On a attendu un bon moment avec l’espoir au cœur de voir venir une résistance, une révolte pour balayer cette ignominie. Elle n’est pas venue, elle s’est barrée. On regrette de voir que les volontés de s’unir, aboutissent toutes sur des échecs.

Des petits groupes çà et là se forment, mais ne se fédèrent pas.

Pourquoi n’y arrive-t-on pas ?

Parce qu’il n’y a pas beaucoup de courageux et de combattants, on verra encore notre nombre s’amoindrir à chaque fois que les coups seront portés.

Il n’en restera qu’une poignée infime à la fin dans ce Kali-Yuga.

Alors, on regarde effarés le génocide planétaire, les changements de mœurs, les incroyables distorsions et dissonances sans pouvoir y faire grand-chose. On doit être patient, tel est notre épreuve.

Malgré cela, on ne perd pas espoir et on n’est pas acculé par le désarroi. On absorbe les chocs et on les digère tant bien que mal.

On ne plie pas, on ne se laissera pas faire, quitte à en payer le prix fort.

Notre rage de vie nous procure un courage et une ténacité que l’on ne se connaissait pas.

On devient coriace.

On attend que les choses arrivent, car elles vont arriver.

On se prépare à la mort s’il en est ainsi.

On préserve nos âmes et celles qu’on chérit.

En approche, la horde maléfique arrive à grand galop. On sera attaqué de plein fouet. Ainsi soit-il.

La peur est l’un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d’autant plus qu’elle succède à une époque de grande liberté individuelle, où la misère même, telle que la décrit Dickens, par exemple, était presque oubliée.

Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :

Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de circulation.

Suite ici :