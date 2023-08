30/10/2017 Murray N. Rothbard

Zélotes communistes : les anabaptistes

Parfois, Martin Luther a dû sentir qu’il avait déclenché le tourbillon, voire ouvert les portes de l’Enfer. Peu de temps après que Luther ait lancé la Réforme, diverses sectes anabaptistes sont apparues et se sont répandues dans toute l’Allemagne. Les anabaptistes croyaient à la prédestination des élus, mais ils croyaient aussi, contrairement à Luther, qu’ils savaientinfailliblement qui étaient les élus : c’est-à-dire eux-mêmes. Le signe de cette élection était dans un processus de conversion émotionnel et mystique, celui d’être « né de nouveau », baptisé dans le Saint-Esprit. Un tel baptême doit être adulte et non parmi les enfants; plus précisément, cela signifiait que seuls les élus devaient être des membres de la secte qui obéissaient aux règles et croyances multiples de l’Église. L’idée de secte, contrairement au catholicisme, au luthéranisme ou au calvinisme, n’était pas l’appartenance complète à l’Église dans la société. La secte devait être distinctement séparée, pour les élus seulement.

Compte tenu de cette croyance, il y avait deux façons dont l’anabaptisme pouvait aller et allait. La plupart des anabaptistes, comme les mennonites ou les amish, sont devenus des anarchistes virtuels. Ils ont essayé de se séparer autant que possible d’un État et d’une société nécessairement pécheurs et se sont engagés dans une résistance non violente aux décrets de l’État.

L’autre voie, empruntée par une autre aile des anabaptistes, était de tenter de s’emparer du pouvoir dans l’État et de façonner la majorité par la coercition extrême : bref, l’ultrathéocratie. Comme le souligne incisivement Monseigneur Knox, même lorsque Calvin établit une théocratie à Genève, celle-ci devait pâlir à côté de celle qui aurait pu être établie par un prophète jouissant d’une révélation continue, nouvelle et mystique.

Comme le souligne Knox, dans son style scintillant habituel :

dans la Genève de Calvin… et dans les colonies puritaines d’Amérique, l’aile gauche de la Réforme a signalé son ascendant en renforçant le rigorisme de sa morale avec tous les mécanismes de discipline disponibles ; par l’excommunication ou, en cas d’échec, par une peine laïque. Sous une telle discipline, le péché devenait un crime, puni par les élus avec une insupportable suffisance…

J’ai appelé cette attitude rigoriste une pâle ombre du principe théocratique, parce qu’une théocratie pure exige la présence d’un chef ou de chefs divinement inspirés, à qui le gouvernement appartient par droit d’illumination mystique. Les grands réformateurs n’étaient pas, il faut le dire, des hommes de cette trempe ; ils étaient des experts, des hommes du nouveau savoir… 1

Et donc l’une des différences cruciales entre les anabaptistes et les réformateurs plus conservateurs était que les premiers revendiquaient une révélation mystique continue pour eux-mêmes, forçant des hommes comme Luther et Calvin à se rabattre sur la Bible seule comme la première ainsi que la dernière révélation.

Le premier chef de l’aile ultrathéocrate des anabaptistes fut Thomas Müntzer (vers 1489-1525). Né dans le confort de Stolberg en Thuringe, Müntzer a étudié aux universités de Leipzig et de Francfort et est devenu très instruit dans les écritures, les classiques, la théologie et les écrits des mystiques allemands. Devenu disciple presque aussitôt que Luther lança la Réforme en 1520, Müntzer fut recommandé par Luther pour le pastorat de la ville de Zwickau. Zwickau était près de la frontière bohémienne, et là, l’agité Müntzer fut converti par le tisserand et adepte Niklas Storch, qui avait été en Bohême, à l’ancienne doctrine taborite qui avait prospéré en Bohême un siècle plus tôt. Cette doctrine consistait essentiellement en une révélation mystique continue et la nécessité pour les élus de prendre le pouvoir et d’imposer une société de communisme théocratique par la force brutale des armes. De plus, le mariage devait être interdit et chaque homme devait pouvoir avoir n’importe quelle femme à sa guise.

L’aile passive des anabaptistes était des anarchocommunistes volontaires, qui souhaitaient vivre en paix par eux-mêmes; mais Müntzer a adopté la vision Storch du sang et de la coercition. Quittant très rapidement le luthéranisme, Müntzer se sentit le prophète à venir, et ses enseignements commencèrent alors à mettre l’accent sur une guerre de sang et d’extermination à mener par les élus contre les pécheurs. Müntzer a affirmé que le « Christ vivant » était définitivement entré dans sa propre âme; doté ainsi d’une parfaite compréhension de la volonté divine, Müntzer s’est affirmé comme étant particulièrement qualifié pour remplir la mission divine. Il a même parlé de lui-même comme « devenant Dieu ». Abandonnant le monde de l’apprentissage, Müntzer était maintenant prêt à l’action.

En 1521, un an seulement après son arrivée, le conseil municipal de Zwickau s’effraya de ces délires de plus en plus populaires et ordonna l’expulsion de Müntzer de la ville. En signe de protestation, une grande partie de la population, en particulier les tisserands, dirigés par Niklas Storch, se sont révoltés, mais le soulèvement a été réprimé. À ce moment-là, Müntzer s’est caché à Prague, à la recherche de vestiges taborites dans la capitale de la Bohême. Parlant dans des métaphores paysannes, il a déclaré que le temps de la moisson est arrivé, « donc Dieu lui-même m’a embauché pour sa moisson. J’ai aiguisé ma faux, car mes pensées sont plus fortement fixées sur la vérité, et mes lèvres, mes mains, ma peau, mes cheveux , l’âme, le corps, la vie maudissent les mécréants. » Müntzer, cependant, n’a trouvé aucun vestige taborite; cela n’aidait pas la popularité du prophète qu’il ne connaissait pas le tchèque et devait prêcher avec l’aide d’un interprète.

