La respiration représente 4 % des émissions globales de CO 2 , soit plus que le transport aérien. Néanmoins, nous stockons aussi du carbone dans notre corps en mangeant, ce qui n’est pas le cas du CO 2 issu de la combustion d’énergies fossiles.

Manger stocke du carbone… mais en génère aussi

Selon un calcul de The Globe Program, la respiration humaine génère en moyenne entre 700 et 900 grammes de CO 2 par jour, il s’agit toutefois d’une estimation basique car, au repos, la consommation d’oxygène peut être multipliée par 5 quand nous faisons du sport. En prenant le chiffre de 800 grammes et une population de 7,7 milliards au 1er janvier 2020, nous pouvons donc estimer que la respiration humaine émet 6,16 millions de tonnes de CO 2 par jour, soit 2.248 millions de tonnes par an. Si l’on rapporte ce chiffre aux émissions totales de CO 2 (55,3 gigatonnes en 2018 selon le Programme des nations Unies pour l’Environnement), la respiration humaine contribue donc à 4 % des émissions de CO 2 . Par comparaison, le transport aérien est responsable de 2,8 % des émissions globales de CO 2 . La respiration n’est donc pas négligeable dans la part des émissions de CO 2 , le principal gaz contributeur du réchauffement climatique anthropique.

