« Passons maintenant aux vraies nouvelles…

… au lieu de discuter de la disparition d’un petit criminel et de ses complices qui se croyaient nouveaux Bismarck et Souvorov.

JOHANNESBOURG (Reuters) – Le groupe des BRICS a décidé d’inviter six pays – l’Argentine, l’Egypte, l’Iran, l’Ethiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – à devenir de nouveaux membres du bloc, a déclaré jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le débat sur l’élargissement du bloc des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, était en tête de l’ordre du jour du sommet de trois jours qui s’est terminé jeudi à Johannesburg. Même si tous les membres des BRICS ont publiquement exprimé leur soutien à la croissance du bloc, des divisions sont apparues entre les dirigeants sur l’ampleur et la rapidité de cette croissance.

Eh bien, c’est la nouvelle, la grande. Non, ce n’est pas le « défi » du G7 qui est en déclin et en dissolution, c’est ce nouvel ordre mondial proverbial mais pas la manière dont il a été conçu à Davos. De nouvelles institutions internationales, ainsi que la résurrection de la Charte des Nations Unies sans ONU corrompue, suivront. L’ajout de l’Iran et de l’Afrique du Sud est plus époustouflant et renforce l’emprise des BRICS sur l’énergie.

Mais au Royaume-Uni.

Sadiq Khan a été plongé dans une amère dispute hier soir après que son site officiel a publié une photographie d’une jeune famille blanche avec les mots : « Ne représente pas les vrais Londoniens ». Le maire travailliste de Londres a fait face à des appels à s’excuser après la parution du message extraordinaire dans un guide officiel sur la manière de présenter la « marque » du maire et de l’autorité du Grand Londres. Et ce, malgré le fait que le guide s’ouvrait sur les mots : « Une ville pour tous les Londoniens » et sur la promesse de plaire à « tout le monde, peu importe son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son origine ethnique, sa religion, son handicap ou sa composition familiale » .

Non, non, non – le message au Royaume-Uni (et dans l’UE) est clair : les Européens blancs de souche n’ont pas besoin de postuler. Les autochtones, au mieux, ne deviendront qu’une minorité parmi d’autres et ils devraient en être reconnaissants. Je suis officiellement déclaré : l’UE est terminée. En fin de compte, les Britanniques ont toléré le viol de leurs filles par des gangs pakistanais et leur police s’en est occupée pendant des décennies. Le karma est une salope : soit vous mourez debout, soit vous vous rendez à genoux. Vous savez ce que l’Europe a choisi. »