Après avoir erré dans le centre de l’Allemagne dans la pauvreté pendant plusieurs années, se signant « messager du Christ », Müntzer obtint en 1523 un poste ministériel dans la petite ville de Thuringe d’ Allstedt . Là, il s’est forgé une large réputation de prédicateur employant la langue vernaculaire et a commencé à attirer un large public de mineurs sans instruction, qu’il a formés en une organisation révolutionnaire appelée «La Ligue des élus».

Un tournant dans la carrière orageuse de Müntzer survint un an plus tard, lorsque le duc Jean, prince de Saxe et luthérien, entendant des rumeurs alarmantes à son sujet, vint voir le petit Allstedt et demanda à Müntzer de lui prêcher un sermon. C’était l’occasion pour Mützer, et il l’a saisie. Il l’a mis sur la ligne : il a appelé les princes saxons à faire leur choix et à prendre position, soit en tant que serviteurs de Dieu, soit en tant que serviteurs du Diable. Si les princes saxons doivent prendre position avec Dieu, alors ils « doivent continuer avec l’épée ». « Ne les laissez plus vivre », a conseillé notre prophète, « les malfaiteurs qui nous détournent de Dieu. Car un impie n’a pas le droit de vivre s’il entrave les pieux. » La définition de Müntzer de « l’impie », bien sûr, était globale. « L’épée est nécessaire pour exterminer » les prêtres, moines et dirigeants impies. Mais, avertit Müntzer, si les princes de Saxe échouent dans cette tâche, s’ils vacillent, « l’épée leur sera enlevée… S’ils résistent, qu’ils soient massacrés sans pitié… ». Müntzer est ensuite revenu à son analogie préférée du temps de la moisson : « Au moment de la moisson, il faut arracher les mauvaises herbes de la vigne de Dieu… Car les impies n’ont pas le droit de vivre, sauf ce que les Élus choisissent de leur permettre…. façon dont le millénium, le Royaume millénaire de Dieu sur terre, serait introduit. Mais une condition clé est nécessaire pour que les princes accomplissent cette tâche avec succès; ils doivent avoir à leurs côtés un prêtre/prophète (devinez qui !) pour inspirer et guider leurs efforts. l’épée leur sera enlevée… S’ils résistent, qu’ils soient abattus sans pitié… » Müntzer est ensuite revenu à son analogie préférée du temps de la moisson : « Au moment de la moisson, il faut arracher les mauvaises herbes de la vigne de Dieu… Car les impies n’ont pas le droit de vivre, sauf ce que les élus choisissent de leur permettre…. « De cette façon, le millénium, le Royaume millénaire de Dieu sur terre, serait inauguré. Mais une condition essentielle est nécessaire pour que les princes accomplissent cette tâche avec succès ; ils doivent avoir à leurs côtés un prêtre/prophète (devinez qui !) pour inspirer et guider leurs efforts. l’épée leur sera enlevée… S’ils résistent, qu’ils soient abattus sans pitié… » Müntzer est ensuite revenu à son analogie préférée du temps de la moisson : « Au moment de la moisson, il faut arracher les mauvaises herbes de la vigne de Dieu… Car les impies n’ont pas le droit de vivre, sauf ce que les élus choisissent de leur permettre…. « De cette façon, le millénium, le Royaume millénaire de Dieu sur terre, serait inauguré. Mais une condition essentielle est nécessaire pour que les princes accomplissent cette tâche avec succès ; ils doivent avoir à leurs côtés un prêtre/prophète (devinez qui !) pour inspirer et guider leurs efforts. sauf ce que les élus choisissent de leur permettre…. « De cette façon, le millénium, le Royaume millénaire de Dieu sur terre, serait inauguré. Mais une condition essentielle est nécessaire pour que les princes accomplissent cette tâche avec succès ; ils doivent avoir à leurs côtés un prêtre/prophète (devinez qui !) pour inspirer et guider leurs efforts. sauf ce que les élus choisissent de leur permettre…. « De cette façon, le millénium, le Royaume millénaire de Dieu sur terre, serait inauguré. Mais une condition essentielle est nécessaire pour que les princes accomplissent cette tâche avec succès ; ils doivent avoir à leurs côtés un prêtre/prophète (devinez qui !) pour inspirer et guider leurs efforts.

Assez curieusement pour une époque où aucun premier amendement n’empêchait les dirigeants de traiter sévèrement l’hérésie, le duc John ne semblait pas se soucier de l’ultimatum frénétique de Müntzer. Même après que Müntzer ait commencé à prêcher un sermon proclamant le renversement imminent de tous les tyrans et le début du royaume messianique, le duc n’a rien fait. Enfin, sous l’insistance de Luther que Müntzer devenait dangereux, le duc Jean dit au prophète de s’abstenir de toute prédication provocatrice jusqu’à ce que son cas soit tranché par son frère, l’électeur.

« Le clergé, qui constituait l’élite dirigeante de l’État, s’exonérait d’impôts tout en imposant de très lourdes taxes au reste de la population. »

Cette douce réaction des princes saxons suffisait cependant à mettre Thomas Müntzer sur sa dernière voie révolutionnaire. Les princes s’étaient montrés indignes de confiance ; la masse des pauvres allait maintenant faire la révolution. Les pauvres étaient les élus et établiraient une règle de communisme égalitaire obligatoire, un monde où toutes choses seraient possédées en commun par tous, où chacun serait égal en tout et où chacun recevrait selon ses besoins. Mais pas encore. Car même les pauvres doivent d’abord être brisés des désirs mondains et des plaisirs frivoles, et doivent reconnaître la direction d’un nouveau « serviteur de Dieu » qui « doit se tenir dans l’esprit d’Elie… et mettre les choses en mouvement ». (Encore une fois, devinez qui !)

Considérant la Saxe comme inhospitalière, Müntzer escalada les remparts d’Allstedt et s’installa en 1524 dans la ville thuringienne de Muhlhausen. Expert de la pêche en eaux troubles, Müntzer a trouvé un foyer amical à Muhlhausen, qui était dans un état d’agitation politique depuis plus d’un an. Prêchant l’extermination imminente des impies, Müntzer a défilé dans la ville à la tête d’une bande armée, portant devant lui un crucifix rouge et une épée nue. Expulsé de Muhlhausen après la répression d’une révolte de ses alliés, Müntzer se rendit à Nuremberg, qui à son tour l’expulsa après avoir publié des pamphlets révolutionnaires. Après avoir erré dans le sud-ouest de l’Allemagne, Müntzer fut invité à revenir à Muhlhausen en février 1525, où un groupe révolutionnaire avait pris le relais.

