Liliane :

Absolument d’accord avec vous 2.

La numérisation est LE vecteur de globalisation qui est une planétarisation. Ne pas l’admettre est un biais fondamental introduit dans les raisonnements géostratégiques, qui finalement ne font que faire patienter les gens qui espèrent que de supposés gentils vont gagner. C’est du divertissement.

Les temps à venir vont être d’autant plus compliqués que nous avons un problème existentiel avec le soleil. Sujet totalement occulté par l’espace public pour que les petits esclaves continuent, comme si de rien n’était, le cours normal de leur vie le plus longtemps possible.

Bon courage.

Bonne journée.

L

La globalisation a dépossédé les Etats de leurs ressources naturelles et de leurs outils de production. Aussi bien privés que publics !

Un pays qui n’a pas d’autonomie industrielle pour les biens de base, pour l’agriculture (terre agricole de plus en plus indisponible car bétonnée), énergie – électricité, etc. est un pays déjà battu et dépendant des autres. Et je ne parle même pas de la captation de l’eau…

Ce que Schwab a appelé la 4ème révolution industrielle a déjà tiré le tapis des ressources (naturelles et fabriquées) sous les pieds des populations… Dans un summum de perversion, on les a enrichies de dettes qu’elles n’ont jamais contractées.

Voici le ratio de la dette des BRICS par rapport à leur PIB. Plus de 70% d’endettement. (La Russie est la bonne élève). Alors question : qui détient cette dette ? La réponse donnera le nom du patron. https://countryeconomy.com/countries/groups/brics

Petit exemple de la présence de JP Morgan en Chine depuis… 1921 ! https://www.jpmorgan.com/investment-banking/china-centennial-en

Autre info complémentaire . https://www.cnbc.com/2023/08/16/jpmorgan-hikes-em-default-forecast-as-country-garden-drives-china-contagion-fears-.html

En revanche, les Schwab &Co ne contrôlent rien de ce qui se passe dans le ciel :

https://fr.sott.net/article/42388-Un-asteroide-a-frole-la-terre-et-n-a-ete-detecte-que-deux-jours-plus-tard

Notre lectrice Laurence :

…nous on habite à 20km de Rennes, on est agriculteurs et ces gens viennent voler nos voitures, nos motos, nos tracteurs, notre bétail il n’y a plus de limite parce qu’il n’y a plus de réactions de l’état.

mon fils s’est fait volé sa moto dans la cour de la maison ! les gendarmes ont dit qu’ils savaient qui avait fait cela les manouches mais qu’ils n’iraient pas dans leur camp……car trop dangereux pour la récupérer….du coups l’assurance ne fonctionnera pas…..

une mosquée de 4500 places va être construite début septembre à 10km de chez nous aux Gayeulles près de Rennes….

belle journée à toi Nicolas, moi j’ai peur pour mes gosses (15 et 20 ans).

Lau

P-A Plaquevent :

La manière dont chaque bloc traitera ses habitants dépendra immédiatement de leur capacité à résister ou pas comme durant le Covid.

Charge à chacun de savoir résister et de s’organiser avec les volontaires comme durant le Covid. Les autres « let them eat bugs ».

Et surtout il faut cesser d’être anxieux. Et ça ça ne dépend pas du WEF mais de la pratique spirituelle et uniquement de nous-mêmes.

En ce sens Shwab comme Staline ne pourra jamais nous enlever le plus essentiel quoi qu’en pensent tous ceux qui croient réellement que les projets d’Harari vont se réaliser.

Ils ne se réaliseront pas : le cosmopolitique s’effondre déjà dans le géopolitique et même l’Occident finira par se dewokiser.

C’est au contraire plus que jamais le moment de revenir à la géopolitique. C’est le retour de la géopolitique comme à chaque guerre mondiale.

Je vous recommande de vérifier si votre ville fait "déjà" partie des villes psychopathes (et oui hélas ce n'est pas non plus une théorie du complot).



Ces villes (1143 pour l'instant) se sont engagées à ce que leurs habitants respectent la liste de règles obligatoires suivantes… pic.twitter.com/azc0ZmPuTF — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 23, 2023

P-A Plaquevent 2 :

Ce que dit Hervé sur l’insécurité dans les villes woke est essentiel. Tu peux mettre autant de portiques numériques possibles et obliger les gens à se prendre en photo pour s’identifier pour chaque opération du quotidien, ça ne changera rien à la guerre de tous contre tous au contraire. Peut-être que ça marchera avec une population polie comme au Japon ou à Zurich, mais en France ou même à Moscou …

Non la guerre actuelle n’est pas du bluff ou une diversion c’est le retour au réel du politique et du géopolitique, le bluff c’est la quatrième révolution industrielle. Peut-être même que l’opération Covid-19 était sa dernière chance. Ils n’ont pas tué assez avec le vax (même si ça tue toujours), ça va se retourner contre eux.

Non, ce qui nous guette maintenant c’est l’équarrissage généralisé. Mais au final c’est plus sain que la violence indirecte libérale permanente et on peut toujours s’en sortir en frappant plus fort et le premier.