Regardez ça : #CNN qui fait de la pub pour le retour du #masque. Et qui utilise un #enfant masqué pour cela !



Ignoble !



CNN se fait toujours l’écho des volontés du Système alors vigilance !



➡️ Qu’ils le sachent bien : nous serons dans la désobéissance totale ! https://t.co/oCZEDovQRL — Florian Philippot (@f_philippot) August 26, 2023

Plus j’avance dans ce monde (on ne sait pas si on avance ou si on recule d’ailleurs), plus je perçois que tout se passe en nous-mêmes. Les manifs, ça n’a jamais servi à rien. Si chacun restait ancré sur sa petite flamme lumineuse (limite éteinte par moments tellement on la méprise), tout irait mieux, pas besoin de manifester. La solution est « spirituelle » (je n’aime pas ce mot déformé par les gourous new âge qui trainent sur internet), en tous les cas elle vient de l’esprit, de la prise de conscience, et elle est individuelle. La somme des individualités fera la prise de conscience globale nécessaire à ce changement de monde et non l’inverse. Je n’aime pas « le groupe », « la ruche », je préfère le silence intérieur, « la mer sombre de la conscience » comme nous le dit Carlos Castaneda (le voyage définitif) avec qui je suis partie à la plage hier (ça m’a fait du bien d’ailleurs cette plage)…Mon ami V. M’a fait découvrir Michel RIBES, j’ai commencé à écouter une vidéo, ça m’apporte des réponses à certaines de mes questions concernant l’Invisible et ses pièges, certaines phrases retentissent en moi comme une vérité, celle du moment, qui m’amène à m’orienter à vers d’autres investigations. Car plus je cherche, plus je trouve, moins je trouve car le puzzle s’agrandit au fur et à mesure que je met en place les pièces que la vie me tend. Bon voilà, c’est sorti spontanément, je n’avais pas vraiment l’intention de faire un texte, mais plus c’est spontané, mieux c’est, je ne suis pas un écrivain (on dit une écrivaine pour les féministes?) mais j’ai encore le cerveau qui fonctionne à peu près. Je retourne jouer à mon piano.

Je vous souhaite une bonne journée,

Marie.

Message de Stéphane :

Le 26 Août 2023 (aux membres d’Alvenia)

Vous êtes chacun et chacune dans une situation personnelle bien spéciale -à la veille d’un grand chamboulement-et elle vous ouvre la voie à la prise de conscience de vous-mêmes, de votre dualité et de votre Etincelle Divine ; L’essence de l’être humain n’appartient pas à la terre, seul son corps de boue en fait partie. Les Âmes sont immortelles et c’est pour cela qu’elles font l’objet de toutes les convoitises de la part des démons qui puisent en elles les énergies nécessaires à leur survie. Les Âmes se nourrissent de vécus dans la matière, aussi l’immobilisme n’est pas de mise, il faut vivre et accueillir les propositions de la vie sans peurs du lendemain…Vous avez fait don de votre vie à mon Père des Cieux, alors soyez surs qu’IL vous envoie chaque jour la nourriture indispensable au bonheur de votre Âme dans ce monde où la « famine spirituelle » continue de plonger les Âmes dans une léthargie délétère. La vie est difficile sur terre, je l’ai vécue, mais je sais aussi qu’elle peut être belle avec LA-HAUT, il suffit de prendre un peu de hauteur.

Je vous aime et vous donne La Paix indicible qui règne LA-HAUT,

Stéphane

Ouf :

Encore une preuve qu'ils se fichent de notre santé. Alors que ces "vaccins" expérimentaux sont à leurs débuts, que les effets indésirables se multiplient, que la surmortalité explose, le CDC n'a rien trouvé d'autre à faire que de cesser de collecter les données sur les effets… pic.twitter.com/LgvCaF1ubF — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) August 26, 2023

Marie vous recommande Ribes aussi :