Thomas Müntzer et ses alliés ont procédé à imposer un régime communiste à la ville de Muhlhausen. Les monastères ont été saisis et tous les biens ont été décrétés en commun, et la conséquence, comme l’a noté un observateur contemporain, était qu ‘«il affectait tellement le peuple que personne ne voulait travailler». Le résultat fut que la théorie du communisme et de l’amour devint rapidement en pratique un alibi pour un vol systémique :

quand quelqu’un avait besoin de nourriture ou de vêtements, il allait vers un homme riche et le lui demandait au nom du Christ, car le Christ avait ordonné que tous partagent avec les nécessiteux. Et ce qui n’était pas donné librement était pris de force. Beaucoup ont agi ainsi… Thomas [Müntzer] a institué ce brigandage et l’a multiplié chaque jour. 2

À ce moment-là, la grande guerre des paysans a éclaté dans toute l’Allemagne, une rébellion lancée par la paysannerie en faveur de leur autonomie locale et en opposition au nouveau régime centralisateur, à forte fiscalité et absolutiste des princes allemands. Dans toute l’Allemagne, les princes ont écrasé la paysannerie faiblement armée avec une grande brutalité, massacrant environ 100 000 paysans dans le processus. En Thuringe, l’armée des princes affronte les paysans le 15 mai avec beaucoup d’artillerie et 2 000 cavaliers, luxes refusés aux paysans. Le landgrave de Hesse, commandant de l’armée des princes, offrit l’amnistie aux paysans s’ils livraient Müntzer et ses partisans immédiats. Les paysans furent fortement tentés, mais Müntzer, brandissant son épée nue, prononça son dernier discours enflammé, déclarant que Dieu lui avait personnellement promis la victoire ; qu’il attraperait tous les boulets ennemis dans les manches de son manteau ; que Dieu les protégerait tous. Juste au moment stratégique du discours de Müntzer, un arc-en-ciel est apparu dans les cieux, et Müntzer avait auparavant adopté l’arc-en-ciel comme symbole de son mouvement. Pour la paysannerie crédule et confuse, cela semblait un véritable signe du Ciel. Malheureusement, le signe n’a pas fonctionné et l’armée des princes a écrasé les paysans, tuant 5 000 personnes et ne perdant qu’une demi-douzaine d’hommes. Müntzer lui-même s’est enfui et s’est caché, mais a été capturé quelques jours plus tard, torturé pour obtenir des aveux, puis exécuté. et Müntzer avait auparavant adopté l’arc-en-ciel comme symbole de son mouvement. Pour la paysannerie crédule et confuse, cela semblait un véritable signe du Ciel. Malheureusement, le signe n’a pas fonctionné et l’armée des princes a écrasé les paysans, tuant 5 000 personnes et ne perdant qu’une demi-douzaine d’hommes. Müntzer lui-même s’est enfui et s’est caché, mais a été capturé quelques jours plus tard, torturé pour obtenir des aveux, puis exécuté. et Müntzer avait auparavant adopté l’arc-en-ciel comme symbole de son mouvement. Pour la paysannerie crédule et confuse, cela semblait un véritable signe du Ciel. Malheureusement, le signe n’a pas fonctionné et l’armée des princes a écrasé les paysans, tuant 5 000 personnes et ne perdant qu’une demi-douzaine d’hommes. Müntzer lui-même s’est enfui et s’est caché, mais a été capturé quelques jours plus tard, torturé pour obtenir des aveux, puis exécuté.

Thomas Müntzer et ses signes ont peut-être été vaincus, et son corps a peut-être moisi dans la tombe, mais son âme a continué à marcher. Non seulement son esprit a été maintenu en vie par des adeptes de son temps, mais aussi par des historiens marxistes d’Engels à nos jours, qui ont vu dans ce mystique trompé une incarnation de la révolution sociale et de la lutte des classes, et un précurseur des prophéties chiliastiques de la « scène communiste » de l’avenir marxiste supposément inévitable.

La cause müntzerienne fut bientôt reprise par un ancien disciple, le relieur Hans Hut. Hut prétendait être un prophète envoyé par Dieu pour annoncer qu’à la Pentecôte 1528, le Christ reviendrait sur terre et donnerait le pouvoir d’imposer la justice à Hut et à sa suite de saints rebaptisés. Les saints « prendraient alors des épées à double tranchant » et assouviraient la vengeance de Dieu sur les prêtres, les pasteurs, les rois et les nobles. Hut et ses partisans «établiraient alors le règne de Hans Hut sur terre», avec Muhlhausen comme capitale privilégiée. Le Christ devait alors établir un millénaire marqué par le communisme et l’amour libre. Hut a été capturé en 1527 (avant que Jésus n’ait eu la chance de revenir), emprisonné à Augsbourg et tué en tentant de s’échapper. Pendant un an ou deux, des adeptes huttiens ont continué à émerger, à Augsbourg, Nuremberg et Esslingen, dans le sud de l’Allemagne, menaçant d’établir leur Royaume de Dieu communiste par la force des armes. Mais en 1530, ils ont été écrasés et réprimés par les autorités alarmées. L’anabaptisme de type müntzérien devait maintenant se déplacer vers le nord-ouest de l’Allemagne.

Communisme totalitaire à Münster

Le nord-ouest de l’Allemagne à cette époque était parsemé d’un certain nombre de petits États ecclésiastiques, chacun dirigé par un prince-évêque. L’État était dirigé par des clercs aristocratiques, qui élisaient l’un des leurs comme évêque. Généralement, ces évêques étaient des seigneurs séculiers non ordonnés. En marchandant les impôts, la capitale de chacun de ces États s’était généralement arraché une certaine autonomie. Le clergé, qui constituait l’élite dirigeante de l’État, s’exemptait d’impôts tout en imposant de très lourdes taxes au reste de la population. Généralement, les capitales en sont venues à être dirigées par leur propre élite au pouvoir, une oligarchie de guildes, qui a utilisé le pouvoir du gouvernement pour cartelliser leurs diverses professions et occupations.

