« Il y a actuellement seize ou dix-sept ans que je vis la reine de France, alors dauphine, à Versailles ; et sûrement, jamais astre plus céleste n’apparut dans cette orbite qu’elle semblait à peine toucher : je la vis au moment où elle paraissait sur l’horizon, l’ornement et les délices de la sphère dans laquelle elle commençait à se mouvoir : elle était ainsi que l’étoile du matin, brillante de santé, de bonheur et de gloire. O quelle révolution! Et quel cœur faudrait-il avoir pour contempler sans émotion cette élévation, et cette chute ! Que j’étais loin de m’imaginer, lorsque je la voyais inspirer à la fois la vénération et l’enthousiasme d’un amour respectueux, qu’elle dût un jour avoir à se défendre contre l’infortune dont le germe était dans son sein ! J’étais encore plus éloigné de m’imaginer que je dusse voir de mon vivant de tels désastres l’accabler tout-à-coup, chez une nation vaillante, pleine de dignité ; chez une nation composée d’hommes d’honneur et de chevaliers : je croyais que dix mille épées seraient tirées de leurs fourreaux pour la venger du premier regard qui l’aurait menacée d’une insulte ! — Mais le siècle de la chevalerie est passé. – Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé; et la gloire de l’Europe est éteinte à jamais. Jamais, non jamais nous ne reverrons cette généreuse loyauté envers le rang et envers le sexe, cette soumission fière, cette obéissance, cette subordination du cœur, qui, dans la servitude même, conservaient l’esprit d’une liberté exaltée ! L’ornement naturel de la vie, cette défense si généreuse des nations, cette pépinière de tous les sentiments courageux et des entreprises héroïques…. tout est perdu.

Elle est perdue cette sensibilité des principes, cette chasteté de l’honneur pour laquelle une tache était une blessure ; qui inspirait le courage en adoucissant la férocité ; qui ennoblissait tout ce qu’elle touchait, et qui faisait perdre au vice lui-même la moitié de son danger, en lui faisant perdre toute sa grossièreté. »

Réflexions on revolution, p. 136 ici :

Cliquer pour accéder à burke1790f.pdf