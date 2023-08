Tandonnet :

En ce moment le Système, comme disaient de Gaulle et Mitterrand – les puissances financières, économiques et médiatiques – commence à paniquer. En rendant inéligible, par la réforme constitutionnelle de 2008 le président de la République pour un troisième mandat, Nicolas Sarkozy savait-il qu’il posait une véritable bombe à retardement ? Sur le champ de ruines qu’est devenue la politique française et dans un contexte d’indifférence croissante de l’opinion, une troisième élection d’Emmanuel Macron s’imposerait naturellement si Sarkozy n’avait pas interdit un troisième mandat (sur le modèle américain). Alors, le Système prend peur, quatre ans à l’avance, il tremble. Il voit dans le président Macron – qui a supprimé l’ISF – le protecteur de ses intérêts. Paradoxalement, alors que la France, dans la période récente, a rarement été aussi agitée et violente que depuis 2017, entre les Gilets Jaunes, les mouvements sociaux et la dernière crise des banlieues, le Système voit dans l’actuel président un rempart contre le chaos. Et le chaos s’incarne à ses yeux dans la perspective d’une arrivée à l’Elysée de Mme le Pen ou de M. Mélenchon. Donc, il cherche un successeur à M. Macron dans la stricte continuité de celui-ci. Ces derniers jours, il vient de lancer Gérald Darmanin dans la course, comme un ballon d’essai pour voir si la greffe va prendre dans l’opinion.

Le paradoxe boursier- réflexion matinale

Publié le 24 février 2023 par maximetandonnet

7317: c’était le niveau du CAC 40 ce matin, en hausse. Le 11 mars 2003, il était à 2406. Et depuis, par-delà les soubresauts, il ne cesse de monter avec un quasi triplement. Nous sommes dans un étrange paradoxe. Il est à peu près indéniable que la France réelle connaît un effondrement dans tous les domaines: explosion du déficit extérieur (record absolu avec 160 mds en 2022), signe de la désindustrialisation; hausse de la dette publique (de 2000 à 3000 mds en dix ans); désastre des services publics, notamment sanitaire; chute vertigineuse du niveau scolaire (France avant dernière en mathématiques); chômage considérable (3 à 5 millions de personnes privées d’emplois) nonobstant les mensonges officiels; montée de la pauvreté (10 millions sous le seuil de pauvreté selon l’INSEE et deux millions de RSA); écrasement fiscal (là aussi malgré les mensonges) à en juger par les records de prélèvements obligatoires (45% du PIB avant dernier derrière le Danemark); montée de l’insécurité, avec des hausses continues chaque année des violences aux personnes; incapacité à maîtriser les flux migratoires (320 000 premiers titres de séjour en 2022 et 150 000 demandeurs d’asile, record absolu), misère des Armées (impossibilité de disposer de plus de 200 chars). A cela s’ajoute la banalisation de la corruption en politique (non démission des mis en examen), et la crise de confiance démocratique qui atteint des sommets. Il faut beaucoup d’aveuglement pour nier cette réalité. Et pourtant, par-delà ce naufrage avéré, global, la bourse pulvérise tous les records. Ces propos ne relèvent pas de l’idéologie anticapitaliste! Mais juste du constat, d’un questionnement, une interrogation sur des faits. A la vue de ce paradoxe, il pourrait sembler que la finance prospère sur le malheur collectif et la désintégration de la nation et de la démocratie. La bourse est comme déconnectée de la réalité, elle monte quand le pays s’effondre. Ni les virus, ni les troubles sociaux, ni les menaces de guerre et d’anéantissement ne paraissent la perturber le moins du monde. Elle donne le sentiment de se gaver sur le malheur, le chaos, l’appauvrissement, la détresse et les peurs et même de profiter du déclin. A vrai dire, je n’ai pas d’explication claire et encore moins de solution. Mais une ultime question: jusqu’où cela peut-il durer?

Pour info :

Le ministère de la Culture vient de publier les données relatives aux aides à la presse versées en 2020 et 2021. Comme en 2019, ce sont les médias détenus par Bernard Arnault (Aujourd’hui en France, Le Parisien, Les Échos) qui touchent largement le plus d’« aides individuelles » : plus de 15,7 millions d’euros en 2021. Ensuite viennent ceux détenus par Xavier Niel (en particulier Le Monde), avec près de 8,2 millions d’euros, talonnés de près par Le Figaro (groupe Dassault) et ses 7,7 millions d’aides. Suivent les publications du groupe Altice (Patrick Drahi), à savoir Libération et L’Express, 7,5 millions à elles deux. Si on y ajoute Lagardère (Paris Match et le JDD ; 2,2 millions), Pinault (Le Point ; 1,2 million) et Kretinsky (Marianne ; 1 million), le bilan est sans appel : les médias détenus par sept milliardaires ont reçu 43,6 millions d’euros d’aides à la presse en 2021, soit près de la moitié du total (91,5 millions). (Acrimed)