Le plus grand de ces États ecclésiastiques du nord-ouest de l’Allemagne était l’ évêché de Münster , et sa capitale, Münster , une ville d’environ 10 000 habitants, était dirigée par les guildes municipales. Les guildes de Münster étaient particulièrement exercées par la concurrence économique des moines, qui n’étaient pas contraints d’obéir aux restrictions et règlements des guildes.

Pendant la guerre des paysans, les capitales de plusieurs de ces États, dont Münster, en profitent pour se révolter et l’évêque de Münster est contraint de faire de nombreuses concessions. Avec l’écrasement de la rébellion, cependant, l’évêque reprit les concessions et rétablit l’ancien régime. En 1532, cependant, les guildes, soutenues par le peuple, ont pu riposter et prendre le contrôle de la ville, forçant bientôt l’évêque à reconnaître officiellement Münster comme ville luthérienne.

Il n’était cependant pas destiné à le rester longtemps. De tout le nord-ouest, des hordes d’enthousiastes anabaptistes ont afflué à Münster, cherchant le début de la Nouvelle Jérusalem. Du nord des Pays-Bas sont venus des centaines de Melchiorites, disciples du visionnaire itinérant Melchior Hoffmann. Hoffmann, un apprenti fourreur sans instruction de Souabe dans le sud de l’Allemagne, avait erré pendant des années à travers l’Europe en prêchant l’imminence de la seconde venue, dont il avait conclu de ses recherches qu’elle se produirait en 1533, le quinzième centenaire de la mort de Jésus. Le melchiorisme avait prospéré dans le nord des Pays-Bas et de nombreux adeptes affluaient maintenant à Münster, convertissant rapidement les classes les plus pauvres de la ville.

Pendant ce temps, la cause anabaptiste à Münster a reçu une balle dans le bras, lorsque le jeune ministre éloquent et populaire Bernt Rothmann, fils très instruit d’un forgeron de la ville, s’est converti à l’anabaptisme. À l’origine prêtre catholique, Rothmann était devenu un ami de Luther et le chef du mouvement luthérien à Münster. Converti à l’anabaptisme, Rothmann prêta sa prédication éloquente à la cause du communisme tel qu’il était censé avoir existé dans l’Église chrétienne primitive, tenant tout en commun sans mien ni tien et donnant à chacun selon son « besoin ». En réponse à la réputation de Rothmann, des milliers de personnes ont afflué à Münster, des centaines de pauvres, de déracinés, de personnes désespérément endettées et «des gens qui, ayant traversé la fortune de leurs parents, ne gagnaient rien par leur propre industrie…». Les gens en général, attirés par l’idée de » piller et voler le clergé et les riches bourgeois « . Les bourgeois horrifiés ont tenté de chasser Rothmann et les prédicateurs anabaptistes, mais en vain.

En 1533, Melchior Hoffmann, persuadé que la seconde venue se produirait d’un jour à l’autre, retourna à Strasbourg, où il avait eu beaucoup de succès, se faisant appeler le prophète Elias. Il a été rapidement jeté en prison et y est resté jusqu’à sa mort une décennie plus tard.

Hoffmann, malgré toutes les similitudes avec les autres, était un homme pacifique qui conseillait la non-violence à ses disciples ; après tout, si Jésus devait revenir de manière imminente, pourquoi s’engager contre les incroyants ? L’emprisonnement d’Hoffmann, et bien sûr le fait que 1533 est venu et reparti sans seconde venue, ont discrédité Melchior, et ainsi ses partisans de Münster se sont tournés vers des prophètes post-millénaristes beaucoup plus violents qui croyaient qu’ils devraient établir le Royaume par le feu et l’épée. .

Le nouveau chef des anabaptistes coercitifs était un boulanger hollandais de Haarlem, un certain Jan Matthys (Matthyszoon). Ravivant l’esprit de Thomas Müntzer, Matthys envoya des missionnaires ou « apôtres » de Haarlem pour rebaptiser tous ceux qu’ils pouvaient et nommer des « évêques » avec le pouvoir de baptiser. Lorsque les nouveaux apôtres arrivèrent à Münster au début de 1534, ils furent accueillis, comme on pouvait s’y attendre, avec un énorme enthousiasme. Pris dans la frénésie, même Rothmann se rebaptise une nouvelle fois, suivi de nombreuses ex-religieuses et d’une grande partie de la population. En une semaine, les apôtres avaient rebaptisé 1 400 personnes.

Un autre apôtre arriva bientôt, un jeune homme de 25 ans qui avait été converti et baptisé par Matthys seulement quelques mois plus tôt. C’était Jan Bockelson (Bockelszoon, Beukelsz), qui allait bientôt devenir connu dans la chanson et l’histoire sous le nom de Johann de Leyde. Bien que beau et éloquent, Bockelson était une âme troublée, étant né le fils illégitime du maire d’un village hollandais par une femme serf de Westphalie. Bockelson a commencé sa vie comme apprenti tailleur, a épousé une riche veuve, mais a ensuite fait faillite lorsqu’il s’est installé comme marchand indépendant.

En février 1534, Bockelson obtint le soutien du riche marchand de tissus Bernt Knipperdollinck, le puissant chef des guildes de Münster, et épousa astucieusement la fille de Knipperdollinck. Le 8 février, le gendre et le beau-père ont couru ensemble dans les rues, appelant tout le monde à se repentir. Après beaucoup de frénésie, des masses se tordant sur le sol et des visions apocalyptiques, les anabaptistes se sont soulevés et ont saisi la mairie, obtenant la reconnaissance légale de leur mouvement.

