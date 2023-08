Sade : « une nation déjà vieille et corrompue, qui courageusement secouera le joug de son gouvernement monarchique pour en adopter un républicain, ne se maintiendra que par beaucoup de crimes. »

C’est une grande manifestation qui s’est tenue à Aurillac, ce samedi. Mille personnes dans la rue, et pour une noble cause !

En effet, la malheureuse Marina s’était baladée seins nus, à Aurillac, expliquant qu’elle avait trop chaud, et que puisque les hommes étaient torse nu, pourquoi n’aurait-elle pas le droit de l’être ?

https://www.sudouest.fr/justice/cantal-manifestation-en-soutien-d-une-femme-verbalisee-parce-qu-elle-marchait-seins-nus-dans-les-rues-d-aurillac-16402666.php

Admirable combat féministe pour l’égalité des sexes. Immédiatement, la gauche de la gauche s’est emparée du combat.

Des mots d’ordre émancipateurs ont été scandés, notamment “À bas l’État, les flics et les fachos”, par des femmes bafouant les lois, et se promenant torse nu. Bien sûr, “Tout le monde déteste la police”, et pour faire bonne figure, ils ont brûlé le drapeau français et vandalisé le tribunal, qui curieusement n’était pas bien protégé…

Je pense malgré tout que les gauchistes manquent d’ambition, et je me propose de hausser le niveau des revendications. Pourquoi doit-on porter, hommes comme femmes, un slip, quand il fait trop chaud ? Après avoir retiré le haut, il faut retirer le bas !

Et pourquoi serait-il interdit à un homme et une femme, s’ils éprouvent une forte attirance l’un pour l’autre, de traduire immédiatement, dans la rue, ce coup de foudre sexuel ? Où est le mal, ras le bol de notre éducation catholique qui fait de nous des gens coincés ! Jouissons sans entrave, et partout, même dans la rue !

https://www.hormonemale.com/video/3707/deux-sdf-font-l-amour-sur-le-trottoir-en-plein-jour

Principe naturellement applicable à notre frères homosexuels et à nos sœurs lesbiennes !

Et pourquoi se contenter du couple, une conception fort étriquée de la sexualité ! Pourquoi pas la partouze émancipatrice dans la rue ?

Comme vous l’avez compris, je soutiens sans réserve le mouvement des crasseux d’Aurillac et m’en montre solidaire !

Aurélien Rousseau, ministre de la santé et je suppose de la solidarité, on peut ajouter ce mot à tous les ministères désormais, vient de pondre sur LCI un oeuf de dinosaure:

» Pour moi, il faut que le masque devienne banal, parce qu’il est vital, même en cas de rhume et de grippe « .

C’est dit; les sorties dans la rue pourront se faire à poil comme à Aurillac à condition de porter un masque. Adam risque de se retourner dans sa tombe, pour Eve j’imagine qu’elle s’est maquée avec Satan et a fait plein de petits démons dont la descendance nous pourrit la vie jusqu’à aujourd’hui.

Autre chose maintenant: la mort de Prigojine. Le traître enfin liquidé, on démolit au bulldozer les cimetières wagnériens en Russie… C’est la honte absolue. Silence radio chez les pro-Russes du genre Xavier Moreau et les autres que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub.

Il n’y a plus de bornes aux limites disait un attaquant de l’équipe de France de l’époque du short moule-bite.