En réponse à ce soulèvement réussi, de nombreux riches luthériens ont quitté la ville et les anabaptistes, se sentant exubérants, ont envoyé des messagers dans les environs pour appeler tout le monde à venir à Münster. Le reste du monde, proclamaient-ils, serait détruit dans un mois ou deux ; seul Münster serait sauvé, pour devenir la Nouvelle Jérusalem. Des milliers de personnes ont afflué d’aussi loin que la Flandre et la Frise dans le nord des Pays-Bas. En conséquence, les anabaptistes obtiennent rapidement la majorité au conseil municipal, et ce succès est suivi trois jours plus tard, le 24 février, d’une orgie de pillages de livres, de statues et de peintures dans les églises et dans toute la ville. Bientôt Jan Matthys lui-même arriva, un homme grand et décharné avec une longue barbe noire. Matthys, aidé de Bockelson, devient rapidement le dictateur virtuel de la ville. Les anabaptistes coercitifs s’étaient enfin emparés d’une ville.

Le premier programme puissant de cette théocratie rigide était, bien sûr, de purger la Nouvelle Jérusalem des impurs et des impies, comme prélude à leur extermination ultime à travers le monde. Matthys a donc appelé à l’exécution de tous les catholiques et luthériens restants, mais la tête froide de Knipperdollinck l’a emporté, puisqu’il a averti Matthys que massacrer tous les autres chrétiens qu’eux-mêmes pourrait rendre le reste du monde énervé, et ils pourraient tous venir écraser le Nouveau Jérusalem dans son berceau. Il a donc été décidé de faire la meilleure chose suivante, et le 27 février, les catholiques et les luthériens ont été chassés de la ville, au milieu d’une horrible tempête de neige. Dans un acte préfigurant le Cambodge communiste, tous les non-anabaptistes, y compris les personnes âgées, les invalides, les bébés et les femmes enceintes ont été poussés dans la tempête de neige, et tous ont été forcés de laisser derrière eux tout leur argent, leurs biens, leur nourriture et leurs vêtements. Les luthériens et catholiques restants ont été obligatoirement rebaptisés, et tous ceux qui ont refusé ce ministère ont été mis à mort.

L’expulsion de tous les luthériens et catholiques a suffi à l’évêque, qui a commencé un long siège militaire de la ville le lendemain, le 28 février. Avec chaque personne enrôlée pour le travail de siège, Jan Matthys a lancé sa révolution sociale communiste totalitaire.

La première étape consistait à confisquer les biens des expulsés. Tous leurs biens matériels étaient placés dans des dépôts centraux, et les pauvres étaient encouragés à prendre « selon leurs besoins », les « besoins » devant être interprétés par sept « diacres » nommés choisis par Matthys. Lorsqu’un forgeron a protesté contre ces mesures imposées par des étrangers hollandais, Matthys a arrêté le courageux forgeron. Convoquant toute la population de la ville, Matthys a personnellement poignardé, abattu et tué le forgeron « impie », ainsi que jeté en prison plusieurs citoyens éminents qui avaient protesté contre son traitement. La foule a été avertie de profiter de cette exécution publique, et ils ont docilement chanté un hymne en l’honneur du meurtre.

Un élément clé du règne de terreur anabaptiste à Münster était maintenant dévoilé. Infailliblement, tout comme dans le cas des communistes cambodgiens quatre siècles et demi plus tard, la nouvelle élite dirigeante a réalisé que l’abolition de la propriété privée de l’argent réduirait la population à une dépendance servile totale vis-à-vis des hommes de pouvoir. Et donc Matthys, Rothmann et d’autres ont lancé une campagne de propagande selon laquelle il n’était pas chrétien de posséder de l’argent en privé ; que tout l’argent devait être détenu en «commun», ce qui signifiait en pratique que tout l’argent, quel qu’il soit, devait être remis à Matthys et à sa clique dirigeante. Plusieurs anabaptistes qui gardaient ou cachaient leur argent ont été arrêtés puis terrorisés pour qu’ils rampent vers Matthys à genoux, implorant pardon et le suppliant d’intercéder auprès de Dieu en leur faveur. Matthys a alors gracieusement « pardonné » les pécheurs.

Après deux mois de pressions sévères et incessantes, une combinaison de propagande sur le christianisme de l’abolition de l’argent privé, et de menaces et de terreur contre ceux qui ne se sont pas rendus, la propriété privée de l’argent a été effectivement abolie à Münster. Le gouvernement a saisi tout l’argent et l’a utilisé pour acheter ou louer des biens du monde extérieur. Les salaires étaient distribués en nature par le seul employeur restant : l’État théocratique anabaptiste.

La nourriture a été confisquée dans les maisons privées et rationnée selon la volonté des diacres du gouvernement. De plus, pour accueillir les immigrants, toutes les maisons privées ont été effectivement communisées, chacun étant autorisé à se loger n’importe où; il était désormais illégal de fermer, et encore moins de verrouiller, des portes. Des réfectoires communautaires ont été créés, où les gens mangeaient ensemble en écoutant des lectures de l’Ancien Testament.

Ce communisme obligatoire et ce règne de la terreur ont été menés au nom de l’« amour » communautaire et chrétien. Toute cette communisation était considérée comme les premiers pas de géant vers un communisme égalitaire total, où, comme l’a dit Rothmann, « tout devait être en commun, il ne devait plus y avoir de propriété privée et personne ne devait plus travailler, mais simplement faire confiance à Dieu. » La partie sans travail, bien sûr, n’est jamais arrivée.

Un pamphlet envoyé en octobre 1534 aux autres communautés anabaptistes salue le nouvel ordre de l’amour chrétien par la terreur :

Car non seulement nous avons mis tous nos biens dans une réserve commune sous la garde des diacres, et en vivons selon nos besoins ; nous louons Dieu par le Christ d’un seul cœur et d’un seul esprit et sommes impatients de nous entraider dans toutes sortes de services.

Et en conséquence, tout ce qui a servi aux fins de l’égoïsme et de la propriété privée, comme acheter et vendre, travailler pour de l’argent, prendre des intérêts et pratiquer l’usure… ou manger et boire la sueur des pauvres… et en effet tout ce qui offense l’amour – tout de telles choses sont abolies parmi nous par le pouvoir de l’amour et de la communauté.

Avec une grande constance, les anabaptistes de Münster ne prétendaient pas préserver la liberté intellectuelle tout en communiquant toute propriété matérielle. Car les anabaptistes se vantaient de leur manque d’instruction et affirmaient que c’étaient les ignorants et les non lavés qui seraient les élus du monde. La foule anabaptiste prit un plaisir particulier à brûler tous les livres et manuscrits de la bibliothèque de la cathédrale, et finalement, à la mi-mars 1534, Matthys interdit tous les livres sauf le Bon Livre – la Bible. Pour symboliser une rupture totale avec le passé pécheur, tous les livres privés et publics ont été jetés sur un grand feu de joie communautaire. Tout cela garantissait, bien sûr, que la seule théologie ou interprétation des Écritures ouverte aux münstériens était celle de Matthys et des autres prédicateurs anabaptistes.

À la fin du mois de mars, cependant, l’orgueil gonflé de Matthys l’a abattu. Convaincu à Pâques que Dieu lui avait ordonné, ainsi qu’à quelques fidèles, de lever le siège de l’évêque et de libérer la ville, Matthys et quelques autres se précipitèrent par les portes de l’armée assiégeante et furent littéralement taillés en pièces. À une époque où l’idée d’une pleine liberté religieuse était pratiquement inconnue, on peut imaginer que les anabaptistes que les chrétiens les plus orthodoxes pourraient mettre la main sur eux ne gagneraient pas une très bonne récompense.

La mort de Matthys a laissé Münster entre les mains du jeune Bockelson. Et si Matthys avait châtié les habitants de Münster avec des fouets, Bockelson les châtierait avec des scorpions. Bockelson n’a pas perdu de temps à pleurer son mentor. Il a prêché aux fidèles : « Dieu vous donnera un autre Prophète qui sera plus puissant. Comment ce jeune passionné a-t-il pu surpasser son maître ? Au début de mai, Bockelson a attiré l’attention de la ville en courant nu dans les rues avec frénésie, tombant ensuite dans une extase silencieuse de trois jours. Lorsqu’il ressuscita, il annonça à tout le peuple une nouvelle dispensation que Dieu lui avait révélée. Avec Dieu à ses côtés, Bockelson a aboli les anciens bureaux municipaux fonctionnels du conseil et des bourgmestres, et a installé un nouveau conseil dirigeant de 12 anciens, avec lui-même, bien sûr, comme l’aîné des anciens. Les anciens avaient désormais une autorité totale sur la vie et la mort, la propriété et l’esprit de chaque habitant de Münster. Un système strict de travail forcé a été imposé, tous les artisans non enrôlés dans l’armée étant devenus des employés publics, travaillant pour la communauté sans récompense monétaire. Cela signifiait, bien sûr, que les guildes étaient désormais abolies.

Le totalitarisme à Münster était désormais complet. La mort était désormais la punition de pratiquement tous les actes indépendants, bons ou mauvais. La peine capitale a été décrétée pour les grands crimes de meurtre, de vol, de mensonge, d’avarice et de querelle ! La mort a également été décrétée pour tous les types d’insubordination imaginables : les jeunes contre leurs parents, les femmes contre leurs maris et, bien sûr, n’importe qui contre les représentants élus de Dieu sur terre, le gouvernement totalitaire de Münster. Bernt Knipperdollinck a été nommé grand bourreau pour faire appliquer les décrets.

Le seul aspect de la vie qui n’avait pas été touché auparavant était le sexe, et cela tombait maintenant sous le marteau du despotisme total de Bockelson. La seule relation sexuelle autorisée était le mariage entre deux anabaptistes. Le sexe sous toute autre forme, y compris le mariage avec l’un des « impies », était un crime capital. Mais bientôt Bockelson dépasse ce credo un peu démodé et décide d’instaurer la polygamie obligatoire à Münster. Étant donné que de nombreux expulsés avaient laissé leurs femmes et leurs filles derrière eux, Münster comptait désormais trois fois plus de femmes à marier que d’hommes, de sorte que la polygamie était devenue technologiquement réalisable. Bockelson a converti les autres prédicateurs plutôt surpris en citant la polygamie parmi les patriarches d’Israël, ainsi qu’en menaçant de mort les dissidents.

La polygamie obligatoire était un peu trop pour de nombreux münstériens, qui ont lancé une rébellion en signe de protestation. La rébellion fut cependant rapidement écrasée et la plupart des rebelles mis à mort. L’exécution était également le sort de tout autre dissident. Ainsi, en août 1534, la polygamie fut établie de manière coercitive à Münster. Comme on pouvait s’y attendre, le jeune Bockelson prit instantanément goût au nouveau régime, et bientôt il eut un harem de 15 épouses, dont Divara, la belle jeune veuve de Jan Matthys. Le reste de la population masculine a également commencé à prendre le nouveau décret comme des canards à l’eau. Beaucoup de femmes n’ont pas apprécié la nouvelle dispensation, et les anciens ont donc adopté une loi ordonnant le mariage obligatoire pour toutes les femmes de moins (et probablement aussi de plus) d’un certain âge, ce qui signifiait généralement être une troisième ou quatrième épouse obligatoire.

De plus, comme le mariage parmi les impies était non seulement invalide mais aussi illégal, les épouses des expulsés devenaient maintenant un gibier et étaient obligées de «se marier» avec de bons anabaptistes. Le refus de se conformer à la nouvelle loi était bien sûr passible de la peine de mort, et un certain nombre de femmes ont été exécutées en conséquence. Ces «vieilles» épouses qui en voulaient aux nouvelles épouses qui entraient dans leur foyer ont également été réprimées et leurs querelles sont devenues un crime capital. De nombreuses femmes ont été exécutées pour s’être disputées.

Mais le bras long de l’État ne pouvait aller jusque-là et, dans leur premier revers interne, Bockelson et ses hommes ont dû céder et autoriser le divorce. En effet, la cérémonie du mariage était désormais totalement interdite et le divorce rendu très facile. En conséquence, Münster tombait désormais sous un régime de ce qui équivalait à l’amour libre obligatoire. Ainsi, en l’espace de quelques mois seulement, un puritanisme rigide s’était transmué en un régime de promiscuité obligatoire.

Pendant ce temps, Bockelson s’est avéré être un excellent organisateur d’une ville assiégée. Le travail obligatoire, militaire et civil, était strictement appliqué. L’armée de l’évêque était composée de mercenaires mal et irrégulièrement payés, et Bockelson a pu inciter beaucoup d’entre eux à déserter en leur offrant un salaire régulier (payer pour de l’ argent, c’est-à-dire contrairement au communisme interne rigide sans argent de Bockelson). Les ex-mercenaires ivres ont cependant été abattus immédiatement. Lorsque l’évêque a tiré des pamphlets dans la ville offrant une amnistie générale en échange d’une reddition, Bockelson a fait de la lecture de ces pamphlets un crime passible de – bien sûr – la mort.

Fin août 1534, les armées de l’évêque sont en déroute et le siège temporairement levé. Jan Bockelson saisit cette opportunité pour pousser plus loin sa révolution communiste « égalitaire » : il se fait nommer roi et Messie des Derniers Jours.

Se proclamer roi aurait pu paraître ringard et peut-être même illégitime. Et donc Bockelson avait un Dusentschur, un orfèvre d’une ville voisine et un prophète autoproclamé, faire le travail pour lui. Début septembre, Dusentschur annonça à tous une nouvelle révélation : Jan Bockelson devait être le roi du monde entier, l’héritier du roi David, pour garder ce Trône jusqu’à ce que Dieu lui-même reprenne son Royaume. Sans surprise, Bockelson a confirmé qu’il avait lui-même eu la même révélation. Dusentschur a alors présenté une épée de justice à Bockelson, l’a oint et l’a proclamé roi du monde. Bockelson, bien sûr, était momentanément modeste ; il se prosterna et demanda conseil à Dieu. Mais il s’est assuré d’obtenir ces conseils rapidement. Et il s’est avéré, mirabile dictu,que Dusentschur avait raison. Bockelson a proclamé à la foule que Dieu lui avait maintenant donné « le pouvoir sur toutes les nations de la terre » ; quiconque oserait résister à la volonté de Dieu « sera sans délai mis à mort par l’épée ».

Et ainsi, malgré quelques protestations marmonnées, Jan Bockelson a été déclaré roi du monde et Messie, et les prédicateurs anabaptistes de Münster ont expliqué à leur troupeau perplexe que Bockelson était bien le Messie comme prédit dans l’Ancien Testament. Bockelson était à juste titre le souverain du monde entier, à la fois temporel et spirituel.

Il arrive souvent avec les « égalitaristes » qu’un trou, une trappe d’évacuation spéciale hors de l’uniformité terne de la vie, soit créé – pour eux-mêmes. Et il en fut ainsi avec le roi Bockelson. Il était, après tout, important de souligner de toutes les manières l’importance de l’avènement du Messie. Et donc Bockelson portait les robes, les métaux et les bijoux les plus raffinés ; il nomma des courtisans et des gentilshommes d’armes, qui apparaissaient aussi dans de splendides parures. L’épouse principale du roi Bockelson, Divara, a été proclamée reine du monde, et elle aussi était vêtue de grands atours et avait une suite de courtisans et d’adeptes. Cette luxueuse cour de quelque deux cents personnes était logée dans de belles demeures réquisitionnées pour l’occasion. Un trône drapé d’un drap d’or était établi sur la place publique, et le roi Bockelson y tenait sa cour, portant une couronne et portant un sceptre. Un garde du corps royal protégeait tout le cortège. Tous les fidèles assistants de Bockelson ont été convenablement récompensés par un statut élevé et des parures: Knipperdollinck était le ministre en chef et l’orateur royal de Rothmann.

Si le communisme est la société parfaite, quelqu’un doit pouvoir profiter de ses fruits ; et qui mieux que le Messie et ses courtisans ? Bien que la propriété privée de l’argent ait été abolie, l’or et l’argent confisqués étaient désormais frappés en pièces de monnaie ornementales pour la gloire du nouveau roi. Tous les chevaux ont été confisqués pour constituer l’escadre armée du roi. De plus, les noms à Münster ont été transformés; toutes les rues ont été renommées; Les dimanches et les jours de fête ont été abolis ; et tous les enfants nouveau-nés étaient nommés personnellement par le roi selon un modèle spécial.

« Certaines des principales victimes à exécuter étaient des femmes : des femmes qui ont été tuées pour avoir privé leurs maris de leurs droits conjugaux, pour avoir insulté un prédicateur ou pour avoir osé pratiquer la bigamie – la polygamie, bien sûr, étant uniquement un privilège masculin. »

Dans une société esclavagiste affamée comme le Münster communiste, tous les citoyens ne pouvaient pas vivre dans le luxe dont jouissaient le roi et sa cour; en effet, la nouvelle classe dirigeante imposait désormais une oligarchie de classe rigide rarement vue auparavant. Afin que le roi et ses nobles puissent vivre dans le luxe, une austérité rigoureuse a été imposée à tous les autres habitants de Münster. La population sujette avait déjà été dépouillée de ses maisons et d’une grande partie de sa nourriture; maintenant tout luxe superflu parmi les masses était proscrit. Les vêtements et la literie étaient sévèrement rationnés, et tout « surplus » remis au roi Bockelson sous peine de mort. Chaque maison a été minutieusement fouillée et 83 wagons de vêtements « excédentaires » ont été collectés.

Il n’est pas surprenant que les masses trompées de Münster aient commencé à se plaindre d’être forcées de vivre dans une pauvreté abjecte tandis que le roi et ses courtisans vivaient dans un luxe extrême grâce au produit de leurs biens confisqués. Et donc Bockelson a dû leur envoyer de la propagande pour expliquer le nouveau système. L’explication était la suivante : c’était bien pour Bockelson de vivre dans la pompe et le luxe parce qu’il était déjà complètement mort au monde et à la chair. Puisqu’il était mort au monde, au fond son luxe ne comptait pas. A la manière de tous les gourous qui ont vécu dans le luxe parmi ses fidèles crédules, il expliqua que pour lui les objets matériels n’avaient aucune valeur. Comment une telle « logique » peut-elle jamais tromper quiconque dépasse l’entendement. Plus important encore, Bockelson assura à ses sujets que lui et sa cour n’étaient que l’avant-garde du nouvel ordre ; bientôt,eux aussi vivraient dans le même luxe millénaire. Sous leur nouvel ordre, les habitants de Münster se forgeraient vers l’extérieur, armés de la volonté de Dieu, et conquériraient le monde entier, exterminant les injustes, après quoi Jésus reviendrait et ils vivraient tous dans le luxe et la perfection. Un communisme égal avec un grand luxe pour tous serait alors atteint.

Une plus grande dissidence signifiait, bien sûr, une plus grande terreur, et le règne «d’amour» du roi Bockelson a intensifié son intimidation et son massacre. Dès qu’il proclame la monarchie, le prophète Dusentschur annonce une nouvelle révélation divine : tous ceux qui persisteront à être en désaccord ou à désobéir au roi Bockelson seront mis à mort, et leur mémoire même effacée. Ils seraient extirpés à jamais. Certaines des principales victimes à exécuter étaient des femmes : des femmes qui ont été tuées pour avoir privé leurs maris de leurs droits conjugaux, pour avoir insulté un prédicateur ou pour avoir osé pratiquer la bigamie – la polygamie, bien sûr, étant uniquement un privilège masculin.

Malgré sa prédication continuelle sur la conquête du monde, le roi Bockelson n’était pas assez fou pour tenter cet exploit, d’autant plus que l’armée de l’évêque assiégeait à nouveau la ville. Au lieu de cela, il a utilisé astucieusement une grande partie de l’or et de l’argent expropriés pour envoyer des apôtres et des brochures dans les régions environnantes de l’Europe, tentant de réveiller les masses pour la révolution anabaptiste. La propagande eut un effet considérable et de graves soulèvements de masse se produisirent dans toute la Hollande et le nord-ouest de l’Allemagne en janvier 1535. Un millier d’anabaptistes armés se rassemblèrent sous la direction de quelqu’un qui se faisait appeler Christ, fils de Dieu ; et de graves rébellions anabaptistes ont eu lieu en Frise occidentale, dans la ville de Minden, et même dans la grande ville d’Amsterdam, où les rebelles ont réussi à s’emparer de l’hôtel de ville.

« À tout moment, le roi et sa cour mangeaient et buvaient bien, tandis que la famine et la dévastation faisaient rage dans toute la ville de Münster, et les masses mangeaient littéralement tout, même immangeable, sur lequel elles pouvaient mettre la main.

Les princes du nord-ouest de l’Europe à cette époque en avaient assez; et tous les États du Saint Empire romain germanique acceptèrent de fournir des troupes pour écraser le régime monstrueux et infernal de Münster. Pour la première fois, en janvier 1535, Münster est totalement et avec succès bloqué et coupé du monde extérieur. L’establishment a ensuite affamé la population de Münster pour la soumettre. Des pénuries alimentaires sont apparues immédiatement et la crise a été accueillie avec une vigueur caractéristique: toute la nourriture restante a été confisquée et tous les chevaux tués, au profit de l’alimentation du roi, de sa cour royale et de ses gardes armés. À tout moment, le roi et sa cour mangeaient et buvaient bien, tandis que la famine et la dévastation faisaient rage dans toute la ville de Münster, et les masses mangeaient littéralement tout, même immangeable, sur lequel elles pouvaient mettre la main.

Le roi Bockelson a maintenu son règne en diffusant une propagande et des promesses continuelles aux masses affamées. Dieu les sauverait définitivement à Pâques, sinon il se ferait brûler sur la place publique. Lorsque Pâques arrivait et repartait, Bockelson expliqua astucieusement qu’il n’avait voulu dire que le salut « spirituel ». Il a promis que Dieu changerait les pavés en pain, et bien sûr cela ne s’est pas produit non plus. Enfin, Bockelson, longtemps fasciné par le théâtre, ordonna à ses sujets affamés de s’engager dans trois jours de danse et d’athlétisme. Des performances dramatiques ont eu lieu, ainsi qu’une messe noire. La famine, cependant, devenait maintenant omniprésente.

Les pauvres gens malheureux de Münster étaient maintenant totalement condamnés. L’évêque a continué à tirer des tracts dans la ville promettant une amnistie générale si seulement le peuple se révoltait et déposait le roi Bockelson et sa cour et les remettait. Pour se prémunir contre une telle menace, Bockelson intensifia encore son règne de terreur. Début mai, il divisa la ville en 12 sections et plaça un « duc » sur chacune d’elles avec une force armée de 24 hommes. Les ducs étaient étrangers comme lui ; en tant qu’immigrants néerlandais, ils étaient susceptibles d’être fidèles à Bockelson. Chaque duc était strictement interdit de quitter sa section, et les ducs, à leur tour, interdisaient toute réunion, même à quelques personnes. Personne n’était autorisé à quitter la ville, et quiconque était pris en train de comploter pour partir, d’aider quelqu’un d’autre à partir ou de critiquer le roi, était instantanément décapité, généralement par le roi Bockelson lui-même. À la mi-juin, de tels actes se produisaient quotidiennement, le corps étant souvent écartelé et cloué comme un avertissement aux masses.

Bockelson aurait sans aucun doute laissé toute la population mourir de faim plutôt que de se rendre ; mais deux évadés trahirent les points faibles de la défense de la ville et, dans la nuit du 24 juin 1535, le cauchemar de la Nouvelle Jérusalem prit enfin une fin sanglante. Les dernières centaines de combattants anabaptistes se sont rendus dans le cadre d’une amnistie et ont été rapidement massacrés, et la reine Divara a été décapitée. Quant à l’ex-roi Bockelson, il a été entraîné par une chaîne et, en janvier suivant, avec Knipperdollinck, a été publiquement torturé à mort et leurs corps suspendus dans des cages à un clocher d’église.

L’ancien Etablissement de Münster est dûment restauré et la ville redevient catholique. Les étoiles étaient à nouveau dans leur course, et les événements de 1534-1535 ont naturellement conduit à une méfiance persistante à l’égard du mysticisme et des mouvements enthousiastes dans toute l’Europe protestante.

